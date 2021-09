Edenred România lansează, în premieră, cardurile de beneficii eco-friendly și versiunile lor virtuale

Produsele și soluțiile digitale Edenred România vor fi disponibile pe carduri eco-friendly şi virtuale începând din decembrie 2021.

Codruț Nicolau, Director General, Edenred România:

„Lansăm pe piaţă un produs ce anticipează viitorul plăţilor nu doar în industria de beneficii, ci la nivel general, după ce am studiat cu atenţie comportamentul de consum al beneficiarilor soluţiilor noastre şi am observat o accelerare a plăților contactless și direct cu telefonul, de la începutul pandemiei. Ultimul an și jumătate a adus plățile online în prim plan, iar consumatorii au devenit foarte orientaţi spre tehnologie şi cu un apetit crescut pentru cele mai noi soluții care să le îmbunătățească viața. Lansarea cardurilor virtuale de beneficii este un pas major în piața locală și reconfirmă poziţia Edenred România ca lider în oferirea de soluţii adaptate la cele mai noi tehnologii.”

„Una dintre cele mai importante cauze pe care le susţinem atât la nivel global, cât şi local este protecţia mediului înconjurător. Am ales să oferim soluţiile noastre pe carduri eco, prin care să reducem consumul de plastic şi să contribuim, alături de clienţii şi partenerii noştri, la un mediu mai curat şi mai sănătos. Estimăm că, odată cu implementarea noilor carduri, ne vom aduce aportul la reducerea poluării cu plastic cu peste 3 tone în viitorul apropiat.”

Edenred România lansează cardurile eco, realizate din PVC reciclat în proporție de 85,5%, și devine primul furnizor de beneficii extrasalariale din România care va oferi carduri prietenoase cu mediul pentru soluțiile sale. Accelerând digitalizarea industriei de beneficii, Edenred România anunță inclusiv lansarea de carduri virtuale ce pot fi utilizate pentru plăți online și cu telefonul. Cardurile virtuale de beneficii Edenred vor putea fi adăugate în Apple Pay și Edenred Pay și vor permite plăți contactless cu telefonul.Cardurile de beneficii în format fizic vor fi emise în continuare pe un suport prietenos cu mediul. Primele carduri eco emise de Edenred vor fi disponibile în luna decembrie a acestui an pentru soluția Edenred Ticket Restaurant. Începând din ianuarie 2022, toate noile carduri de beneficii Edenred vor fi emise în versiune eco-friendly și vor păstra toate funcţionalităţile celor existente.Cardurile eco Edenred marchează o premieră pe piaţa de beneficii extrasalariale din România şi vor avea un design inovator vertical. Clienții vor beneficia, în continuare, de flexibilitate în personalizarea cardurilor cu elemente specifice de branding şi crearea unor vizualuri perfect adaptate nevoilor lor. Noile carduri în format fizic emise de Edenred România sunt realizate din PVC reciclat în proporție de 85,5% și sunt imprimate cu cerneală reciclabilă. În premieră, banda magnetică va fi eliminată, noile carduri eco aliniindu-se, astfel, la ultimele tendinţe în materie de securitate a tranzacţiilor. Produsul este dezvoltat împreună cu Mastercard, partenerul strategic al Edenred România. Cele două companii împărtăşesc o viziune comună pe zona de tehnologie și inovaţie și își asumă rolul de promotori ai sustenabilității în industria plăţilor electronice.Edenred România continuă, astfel, să fie lider al inovației în ecosistemul beneficiilor extrasalariale. Lansarea cardurilor eco și a celor virtuale completează seria de premiere din acest an, când compania a lansat Felicia, primul chatbot din industria de beneficii extrasalariale și, în parteneriat cu tazz by eMAG, a implementat prima soluție de plată online cu carduri de masă într-o aplicaţie de livrări rapide, pentru comenzi de mâncare.▬▬Edenred este lider de piaţă ca platformă de servicii şi plăţi şi este partenerul de zi cu zi al întregului ecosistem al pieţei muncii, conectând peste 50 de milioane de angajaţi şi 2 milioane de comercianţi parteneri prin intermediul a peste 850.000 de clienţi corporativi în 46 de ţări.Edenred oferă soluţii de plată cu destinaţii specifice pentru alimentaţie (tichete de masă), flote auto şi mobilitate (soluţii multi-energy, mentenanţă, taxe de drum, parcări şi vouchere de transport) şi stimulente (vouchere şi carduri cadou, tichete culturale, vouchere de vacanţă, platforme dedicate angajaţilor).În concordanţă cu misiunea grupului, “Enrich connections. For good.”, aceste soluții sporesc bunăstarea și puterea de cumpărare a utilizatorilor. Îmbunătățesc atractivitatea și eficiența companiilor și animă piața muncii și economia locală. De asemenea, favorizează accesul la o alimentație mai sănătoasă, produse mai sustenabile și soluții de soft mobility.Cei 10.000 de angajaţi Edenred sunt conduşi de misiunea comună de a transforma piaţa muncii într-un ecosistem interconectat, mai sigur, mai eficient şi mai prietenos zi de zi.În 2020, datorită activelor sale tehnologice globale, Grupul a gestionat un volum de afaceri de aproape 30 de miliarde de euro, efectuat, în principal, prin aplicaţii mobile, platforme online şi carduri.Edenred este cotată la bursa de valori Euronext Paris şi este inclusă în următorii indicatori: CAC Next 20, CAC Large 60, Euronext 100, FTSE4Good şi MSCI Europe.