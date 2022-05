De ce SRL și nu PFA?

Atunci când vrei să lucrezi pe cont propriu și să fii antreprenor, vei citi despre mai multe forme în care poți face asta. De cele mai multe ori, variantele cele mai accesibile sunt SRL sau PFA între care va trebui să alegi. Îți oferim mai multe informații, astfel încât atunci când apelezi la servicii de înființare firme Constanța sau în orice alt oraș din țară, să știi ce intenționezi să faci.

În câte domenii de activitate intenționezi să lucrezi?

Câți angajați vei avea?

Cine sunt clienții tăi?

Ce capital ai pentru primul an de activitate?

Spre exemplu, dacă ai abilități de condus și alegi taximetria ca domeniu de activitate, este suficient să ai un PFA. Dacă după orele de lucru vrei să ai o covrigărie și seara să faci produse handmade, atunci nu vei putea face asta pe un PFA care are codul CAEN pe taximetrie. În cazul unui control, este foarte posibil să iei amendă. Prin urmare, dacă acum ai în minte afacerea ideală, iar peste câteva luni vei vrea să extinzi domeniul de activitate, vei avea nevoie de un SRL în care să activezi mai multe coduri CAEN. Cele mai multe PFA-uri au cel mult 5 coduri CAEN pe care pot activa, în timp ce un SRL poate activa pe mult mai multe coduri.Chiar dacă în trecut erau unele limitări cu privire la numărul maxim de angajați pe care un PFA poate să îl aibă, în momentul acesta legislația nu prevede astfel de limitări. Cu toate acestea, prevederile legale cu privire la PFA-uri pot varia ușor și în funcție de domenii, ceea ce înseamnă că în cazul în care vrei să ai angajați, cel mai bine ar fi să treci direct la SRL. Vei vedea că atunci când apelezi la servicii specializate, așa cum sunt cele deaceasta este una dintre primele întrebări la care va trebui să răspunzi.În cazul în care intenționezi să lucrezi cu alte companii este bine să o faci din aceeași calitate. Multe companii preferă modalitatea aceasta pentru că există riscul ca în cazul în care faci activități repetitive ca PFA, la un eventual control al autorităților să se considere nule relațiilor contractuale și să fie încadrate ca relații de muncă. Acestea se vor supune unor alte regimuri de taxe. Spre exemplu, un contract de service al unui informatician care are un PFA și care se ocupă de întreținerea lunară a echipamentului IT dintr-o altă firmă, poate fi considerat activitate repetitivă de către organele abilitate și astfel se va solicita anularea facturilor de cheltuieli și recalcularea tuturor taxelor pentru asigurări și impozite. În cazul unui contract de prestări servicii între două companii, riscul acesta este nul.Dacă apelezi la constabili cu experiență, așa cum se întâmplă atunci când accesezi, vei primi toate informațiile acestea înainte de a deschide firma, astfel încât să iei cea mai bună decizie.Aici, facem referire strict la consturile pentru contabilitate și înființare. Pentru înființare, costurile sunt aproape la fel și la SRL și în cazul unui PFA. SRL-ul implică însă și costul de întregistare care este de 200 de lei plus comisionul băncii. În ceea ce privește contabilitatea, un PFA are contabilitate în partidă simplă, ce poate fi ținută chiar și de persoana înregistrată. În timp ce un SRL trebuie să depună declarații lunare, sau trimestriale, ceva mai complexe, fiind astfel necesare serviciile contabilului. În cazul în care intervin salariații și anumite deconturi de TVA, este recomandat să ai neapărat un contabil bun care să te ajute. Schimburile care se tot fac în domeniul fiscal îți vor da mari bătăi de cap și scopul tău este să faci afacerea să funcționeze, nu să înveți o nouă meserie.