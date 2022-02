Daniel Reisenauer, Visma Software: Datorită strategiei de creștere a întregii companii, expansiunea este în topul priorităților Visma, iar Centrele de competență reprezintă un element cheie

Al doilea an de pandemie a adus pentru Visma Software Romania crestere, dezvoltare si adaptare. In 2021, compania nordica a continuat planurile de expansiune cu o echipa mai mare, achizitionarea mai multor companii si un nou punct de lucru la Iasi. Acolo se construieste deja o echipa solida, care functioneaza tot dupa stilul de lucru norvegian, prezent deja la Sibiu si la Timisoara. In 2022 continua planurile pentru crestere, se pune mai mult accent pentru nevoile celor din echipa si se creeaza oportunitati pentru dezvoltarea profesionala si personala.

"Suntem intr-un punct in care munca de la birou nu mai e obligatorie. Ne axam in continuare pe flexibilitate, dar adaptandu-ne constant la nevoile echipei.



Am dorit sa acordam mai multa libertate in privinta felului in care colegii isi desfasoara activitatea, oferind posibilitatea de a alege cum sa lucreze sau de a decide cate zile din saptamana vor sa revina la birou, descoperind un echilibru mai imbucurator si mai semnificativ intre viata personala si cea profesionala. In 2021 echipa a avut libertatea de a-si desfasura activitatea oriunde in Romania, astfel am avut colegi care au lucrat atat de la munte cat si de la mare, atat de la birou cat si de acasa. Stim ca aceasta libertate vine cu provocarile ei, de aceea nu ignoram relatiile interumane si nevoia de comunicare, organizam in continuare evenimente si intalniri live. Este foarte important pentru noi sa cream un context prin care colegii pot ramane conectati.



Intr-o piata atat de competitiva, trebuie sa fii gata oricand sa te adaptezi noilor nevoi si conditii, de aceea din ianuarie 2022 am inceput demersuri pentru ca orice angajat Visma Romania sa isi poata desfasura activitatea si in afara tarii, in spatiul UE. Ne dorim sa avem aceasta optiune disponibila pentru angajatii nostri incepand din primavara", transmite Daniel Reisenauer, Managing Director Visma Software Romania.

2021 - O scurta retrospectiva

Cum a fost primita Visma de comunitatea de IT din Iasi?

Aveti si alte planuri de expansiune in viitorul apropiat?

Cum este motivata echipa intr-o piata in continua schimbare?

Unul dintre motto-urile companiei este ca Visma ajuta oamenii sa progreseze cu ajutorul tehnologiei. Cum face asta?

Sunteti una dintre companiile care se implica in comunitate. Care au fost cele mai recente actiuni?

Brandul ocupa o pozitie de lider de piata in Europa datorita diversitatii produselor, dar si calitatii acestora. Compania ofera solutii software pentru a va dezvolta afacerea si a va mentine in conformitate cu legile si reglementarile locale, printre care: servicii de consultanta, facturare digitala, semnatura digitala, comert electronic, logistica, achizitii, management de proiect, recrutare, administratia unitatilor de invatamant si tehnologia welfare.



In Romania, Visma si-a facut simtita prezenta in 2006, odata cu deschiderea primului centru R&D, la Timisoara. Un an mai tarziu, Visma a devenit actionarul firmei Multimedia Capital Romania, din Sibiu. In 2009, Visma Software Timisoara si Visma Software Sibiu au fuzionat, devenind Visma Software Romania, o singura companie, cu sediu la Sibiu si punct de lucru la Timisoara. In 2021, expansiunea a continuat cu un punct de lucru la Iasi.

