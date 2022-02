De ce este important să analizezi indicatorii economico-financiari ai companiilor partenere la fiecare început de an?

Cu siguranță că realizezi periodic o analiză a indicatorilor economico-financiari ai companiei tale. Este esențial să știi cum se dezvoltă aceasta și ce ai de făcut pentru ca lucrurile să meargă și mai bine.

Indicatori de profitabilitate, de solvabilitate sau de lichiditate... asigură-te că analiza ta îi va lua în considerare

La început de an 2022, analizează indicatorii de performanță financiară ai partenerilor tăi de afaceri

De unde afli care sunt indicatorii de performanță financiară ai companiilor partenere?

La fel de important însă este să cunoști și performanțele financiare ale companiilor cu care colaborezi. Într-o lume a afacerilor în care concurența este mereu prezentă, fiecare avantaj pentru compania ta poate să fie decisiv. Cunoașterea datelor financiare importante ale firmelor partenere îți poate conferi acest tip de avantaj.Atunci când știi că partenerii tăi au business-uri solide, poți continua liniștit colaborarea, care va fi un plus pentru afacerea ta. Când afli că lucrurile nu merg în direcția potrivită pentru un furnizor sau client important, îți poți redefini strategia, pentru a găsi soluții potrivite. Te asiguri că partenerii tăi de afaceri nu îți vor pune probleme și afacerea ta își va continua evoluția. Indicatorii de performanță financiară te vor ajuta să ai o imagine clară despre cât de bine se descurcă o organizație din punct de vedere financiar.Analizează indicatorii de lichiditate pentru a ști dacă partenerul de afaceri are capacitatea de a-și plăti datoriile pe termen scurt. Dacă vorbim despre un client, vei ști dacă acesta are resursele necesare pentru a-ți achita la timp facturile.Indicatorii de profitabilitate îți vor arăta eficiența cu care organizația parteneră reușește să își folosească resursele pentru a face profit. Analizează și indicatorii de solvabilitate. Aceștia îți vor indica dacă o companie are capacitatea de a-și acoperi datoriile pe termen lung și dobânzile. Vei înțelege, așadar, dacă în fața ta se află un partener de cursă lungă sau trebuie să te gândești la variante pentru un partener, client important sau furnizor.Frecvența cu care analizezi performanțele financiare ale partenerilor tăi ar trebui să fie mai mare, dar începutul de an este mereu un prilej bun de a analiza partenerii. Fie că vorbim despre un client sau furnizor important, vei putea verifica dacă lucrurile s-au schimbat sau sunt pe cale să se schimbe în legătură cu business-ul acestuia.În acest fel, vei ști la timp dacă unul dintre colaboratorii tăi ar putea intra în incapacitate de plată, pentru a putea lua măsurile necesare. Acestea vor depinde de tipul de colaborare și de expunerea pe care o ai la partenerul respectiv. Dacă cel mai important furnizor de marfă are probleme importante și chiar riscă să intre în insolvență, va trebui să cauți rapid variante – un alt furnizor care să suplinească eventuale dificultăți pe care le vei putea avea în aprovizionare. Dacă un client important are probleme, poți reduce expunerea la acest client, căutând colaborări mai profitabile pentru tine.Dacă ai un portofoliu larg de parteneriate și colaborări, trebuie să faci o evaluare periodică a firmelor și să le analizezi din punct de vedere al riscului pe care îl implică fiecare. În funcție de riscurile și de ponderea pe care fiecare parteneriat în parte o are, vei putea stabili o frecvență cu care îl monitorizezi și un număr de date financiare pe care este necesar să le analizezi lunar, trimestrial sau anual în legătură cu acesta.Timpul însă este cea mai importantă resursă de care dispunem. Datele despre firme nu sunt de fiecare dată actualizate și sunt accesibile în mai multe locuri. Căutarea acestora pe portalurile diverselor instituții se poate dovedi un proces contraproductiv, consumator de timp și energie pentru echipa ta.Mult mai simplu este să apelezi la o platformă specializată în informații despre firme. Unul dintre abonamentele InfoQuick îți va pune la dispoziție, rapid și simplu, un raport detaliat cu privire la indicatorii financiari ai firmei de care ești interesat. Vei cunoaște indicatorii economico-financiari importanți ai unei firme cu care colaborezi și îți vei putea contura o strategie în legătură cu partenerii de afaceri.Monitorizează constant evoluția partenerilor tăi de afaceri, iar în timp vei vedea rezultatele acestui proces care nu este deloc complicat atunci când ai posibilitatea de a obține un raport complet, într-un format prietenos – așa cum sunt rapoartele InfoQuick.Începutul de an 2022 este momentul ideal pentru a face acest lucru. În acest fel te asiguri că partenerii tăi nu au incidente de plată și nici riscuri care ți-ar putea afecta propria afacere.