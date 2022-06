“Hârțogăraia” financiar-contabilă nu mai trebuie păstrată 50 de ani. Cum se modifică Legea contabilităţii

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat miercuri, 8 iunie, un proiect de lege prin care se propune înlocuirea obligaţiei privind arhivarea documentelor financiar-contabile pentru 50 de ani cu o perioadă de 5 ani.

Actul normativ modifică Legea contabilităţii."Începând cu data de 1 ianuarie 2023, statele de salarii pentru care angajatorul are o declaraţie informativă privind impozitul reţinut la sursă, pe beneficiari de venit, conform prevederilor legale sau pentru care angajatorul are obligaţia legală de a depune declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, se păstrează timp de 5 ani", se arată în document.Proiectul de lege a fost adoptat şi de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.