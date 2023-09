Dan Air are pierderi de 2.6 milioane de euro. Compania aeriană dă vina pe programul de numai 12 ore al Aeroportului din Braşov

Compania aeriană Dan Air anunţă că a suferit până în prezent pierderi de 2,6 milioane de euro din cauza programului de doar 12 ore în care funcţionează Aeroportul din Braşov. Potrivit companiei, Aeroportul Braşov urmează să se confrunte cu şi mai multe probleme legate de operare întrucât a început deja sezonul rece, care provoacă fenomene meteo nefavorabile printre care vizibilitatea redusă.

Compania a transmis o scrisoare adresată autorităţilor române cu privire la operaţionalizarea aeroportului Braşov în vederea extinderii programului de lucru şi aprobarea capabilităţilor tehnice.Aeroportul Braşov a fost deschis publicului la data de 15 iunie 2023.Operatorii privaţi de pe aeroportul Braşov Dan Air şi Wizz Air sunt singurele entităţi care ţin în viaţă investiţia, arată compania în scrisoare.”Aeroportul Braşov s-a deschis de mai bine de trei luni cu un program de doar 12 ore iar până la această oră nu au fost luate măsuri suplimentare pentru a asigura operaţionalizarea aeroportului din Ghimbav. Aeroportul Braşov urmează să se confrunte cu şi mai multe probleme legate de operare întrucât sezonul rece care a debutat deja, provoacă fenomene meteo nefavorabile printre care vizibilitatea redusă. Sistemul automat de aterizare (ILS) al pistei din Braşov este la momentul de faţă aprobat pentru CAT I, unde este necesară o vizibilitate minimă de 550 m pentru ca apropierile în vederea aterizării să poată fi iniţiate. Această vizibilitate este rar întâlnită în perioada de iarnă în zona de depresiune a Braşovului, mai ales la orele dimineţii.Totuşi aeroportul Braşov are cele mai noi echipamente ceea ce au capabilitatea de a permite aterizări de categorii mult mai permisive însă acestea nu au fost încă autorizate fiind astfel un real pericol în a restrânge şi mai mult programul de funcţionare al aeroportului. Având în vedere cele menţionate mai sus, Dan Air a adresat o scrisoare deschisă tuturor autorităţilor relevante pentru a stimula dialogul în vederea identificării soluţiilor pentru a scoate aeroportul Braşov din acest impas. Pentru a adresa cea mai des întâlnită întrebare venită din partea braşovenilor, Dan Air doreşte pe această cale să confirme faptul că nu a primit niciun fel de sprijin financiar pentru a opera pe aeroportul din Braşov”, anunţă compania.Programul de doar 12 ore este consecinţa lipsei controlorilor de trafic aerian - ROMATSA care să asigure serviciile necesare pentru ca aeroportul Braşov să poată funcţiona 24/7. Acest program redus restricţionează operatorii aerieni în a-şi putea desfăşura activitatea corespunzător şi în a garanta pasagerilor că vor ajunge la destinaţia lor finală. Din cauza acestui program de lucru limitat, DAN AIR cât şi alţi operatori aerieni s-au văzut nevoiţi ca să aterizeze la alte aeroporturi deoarece aeroportul Braşov se închide conform programului de lucru. Potrivit companiei, aceste situaţii generează un disconfort foarte mare pasagerilor şi generează pierderi semnificative operatorilor aerieni.Compania arată în scrisoare că a solicitat în repetate rânduri extinderea/flexibilizarea programului atât de către Dan Air cât şi de aeroportul Braşov însă compania a fost refuzată de fiecare dată.”Din cauza programului restrâns, Dan Air a suferit până în prezent pierderi de 2,6 milioane de euro pentru a menţine în viaţă visul braşovenilor de a zbura de la ei de acasă. Dan Air a publicat programul de iarnă unde sunt evidenţiate zboruri în afara orelor de program actuale ale aeroportului întrucât programul propus este singura variantă prin care Aeroportul Braşov se poate autofinanţa, de aceea am alocat şi a 2 a aeronava pentru operarea de pe Aeroportul Braşov, pentru a ne asigura că acest aeroport va rămâne viabil. Fără cooperarea autorităţilor şi fără implementarea unor soluţii simple care sunt propuse de către Dan Air se conturează un viitor sumbru pentru cel mai nou aeroport din România.În scrisoarea trimisă către autorităţi Dan Air pune în vedere aspectele stringente la momentul de faţă şi propune soluţii pentru a rezolva problemele aeroportului care ţin mai mult de reorganizarea resursei umane şi nu de finanţări sau investiţii adiţionale. Sperăm în continuare alături de Braşov că toate vor fi rezolvate solicitările Dan Air în cel mai scurt timp pentru a putea creşte eficienţa şi profitabilitatea tuturor operatorilor economici din zona Braşov şi pentru a putea asigura pasagerii că vor ateriza mereu la destinaţia finală”, precizează compania.Dan Air vine în scrisoare şi cu soluţii pentru operaţionalizarea corespunzătoare a aeroportului.”Prelungirea programului de lucru al controlorilor de trafic ROMATSA este cea mai simplă şi la îndemână soluţie pentru a asigura serviciile necesare desfăşurării operaţiunilor de transport aerian comercial. (...) O a doua soluţie este operaţionalizarea aeroportului Braşov în afara orelor în care ROMATSA poate oferi servicii, prin constituirea la nivelul aeroportului Braşov al unui serviciu de informare. Acest serviciu de informare poate fi oferit deja de o societate care are toată logistica necesară însă acesta nu a fost încă autorizat de Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, arată compania.A treia soluţie propusă de Dan Air este derogarea de la regulamentul de bază în ceea ce priveşte licenţierea controlorilor de trafic în temeiul art. 71 alin. (1) din Regulamentul (UE) 1139/2018. În situaţii precum cele de faţă, Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în baza unei cereri de exceptare formulată de către ROMATSA, are prerogativa de a da derogări de la regulamentele de bază pentru a putea permite formarea rapidă a unui număr suficient de controlori care să poată acoperi un program de funcţionare non-stop al aeroportului Braşov....citeste mai departe despre " Dan Air are pierderi de 2.6 milioane de euro. Compania aeriană dă vina pe programul de numai 12 ore al Aeroportului din Braşov " pe Ziare.com