Trendul de crestere consolidat in ultimii ani a continuat si in 2021, atat pentru Visma la nivel global, prin achizitia a 41 de companii, cat si local in Romania. Keez reprezinta cea de-a doua achizitie facuta de Visma in Romania, dupa Smartbill. Keez este o companie specializata in servicii online de contabilitate pentru IMM si PFA care are 95% din servicii automatizate. Achizitia de companii nu este singura directie in care Visma a continuat trendul de crestere, anul trecut echipa noastra s-a extins cu 112 colegi noi si o noua locatie, Iasi.Din punct de vedere al dezvoltarii, anul 2021 a fost unul prielnic pentru Visma, reusind sa ne extindem si la Iasi, unul dintre hub-urile cu cea mai rapida dezvoltare in domeniul IT din Europa. Ne-am bucurat ca noii colegi au imbratisat cultura nordica a companiei, fiind placut surprinsi de modelul de lucru scandinav care are la baza incredere si creativitate. Suntem si noi incantati de comunitatea intalnita, oameni pasionati, talentati cu multa dorinta de a invata lucruri noi.Avem planuri de crestere la Iasi. Din 2023, Visma se va muta in Palas Campus, care combina dotarile unei cladiri de birouri premium, cu facilitati precum: diverse optiuni pentru pauza de pranz, spatii verzi pentru relaxare sau pentru o zi de munca "altfel" la birou, dar si programe personalizate de fidelizare. Viitorul este hibrid, insa dorim sa oferim echipelor noastre si posibilitatea de a colabora intr-o comunitate creativa.Am inceput sa implementam impreuna cu compania COS conceptul de office of the future, in contextul caruia scopul actual al biroului este total schimbat, multe dintre activitati putand fi realizate chiar si la distanta sau acasa. Intalnirile la birou sunt incurajate, insa nu obligatorii, acesta va deveni un spatiu pentru inovatie si colaborare. Conceptul include si regandirea spatiului interior prin aducerea in birou a unor elemente de confort si design diferite.Datorita strategiei de crestere a intregii companii, expansiunea este in topul prioritatilor Visma. Centrele de competenta reprezinta un element cheie pentru evolutia companiei, fiind punctul central in dezvoltarea talentelor, organizatiilor si produselor. Entitatea din Romania este pe locul 2 ca marime la nivel de concern si se prevede o crestere constanta a locatiilor noastre. Increderea castigata are la baza talentul oamenilor profesionisti si oportunitatile de business prezente pe piata. Nu in ultimul rand, exploram in continuare achizitia de noi companii, posibilitatea de extindere regionala, dar si in alte tari unde se doreste implicarea colegilor din Romania.Ne ghidam dupa cultura si pasiune. Suntem o companie nordica, ceea ce ne face unici pe piata locala. Am adoptat multe din obiceiurile lor de viata, atasamentul fata de natura devenind una cu personalitatea si, impreuna cu o responsabilitate deosebita fata de societate, au devenit parte integranta din imaginea Visma.Ajuta si faptul ca impartasim aceleasi pasiuni. In primul rand, pasiunea noastra pentru tehnologie, in al doilea rand pasiunea pentru un stil de viata activ: ciclism (suntem mandri parteneri al celei mai bune echipe de ciclism din lume Jumbo Visma), maratoane, alpinism, pasiunea pentru gatit si produse locale. Inspirati de designul nordic, avem chiar si saune in unele dintre birourile noastre din Romania.Am creat o cultura in care angajatii sunt incurajati sa fie curiosi, sa experimenteze si sa impartaseasca lucrurile pe care le invata. 2022 vine in continuare cu sprijinul necesar pentru dezvoltarea continua, cu incurajare timpului personal dedicat imbunatatirii personale si cu ocazii variate pentru conectarea tuturor celor din echipa.Echipa noastra de peste 6500 de dezvoltatori, dintre care aproape 800 in Romania, se concentreaza pe inovarea si crearea de software care ajuta organizatiile sa isi eficientizeze munca si sa aiba securitate in ceea ce fac. Misiunea noastra este sa construim si sa cultivam aplicatii centrate pe client pentru a oferi solutii semnificative si usor de utilizat.Solutiile noastre AI sunt concepute pentru a identifica si rezolva unele dintre cele mai complexe provocari ale clientilor nostri din sectorul privat, medical si educational. De asemenea, automatizeaza sarcinile manuale si administrative, astfel incat clientii nostri sa se poata concentra mai mult pe activitatea lor de baza.De exemplu, in Norvegia este o practica foarte frecventa ca persoanele in varsta sa primeasca ingrijiri medicale la domiciliu, dar asistentele petreceau prea mult timp calatorind, timp care mai bine era petrecut cu pacientii. Am ajutat industria asistentei medicale la domiciliu, optimizand rutele de calatorie, permitandu-le sa petreaca mai mult timp facand ceea ce conteaza cu adevarat.Digitalizarea operatiunilor scolare este una dintre cele mai importante sarcini sociale ale companiei si dorim sa ajutam sa usuram munca de zi cu zi pentru cei care lucreaza in scoli. De aceea, am adunat toata administratia intr-un singur sistem cuprinzator in cloud. Aceasta inseamna ca totul este disponibil oriunde si oricand, printr-o singura logare. Indiferent daca esti directorul scolii, profesor, elev sau parinte, poti gasi cu usurinta informatii relevante pentru tine si viata de zi cu zi la scoala, in Visma InSchool.Visma a sprijinit dintotdeauna comunitatea din care face parte, venind in intampinarea nevoilor ei si in 2021. Echipa Visma a participat anul trecut la 51 de evenimente, in toate cele 3 orase in care compania este prezenta in Romania. Totodata, ne-am implicat in 14 evenimente si actiuni de CSR. Acestea cuprind atat initiative legate de mediu, cat si in cazuri sociale sau de prezervare a locurilor istorice si diverse sponsorizari. Voi aminti doar de cateva dintre cele de mai sus: sprijin pentru proiectul "O cana de fericire" care a adunat bani pentru centrul de plasament "Guliver" din Sibiu, Cursa ratustelor din Sibiu, HackDays - codat pentru cauze civice in programul Code4Romania, donatii de la echipa noastra pentru asociatiile "We Help" si "Calea vietii", plantari de copaci, implicare in proiectele Colour the Village si Holzstock Festival si mai multe maratoane pentru diferite cauze. Vom continua si in 2022, pentru ca acestea sunt lucrurile care ne definesc si, dupa cum spuneam, suntem uniti atat de pasiuni comune cat si de cauzele in care credem.Si 2022 este un an al oportunitatilor in Visma, tine pasul cu evenimentele noastre, cunoaste echipa, afla mai multe: https://www.facebook.com/visma.romania sau https://www.visma.ro/