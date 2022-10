Atât persoanele fizice cât și persoanele juridice se află în mijlocul unei rețele infinite de contracte. Persoanele juridice în mod special sunt dependente de furnizorii de materii prime și servicii, pentru a putea să livreze către clienții propriile lor produse.

Preponderent în viața persoanelor fizice apar următoarele contracte: contract de închiriere, contract de comodat, contract de arendă, contract cesiune părți sociale, contract de vânzare - cumpărare imobil, promisiune de vânzare - cumpărare imobil (ante-contract), contract de schimb imobiliar, contract de credit, contract de ipotecă, etc.În activitatea fiecărei societăți (indiferent de tipul acesteia SRL, SA, SCS, SNC) sunt încheiate în mod curent următoarele: contract de vânzare cumpărare, contract de distribuție bunuri, contract de prestări servicii, contract de intermediere, contract de comision, contract de transport, contract de asistență tehnică, contract de antrepriză, contract de execuție, contract de asociere în participațiune, contract de consultanță sau administrare, contract de concesiune, contract de credit, contract de ipotecă, etc.Intervenția unui avocat bun în redactarea unui contract este recomandată de cele mai multe ori, deoarece Google nu are răspunsuri apreciate din domeniul juridic. Conform site-ului: ”Fiecare caz este unic în felul lui, iar cel mai în măsură să îți răspundă este un avocat specializat în domeniul respectiv.”Există o multitudine de moduri în care poți contracta același produs, iar pentru a exemplifica de ce este importantă intervenția unui avocat bun și specializat, o să abordăm cu titlu de exemplu un contract de vânzare cumpărare dintre un furnizor de materia primă ”balast” și un constructor de autostrăzi, care pentru a conlucra au la dispoziție o multitudine de moduri de a contracte, după cum urmează:Contractul în forma ceea mai simplă, constructorul vine la poarta furnizorului, plătește numerar bunurile, încarcă bunurile în camioanele proprii și pleacă.Constuctorul vine la poarta furnizorului, obține un contract cu plata la termen.De această dată prețul se stabilește în funcție de calitatea ”balastului”, calitate care se stabilește la încărcarea bunurilor, apar în contract bunuri de calități diferite, cu prețuri diferite. Bunurile sunt transportate cu camioanele proprii ale constructorului.Constructorul vine la poarta furnizorului, obține un contract cu plata la termen, (din cauză că au existat neînțelegeri în varianta 2) stabilesc ca prețul final va fi stabilit de către un expert autorizat în funcție de calitatea materialelor, încarcă bunurile în camioanele proprii și pleacă.Constructorul vine la poarta furnizorului, obține un contract cu plata la termen, (din cauză că prețul materialelor crește) stabilește un preț fix pentru toate materialele ca îi vor fi necesare pentru efectuarea întregii autostrăzi. Furnizorul se obligă să îi pună la dispoziție toată cantitatea de materiale, obligându-se astfel să livreze o cantitate minimă lunară, la prețul negociat inițial. Bunurile sunt transportate cu camioanele proprii ale constructorului.Constructorul vine la poarta furnizorului, obține un contract cu plata la termen pe care îl garantează prin emiterea unui BO/CEC (emis de constructor sau beneficiar/avalizat sau nu). Bunurile sunt transportate cu camioanele proprii ale constructorului.Constructorul nu mai vine la poarta furnizorului. Contractează un transportator care este responsabil cu transportul materialelor. Transportatorul este de asemenea singurul care intră în contact direct cu furnizorul de materiale, face recepția bunurilor la încărcare și își asumă toate riscurile pentru perioada în care se desfășoară transportul.Constructorul renunță să mai suporte din buzunarul propriu transportul, și îi solicită furnizorului să includă transportul în prețul produsului, în acest fel riscul materialelor (furt) și toate costurile de transport până la șantierul autostrăzii au ajuns să fie incluse în prețul contractual., după cum se poate observa modalitățile de contractare de mai sus, sunt variante mai mult sau mai puțin importante ale elementelor principale din contractul de vânzare cumpărare: obiectul contractului, preț, modalitate de plată, modalitate de garantare a prețului, modalitate de livrare, modalitate de transport etc.Nu am inclus în aceste exemple, așa cum ar fi făcut cel mai bun avocat din România, variante a unor clauze secundare privitoare la: sancțiuni, penalități, confidențialitate, clauze de pierdere avansului în cazul în care nu se ridică bunurile, clauze privind suportarea riscului valutar, clauze privind momentul în care se transferă dreptul de proprietate, clauze de impreviziune și risc contractual, condiții specifice de transport, condiții meteo, clauze de reziliere, indicatori de performanță sau calitate, opțiuni de reziliere unilaterală sau de achiziție a întregii producții la un preț prestabilit, etc.Având în vedere multitudinea de moduri în care constructorul și furnizorul pot să încheie unul și același contract banal de vânzare cumpărare, putem să tragem concluzia că este foarte puțin probabil ca un model contract de vânzare cumpărate, tipizat găsit pe internet, să se potrivească ”mânușă” pe tranzacția pe care tu intenționezi să o semnezi.Asistarea antreprenorului la încheierea contractelor de către un avocat bun în Timișoara are în principiu rolul de diminua riscurile contractuale asumate de către antreprenor sau poate schimba modalitatea de contractare negociată inițial de antreprenor, în una mai potrivită cu beneficii mai mari. 