De ce este recomandat să externalizezi serviciile de curățenie în companie către o firmă specializată

Modelul de afaceri bazat pe oameni multi-tasking, care au foarte multe atribuții dincolo de cele de bază, nu mai este de mult timp unul de actualitate în mediul de business modern și performant. Evident, fiecare persoană trebuie să aibă cât mai multe abilități, însă focusul este pe ceea ce are de făcut concret pentru companie, pe acea nișă unde aduce valoare concretă echipei. Când o persoană încadrată pe un job cu pregătire superioară primește extra atribuții legate de munci fizice, inclusiv partea de curățenie la locul de muncă (dincolo de ceea ce este elementar), există o mare probabilitate să apară nemulțumiri, iar oamenii cu adevărat performanți își vor căuta alte joburi...

Este clar că orice spațiu de lucru, de la spații birouri la zone comerciale sau logistice, are nevoie de servicii de curățenie profesională în mod constant - de la curățenie după constructor imediat după amenajare, la curățenie de întreținere și ocazional curățenie generală. Cu cât există mai mulți oameni care lucrează în spațiul respectiv și cu cât există nevoi mai speciale legate de curățenie, cu atât serviciile de profil trebuie să fie mai bine adaptate, aplicate corect și în mod regulat.Așadar, în foarte multe firme este nevoie ori de angajare personal pentru curățenie, ori de apelarea la o firmă de curățenie profesională. Prima variantă este destul de costisitoare și implică eforturi și riscuri asociate. De la recrutare și instruire angajați, la diverse probleme legate de protecția muncii, concedii medicale, demisii fără preaviz etc., totul trebuie avut în vedere din start. În plus, o astfel de decizie implică investiții în echipamente profesionale de curățenie, soluții de curățare și alte ustensile.Dacă la prima vedere poate părea economic și eficient să angajezi cel puțin o persoană pentru curățenie birouri sau alte spații, în realitate este mult mai convenabil să externalizezi acest serviciu către o firmă specializată în prestarea de curățenie profesională - curățenie spații de birouri, curățenie industrială, curățenie spații comerciale etc.Înainte de toate, contractând o firma curatenie Cluj sau din alt județ în funcție de locația spațiului, ai parte de servicii de calitate superioară în mod garantat. Nu riști nimic, mergi la sigur din prima clipă cu personal experimentat, bine pregătit. La fel ca atunci când folosești servicii de telefonie sau internet, ai parte exact de serviciile contractate. Firmele specializate în curățenie pentru mediul de afaceri dispun de echipe complete, astfel că nu există riscul ca eventuale probleme personale ale unor angajați să afecteze curățenia.În plus, costul plătit include servicii complete - soluții de curățenie, folosire echipamente profesionale de curățenie pentru eficiență maximă. Elimini de pe listă o mulțime de costuri, nu mai aloci timp pentru managementul serviciilor de curățenie, eviți riscuri asociate și te bucuri de servicii de curățenie profesională absolut fără compromis.Este important și procesul de selecție al partenerului căruia îi este atribuit contractul pentru servicii de curățenie profesională. În marile orașe unde există centre importante de business, se pot identifica firme de top în materie de curățenie birouri sau orice alte spații de afaceri. Spre exemplu, în Cluj-Napoca, una dintre cele mai apreciate și dinamice companii este Forbec Services , aflată în prezent sub management elvețian. Firma a fost recent în atenția publicului și prin prisma unei inovații legate de preocuparea spre digitalizare - este prima firmă de curățenie din România care permite plata inclusiv în Bitcoin. De asemenea, demn de menționat este că această companie lucrează exclusiv pe segmentul B2B, ceea ce înseamnă o abordare dedicată, demnă de nevoile speciale ale clienților de acest gen.