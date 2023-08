Cea mai profitabilă companie minieră din România a ajuns pe pierdere. Iazul industrial uriaș din Apuseni va fi și mai mare VIDEO

Una dintre cele mai impiortante exploatări miniere din România, Cupru Min SA Abrud, își popate continua activitatea doar dacă realizează investiții în supraînălțarea digului barajului de la Valea Șesei. Zona este una dintre cele mai poluate din România și conține aproape 50 de milioane de tone de steril pe o suprafață de peste 180 de hectare.

Iazul de decantare a intrat în exploatare la sfârşitul anului 1978. De atunci, a fost în exploatare cu excepţia unei perioade de circa un an, când uzina a fost oprită, iar în iaz neutralizarea apelor acide s-a realizat prin tratarea continuă de var cu un consum zilnic de 40 de tone. În 2020, Cupru Min Abrud anunţa că vrea să investească peste 9,5 milioane de lei în supraînălţarea barajului iazului de decantare Valea Şesei, pentru a mări capacitatea de depozitare a acestuia.Situația a fost abordată luni, 20 decembrie, și de ministrul Economiei, Radu Oprea, care a efectuat o vizită la sediul exploatării miniere din Munții Apuseni."Ştiu problemele pe care le au. A fost şi ministrul Fechet pentru a vedea ce se întâmplă cu iazul de decantare, pentru că depinde foarte mult producţia viitoare de măsurile care vor fi luate cu iazul de decantare", a spus ministrul. Acesta a precizat că trebuie înălţat iazul de decantare pentru a putea permite exploatarea în continuare la Cupru Min, iar acolo este o chestiune legată de autorizaţia de mediu."Cei de la Cupru Min au cerut o excepţie, răspunsul de la Ministerul Mediului, sub semnătura ministrului, a fost că nu există posibilitatea unei excepţii şi vor trebui făcute anumite investiţii. E o problemă de mediu astăzi şi cred că răspunsul cel mai bun trebuie să vină de la Ministerul Mediului", a mai declarat Ştefan-Radu Oprea.În plus față de aceasta, scădera prețului cuprului la nivel mondial și costurile cu energia electrică au adus pe pierdere cea mai profitabilă exploatare minieră din România, din ultimii ani. Cupru Min Abrud a avut în 2022 un profit net de peste 17 milioane de lei, iar în 2021 - circa 100 de milioane de lei.„Încercăm să găsim soluția ca compania să fie profitablă, să vedem planurile de dezvoltare pe viitor, felul în care se investesc fondurile aflate la dispoziție. Astăzi sunt încă pe pierdere, au avut o pierdere conjuncturală din câte mi-au spus. M-am uitat pe bursă și cred că există posibilitatea de a recupera pierderea în termen scurt. M-am întâlnit cu cei din management la minister, precum și cu reprezentanții sindicatelor", a completat ministrul Economiei.