Decizia instanței cu privire la Ordinul ANPC care sancționa mai multe bănci din România pentru practici comerciale înșelătoare

Curtea de Apel Cluj a decis vineri, 16 iunie, suspendarea Ordinului ANPC din 23 mai privind sancționarea băncilor pentru practici comerciale înșelătoare săvârșite de aceștia cu privire la modul de calcul al ratelor.

La Curtea de Apel București se judecă, vineri, cereri similare, formulate de BRD, Raiffeisen, Credit Europe și First Bank, potrivit economedia.ro.19 bănci au fost amendate pentru practici comerciale înşelătoare în privinţa contractelor de creditare pe termen mediu şi lung, a anunțat Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC)Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor a precizat la începutul lunii mai că au fost încheiate verificările în cazul băncilor din România. În timpul acțiunii de control au fost descoperite practici comerciale înşelătoare cu privire la modul de calcul al ratelor, prin faptul că, pe graficul de rambursare, rata era compusă, în primii ani, 25% din soldul principalde rambursat şi 75% dobândă. ANPC susține că, prin aceasta modalitate de calcul, consumatorii ar plăti, de fapt, preponderent dobândă.“Aşa cum am mai spus, acţiunea va continua. Încă opt bănci au fost sancţionate pentru ceea ce Autoritatea noastră consideră un raport nedrept între acestea şi consumatori. Aşa cum am mai arătat, astăzi sunt situaţii dramatice în viaţa celor care la un moment dat şi-au luat un credit. Indiferent dacă pentru unii acestea sunt doar cifre statistice, pentru Autoritatea noastră aceştia sunt oameni. Povara financiară nu se poate ascunde după aparente justificări matematice. Dacă 1 + 1 este o operaţiune foarte corectă, aceeaşi adunare poate să reprezinte un minus enorm în viaţa unor familii. Procentele aparent infime au în spate inclusiv vânzări ale creditelor neperformante către recuperatorii de creanţe. Dar şi aşa, cei «doar» 2 % reprezintă un număr însemnat de consumatori aflaţi în imposibilitatea de a-si plăti ratele şi de a duce un trai decent. Dacă pentru unii s-a calculat un grad de suportabilitate, fără a fi măcar chemaţi la un dialog, cred că este momentul ca întreaga situaţie să fie reevaluată. Mă cutremură să văd insensibilitatea celor care neagă astăzi realitatea”, a declarat preşedintele ANPC, Horia Constantinescu. ...citeste mai departe despre " Decizia instanței cu privire la Ordinul ANPC care sancționa mai multe bănci din România pentru practici comerciale înșelătoare " pe Ziare.com