De ce sa colaborezi cu o firma profesionista de curierat?

Serviciile de curierat au devenit cea mai sigura si rapida metoda de a expedia si de a receptiona colete, atat in cazul persoanelor juridice cat si al persoanelor fizice. In privinta persoanelor juridice, colaborarea cu o firma profesionista de curierat este foarte importanta, mai ales daca vorbim de o afacere in domeniul vanzarilor online. Exista si alte domenii de activitate in care o astfel de colaborare este esentiala, iar in cele ce urmeaza iti vom explica in detaliu de ce.

Clientii prefera mai multe optiuni de livrare

Optiunea platii la livrare

Beneficii care fac oferta mai atractiva

Livrari in regim de urgenta

Monitorizarea comenzii in timp real

Cercetarile de piata arata ca 41% dintre clientii care fac cumparaturi online sunt determinati sa faca o comanda si prin prisma faptului ca pot alege singuri metoda de livrare. Unii poate prefera sa li se livreze coletul acasa, altii poate vor sa-l ridice personal de la o locatie a curierului, precum un Ship & Go, atunci cand au timp.Un serviciu de curierat profesionist ofera mai multe optiuni de livrare, iar clientii vor fi mai multumiti de acest lucru, crescand sansele sa comande de la tine.Aceleasi studii de care am amintit anterior releva ca 65% dintre clientii care plaseaza comenzi online sau telefonic, prefera sa achite cash la momentul livrarii. O astfel de modalitate de plata este posibila datorita curierului, care incaseaza banii si elibereaza factura, virand apoi suma catre expeditor.S-a mai stabilit totodata ca 57% dintre clienti sunt dispusi sa comande daca au mai multe optiuni de plata, astfel ca, datorita colaborarii cu firma de curierat, le poti oferi atat varianta platii cu cardul online sau la livrare precum si pe cea a platii cash la livrare, preferata de majoritatea dintre ei.Ramanem la statistici si iti mai spunem ca 67% dintre clienti sunt mai dispusi sa comande un produs daca transportul este gratuit, iar 44% sunt incurajati cand exista o posibilitate facila de retur. Cu ajutorul unei firme de curierat, le poti oferi aceste beneficii fara a face un efort financiar deosebit. Poti stabili o anumita valoare a comenzii de la care transportul catre client sa fie gratuit, la fel si returul, de aceasta data indiferent de valoare comenzii.S-a mai dovedit ca posibilitatea returului gratuit poate determina o crestere cu 62% a ratei vanzarilor. Noi spunem ca este foarte avantajos sa oferi o astfel de oportunitate, mai ales ca nu vor fi multe cazuri in care clientii vor dori sa returneze produsele. Bineinteles ca si returul se face tot cu ajutorul firmei de curierat, fara de care ar fi mai dificil sa oferi aceste beneficii.Pot aparea si situatii cand un colet trebuie sa ajunga intr-un timp foarte scurt la destinatar, fie ca e vorba de o comanda catre un client, fie de o livrare emergenta catre un partener de afaceri sau o filiala din tara. In regim normal, o livrare prin curier se face in 2-3 zile, insa daca este nevoie, o firma de curierat profesionista poate trimite coletul la destinatar in mai putin de 24 de ore, chiar si in week-end.Apeland la o firma de curierat profesionista, atat expeditorul cat si destinatarul pot verifica oricand statusul comenzii, pentru a vedea unde se afla coletul si care este timpul estimat pana la livrare. Monitorizarea comenzii se poate face online, accesand un link si introducand codul aferent coletului respectiv. In plus, exista permanent un numar de contact prin intermediul caruia poate fi apelat curierul pentru mai multe detalii.Daca te-am convins si deja esti in cautarea unui astfel de partener iti recomandam solutia de curierat rapid Cargus , care ofera clientilor sai o serie de beneficii si facilitati.