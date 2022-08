Data Revolt, la 4 ani de la înființare: peste 4,8 mil. euro cifră de afaceri și o echipă de aproape 60 de oameni. Cum se vede gradul de maturitate în digital al companiilor și al consumatorului român

București, 10 august 2022 – Data Revolt aniversează primii patru ani de activitate. Compania a ajuns în 2021 pe locul 7 în topul agențiilor digitale din România, după o creștere cu 69% a cifrei de afaceri, până la 4,8 mil. euro. În 2022, agenția de data marketing a observat că, deși interesul românilor pentru cumpărături online este la un nivel ridicat, apar schimbări în comportamentul acestora.

Despre Data Revolt

În cei patru ani de activitate, Data Revolt a remarcat o creștere a gradului de maturitate digitală a multor businessuri din România, de la apariția unor departamente interne cu oameni tot mai specializați și mai bine pregătiți, modificarea abordării companiei față de data driven management și până la cerințele față de agenții.La nivel de servicii oferite de agențiile de digital, performance sau media, Data Revolt observă o tendință de înglobare a unor competențe care țin mai mult de partea tehnică a digital marketing, cum ar fi analiza de date sau consultanță pentru platforme.Cei patru ani de activitate au cuprins și anul 2020, unul experiment, după cum îl caracterizează Data Revolt. Mediul online a devenit principalul loc de cumpărături, programări, învățat și comunicare. Businessurile solide din online au observat această oportunitate și au accelerat dezvoltarea și prezența, ajungând la un nou nivel al maturității digitale. Pentru agenție s-a tradus în creșterea portofoliului de clienți, dezvoltarea de proiecte inovative, creșterea echipei și diversificarea serviciilor.Din 2018 până în prezent, Data Revolt a ajuns să aibă un portofoliu de peste 80 de clienți și proiecte derulate în peste 25 de țări și 3 continente. La nivel tehnic, cunoștințe și capacitate de a livra proiecte și rezultate, Data Revolt concurează de la egal la egal cu jucătorii internaționali. Diferența majoră o reprezintă însă piața, unde România încă este la o distanță considerabilă față de piețele din Europa de Vest sau Statele Unite ale Americii. Acest lucru se va schimba însă în timp și va aduce cu sine un alt tip de maturitate în abordare la nivel de industrie.Pentru 2022 cifrele pe multiple verticale de retail arată că interesul consumatorilor pentru cumpărături online se menține la nivelurile din anul precedent. Deși marcate de inflație și o schimbare a atenției spre produsele de vacanțe și călătorii, valorile vânzărilor din comerțul online ating limitele din aceeași perioadă a anului 2021. Schimbările care au apărut însă sunt la nivelul comportamentului utilizatorilor. Cele clasice, cum ar fi diferențele între sezonul de vară și restul anului sau weekend față de zilele lucrătoare se schimbă și sunt înlocuite de obiceiuri mai puțin previzibile. Cumpărătorul e mai greu de identificat, dar interesul pentru comerțul online e încă ridicat.„Deși 2022 pare a fi un an sub auspiciile incertitudinii la nivel economic, dacă ne uităm pe prima parte a anului vedem creștere față de anul anterior. Pentru a doua parte a anului ne bazăm pe atitudinea curajoasă a businessurilor solide care vor vedea oportunități în creșterea cotei de piață și stabilizarea clienților pe un orizont de timp mai mare.Per total, din 2018 până în prezent, piața ne arată însă că există o evoluție considerabilă în acești patru ani, iar sursele care specializează oameni cu potențial pentru această industrie nu reușesc să genereze un volum satisfăcător. Observăm intenție de specializare în online, digital marketing mai mult din partea personală, ca acțiune individuală, și mai puțin că acțiune agregată, din partea unei instituții. Tocmai de aceea planul nostru pe termen lung prevede și lansarea unor programe de internship pentru cei care finalizează studiile. Este chiar o continuare a demersului nostru de a specializa profesioniști pe arii de competență care nu existau sau încă nu există în România”, au declarat Cosmin Năstasă și Bogdan Zaharia, cofondatori.În cei patru ani de activitate, Data Revolt a consolidat o echipă de 60 de colegi, specialiști și consultanți pe 10 arii diferite de competențe digitale care acoperă întregul spectru al unui business online. Totodată, este între cele mai bune 3% agenții partenere Google din România și este certificată la cel mai înalt nivel ISO/IEC în securitatea datelor.Data Revolt este o agenție de data marketing, specializată în interpretarea datelor de business folosite în campaniile de performance, fondată în anul 2018. Agenția are un portofoliu cu peste 50 de clienți, atât din România, cât și din piața internațională, unde lucrează cu mai multe companii din Elveția, Franța, Dubai și Statele Unite ale Americii. Printre clienții Data Revolt se numără Orange, Bringo, Flanco, Imobiliare, Fashion Days, UI Path, Vivre, Catena, Ivatherm, Autoeco, L’oreal, Noriel, Murmur, Kinderpedia, TPS Engage sau eJobs, dar și companii din străinătate, precum Fleurop, cea mai mare florărie online din Europa, Ecco, Denner, Dr. Duenner sau The Gate Middle East din Dubai. În prezent, agenția este formată din 60 oameni, printre care specialiști seniori în e-commerce, Analytics, Pay per click, SEO, comunicare și programare.Mai multe detalii pe datarevolt.agency