De la mic comerciant la antreprenor de succes: Danubius lansează serviciul de plată DatecsPay care transformă casele de marcat în POS bancar

Danubius, principalul furnizor de case de marcat din România, lansează DatecsPay, un serviciu de acceptare plăți cu cardul bancar prin dispozitive specifice, pentru toate firmele din România. Dispozitivele de plăți și fiscale ale Datecs Ltd. se îmbină perfect pentru a oferi comercianților posibilitatea de a accepta atât numerar, cât și plăți cu cardul bancar.

Despre Danubius:

Plățile rapide, fiabile și accesibile cu cardul vor deveni acum o realitate prin intermediul DatecsPay, serviciul care își propune să aducă beneficii și venituri suplimentare comercianților parteneri. Danubius introduce în portofoliu un produs inovator – BlueCash 50, singurul echipament fiscal, bancar și POS sub aceeași carcasă, dar și altele precum BP55 și BP5000 care, conectate cu casele de marcat Datecs existente în piață, le transformă în dispozitive de acceptare plăți cu cardul bancar.“De la redefinirea comportamentului financiar la nivel global și până la actualizarea reglementărilor fiscale pe plan local, totul indică o schimbare fundamentală a experienței în magazin. Iar primii pași sunt esențiali. În viziunea Danubius, beneficiile motivează și definesc evoluția.”, declară Velin Ganev, directorul general Danubius-Exim.Cu serviciul de plată DatecsPay, comercianții parteneri își pot crește acum afacerile prin acceptarea plăților clienților cu cardul bancar, precum și prin lipsa de costuri suplimentare de administrare. DatecsPay elimină necesitatea deschiderii unui cont nou și limitarea la o anumită bancă cu care să lucrezi.Dedicat tuturor tipurilor de comercianți, DatecsPay oferă tarife foarte accesibile și comisioane proporționale cu nivelul încasărilor. Toate detaliile sunt disponibile pe www.datecspay.ro . Banii sunt transferați în contul ales de utilizator în următoarea zi lucrătoare pentru toate cardurile emise în România și a doua zi lucrătoare pentru cele emise în străinătate.Iar posibilitatea de integrare cu cele mai moderne echipamente fiscale și de plată ale Datecs Ltd. reduce timpul de așteptare și ușurează munca comercianților, transformând partenerii din simpli clienți în furnizori de servicii:“Punem la dispoziția cumpărătorului noi metode accesibile de plată și îi reducem timpul de așteptare. Iar comercianților le oferim oportunitatea de a accesa următorul nivel al afacerii. În iunie 2022 am lansat BlueCash 50, echipamentul care îmbină casa de marcat cu un POS bancar și un sistem de vânzare - pentru simplificarea întregii experiențe, iar DatecsPay oferă acum partenerilor noștri posibilitatea de a încasa mult mai rapid contravaloarea produselor și serviciilor vândute, dar și oportunitatea de a câștiga bani din relația cu noi.”, Velin Ganev, CEO Danubius.Danubius, unul dintre cei mai importanți integratori de soluții fiscale și de plată din România, prezent pe piață încă din 1994, este printre primele companii care au pus bazele și au consolidat piața echipamentelor fiscale din România, având un rol activ în fundamentarea legislației fiscale din țara noastră. Din poziția de pionier în informarea, educarea și digitalizarea domeniului fiscal local, Danubius a inovat constant prin lansarea unor multitudini de soluții în premieră pe piața din România.Date contact:Dalina Popescudalina.popescu@the-adstore.ro0745115035