Cursurile de prim ajutor online – o necesitate în orice companie!

Gradul de instruire al angajaților dintr-o companie cu privire la acordarea primului ajutor este direct proporțional cu cel de siguranță la locul de muncă. Altfel spus, în cazul în care un individ se află într-o situație de urgență în timpul programului, un personal pregătit corespunzător va putea să ia măsurile necesare pentru a-l salva, ori a reduce riscurile până la sosirea autorităților.

Ce presupun cursurile de prim ajutor?

Sunt cursurile de prim ajutor obligatorii?

Care sunt avantajele aduse de un curs de prim ajutor?

La cine apelezi pentru cursuri de prim ajutor online?

Outstand Safety Solutions îți oferă o modalitate foarte practică și eficientă prin care să te asiguri că toți angajații tăi sunt complet informați și pregătiți să intervină dacă este cazul. Optează pentru un curs de prim ajutor online Un curs de prim ajutor este o activitate necesară în orice companie care are rolul de a spori gradul de siguranță la locul de muncă. O variantă optimă și completă va cuprinde întotdeauna toate informațiile teoretice necesare, pentru diferite cazuri cu grad ridicat de risc, plus reprezentări practice ale procedurilor ce trebuie efectuate. În acest mod, fiecare participant va reuși să își însușească noțiunile necesare pentru a putea acționa corect și a contribui la salvarea unei vieți. Cursurile oferite de Outstand se realizează cu ajutorul unor medici specializați care dețin experiența necesară pentru a putea pregăti corespunzător alte persoane. Printre principalele proceduri care se învață în cadrul unui curs de prim ajutor se numără poziția de siguranță, manevra Heimlich, compresia toracică, RCR și multe altele.Pregătirea corespunzătoare a personalului pentru a interveni prompt și în mod corespunzător în cazul unor situații de urgență este o necesitate pe care fiecare angajator trebuie să o asigure în unitatea în care își desfășoară activitatea. Acest lucru înseamnă că punerea la dispoziție a unor sesiuni de instruire este absolut necesară, cursurile de prim ajutor fiind una dintre soluțiile eficiente și foarte ușor de implementat. Pe scurt, dacă ai personal în subordine trebuie să te asiguri că fiecare persoană în parte cunoaște ce are de făcut atunci când se ivește un pericol și, totodată, să existe anumite persoane competente, delegate în prealabil spre a efectua proceduri de prim ajutor atunci când situația o impune. Legea 319/2006) reglementează acest cadru și stabilește cursurile de prim ajutor ca fiind obligatorii.Dată fiind importanța acestora, este important să alegi întotdeauna acele cursuri acreditate și sigure astfel încât să fii sigur că întreg personalul este instruit conform normelor în vigoare. Desfășurarea periodică a acestor sesiuni are rolul de a pregăti fiecare angajat să intervină atunci când este necesar. De multe ori, simpla cunoaștere a unor noțiuni de bază poate fi vitală și, în plus, crește siguranța la locul de muncă, scade nivelul de risc și se conturează un mediu de lucru optim unde ajutorul reciproc primează.Pentru a avea garanția rezultatelor scontate, este bine să colaborezi întotdeauna cu firme acreditate în domeniu. Outstand îți propune un curs de prim ajutor online, predat de un medic specializat în intervenții în situații de urgență în așa fel încât angajații să poată asimila corect atât informația, cât și modalitatea de punere în practică. De asemenea, vei putea stabili în conformitate cu gradul de risc în activitate și dimensiunea întreprinderii care este numărul optim de angajați care trebuie să intervină în caz de urgență, dar și cine vor fi aceștia, pentru o organizare cât mai bună. Toate aceste persoane vor primi diplome de atestare a cunoștințelor acumulate la finalizarea cursului, însă trebuie înnoite în fiecare an.Alege Outstand și crește considerabil gradul de pregătire, conștientizare și siguranță în compania ta!