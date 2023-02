Eltex reinventează managementul deșeurilor industriale

Eltex Recycling, membru GreenGroup, este un furnizor de solutii integrate de gestionare a deseurilor industriale Cu o abordare diferita fata de firmele de colectare deseuri, desfasurand activitatea pe amplasamentul clientilor cu utilajele si personalul propriu, Eltex este in acelasi timp si un sustinator activ al economiei circulare.

Personalizarea solutiilor - tehnica ce face diferenta

Trasee sustenabile, indiferent de industrie

Diversitatea tipurilor de deseuri generate anual si a modalitatilor de gestionare a acestora este doar una dintre provocarile cu care companiile producatoare se confrunta. Atunci cand cerintele variaza, iar solutiile par a fi limitate de particularitatea fiecarei industrii, flexibilitatea se dovedeste singurul raspuns viabil. Cum sa dezvolti un management eficient al deseurilor pliat pe nevoile industriei in care activezi, in articolul urmator.Producatori de componente de automotive, detergenti, food, FMCG, tutun, retail sau electrocasnice genereaza si detin cantitati mari de deseuri in vrac, care nu sunt usor de gestionat, deseuri nepericuloase, dar si periculoase, care trebuie eliminate in mod adecvat si sigur.Deseori, pentru a imbunatati procesele de lucru, producatorii iau in calcul gestionarea deseurilor ca parte integrata a productiei lor. Dar nu este productiv sa faci asta intern, pentru ca managementul deseurilor este o operatiune cu norma intreaga care necesita constanta masurare si ajustari pentru a-i asigura eficacitatea."De-a lungul timpului ne-am dat seama ca fiecare deseu trebuie tratat separat, luand in considerare orice limitari de spatiu si logistica. Un prim pas a fost sa dezvoltam un proces de evaluare intern, adaptabil pentru toate tipurile de industrii in care este implementat.Aceasta vizita la o fabrica, gratuita si fara obligatii - permite specialistilor Eltex Recycling sa analizeze, direct de la locul productiei, toate fluxurile de deseuri generate de companie si sa asigure trasabilitatea corespunzatoare a acestora.Mai departe, solutiile propuse sunt puse in actiune cu ajutorul resurselor umane si tehnice pe care Eltex Recycling le ofera on-site, oricand este nevoie", a declarat Zoltan Bartha, Director General Eltex.Personalizarea solutiilor permite o gestionare mai eficienta a deseurilor cu care compania ta se confrunta. Dar pentru a te asigura ca rezultatele sunt optime, trebuie sa construiesti o strategie de management al deseurilor care sa poata fi adaptata in functie de specificul industriei.In industrii precum Automotive sau Asamblare PCB-SMT, furtul de metale pretioase presupune o abordare delicata. In acelasi timp, in industria cosmetica si de ingrijire personala si in cea dedicata FMCG, contaminarea cu diferite tipuri de namoluri sau substante periculoase conduce la multiplicarea pasilor inclusi in procesul de management al deseurilor. In consecinta, Eltex Recycling a dezvoltat o serie de solutii specifice, pentru a raspunde cat mai bine exigentelor din fiecare domeniu.Colectarea dedicata a deseurilor la sursa, serviciile de compostare si dezumidificare si cele de casare, inclusiv metodele alternative de valorificare a resturilor din productie sunt doar cateva dintre solutiile aflate in repertoriul Eltex Recycling. Dar expertiza nu se limiteaza la atat."De-a lungul anilor de activitate, am identificat, bineinteles, si o serie de probleme comune cu care aproape fiecare producator dintr-o anumita industrie se poate confrunta la un moment dat. Actionam si in aceste directii, dar ce ne diferentiaza este interesul nostru continuu de a dezvolta solutii de management al deseurilor cat mai nisate. Este esential pentru generatorii de deseuri sa vada aceste tipuri de materiale ca parte esentiala a businessului lor si in acelasi timp sa treaca operatiunile de gestionare catre un agent economic ce poate realiza si obtine in siguranta cele mai bune rezultate", povesteste Zoltan Bartha, Director General Eltex Recycling.Intr-o era a schimbarilor permanente, partenerul de incredere este acela care actioneaza cu flexibilitate si care se adapteaza in functie de situatia intalnita. Eltex Recycling isi propune sa fie un astfel de partener. Unul care sa iti ofere eficient si inovativ cele mai bune rezultate, chiar si atunci cand solutiile traditionale par a fi singura optiune.