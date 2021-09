Echipamente de protecție eficiente pentru unitățile sanitare

Pandemia de coronavirus a îngenunchiat întreaga planetă. De aceea, se recomandă ca toți oamenii să respecte măsurile de protecție împotriva acestui virus, să se acorde o atenție sporită igienei și cu atât mai mult, trebuie o doză extra de atenție și grijă în unitățile sanitare.

Cei care se află în prima linie în lupta cu acest virus sunt cadrele medicale, care sunt mult mai susceptibile în a se îmbolnăvi. De aceea, acestea trebuie să își ia măsuri suplimentare de protecție, în afară de cele clasice, pe care le respectă toată lumea, cum ar fi purtarea pe perioada programului de lucru desauEchipamente de protecție special concepute pentru o igienă impecabilăLa consulații sau atunci când intră in saloanele cu pacienți, este esențial ca medicii și personalul medical, să poarte în mod obligatoriu masca de protecție, mănușile igienice și, acoperitori de păr și acoperitori încălțăminte.Purtarea corectă a unei măști de față ajută la prevenirea răspândirii infecției și va împiedica persoana care o poartă să contracteze germeni infecțioși aerieni. Când cineva tușește, vorbește sau strănută, poate elibera germeni în aer, care ar putea infecta alte persoane din apropiere. Măștile faciale fac parte dintr-o strategie de control al infecțiilor, pentru a elimina contaminarea încrucișată. Astfel, o mască de protecție va lupta eficient împotriva virușilor din exterior.În cazul in care este vorba despre o unitate sanitară unde se face triajul, personalul sanitar nu trebuie să atingă pe nimeni și să respecte o distanță minimă de 1 metru față de orice persoană, iar celor care au probleme respiratorii trebuie să li se ofere măști de protecție.Cei care manipuleaza probe, respectiv laborantii, trebuie să fie la rândul lor ceva mai conștiincioși în ceea ce priveste purtarea de echipamente de protecție și trebuie să poarte halate, măști, protecție pentru ochi și mănuși, pentru ca există riscul de a intra în contact cu materialele analizate și astfel, să se îmbolnăvească.De asemenea, pe lângă purtarea echipamentului de protecție, este necesar să dezinfectăm suprafețele cu care intrăm în contact cel mai des. Un dezinfectant de suprafețe de calitate va face acest lucru într-un mod excepțional.În momentul curățării suprafețelor, trebuie să ținem cont de următoarele zone cu risc ridicat, care ar trebui luate in considerare pentru dezinfectare: suprafețe de lucru (mouse, tastatură, birou, blatul bucătăriei, aparatură diversă); suprafețe atinse frecvent (mânerele ușilor, balustradele); facilitati sanitare (toalete, chiuvete, robinete etc); suprafete de tratament (canapele, paturi); echipament medical.În plus, pentru spațiile cu multe persoane, ar trebui luate în considerare și alte produse profesionale de protectie împotriva COVID. Gama variată de astfel de astfel de produse include: băncuțe pentru distanțare socială, nebulizatoare pentru dezinfecția spațiilor, sisteme ultrasonice pentru dezinfecția coșurilor de cumpărături, sisteme ultrasonice pentru dezinfecția bagajelor și coșuri de gunoi pentru colectarea mănușilor și a măștilor.Trăim, cu siguranta, vremuri speciale, cand nimic nu mai este după cum consideram noi, normal. De fapt, în ultimul an, normalitatea s-a schimbat enorm, iar noi trebuie să ne adaptăm.