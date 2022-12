Etapele organizării unui eveniment perfect

Urmează să organizezi o nuntă, un botez, un eveniment corporate sau orice alt eveniment în care câteva zeci sau câteva sute de oameni trebuie să se simtă bine? Pentru a ieși totul ca la carte este bine să respecți câțiva pași esențiali.

Care sunt etapele pe care trebuie să le bifezi în organizarea unui eveniment?

Ponturi pentru rezultate excelente în organizarea unui eveniment

1. Stabilește tematica și obiectivul evenimentului. Pentru a fi memorabil, orice eveniment trebuie să aibă o tematică. Ai de ales între zeci de opțiuni: glamour, elegantă, tradițională, inspirată din diverse domenii de activitate etc.. În alegerea tematicii trebuie să ții cont de scopul pe care îl are evenimentul, de tipurile de invitați, locație și diverse alte detalii mărunte care pot contura tabloul evenimentului.2. Întocmește o listă cu invitați. Este cel mai greu pas, deoarece va trebui să decizi cine va participa și cine nu va participa la eveniment. Odată cu lista, trebuie să stabilești și locurile la mese (dacă este cazul).3. Alege locația! Este bine să alegi locația după ce ai stabilit lista cu invitați, pentru a te asigura că distanța parcursă de fiecare este cât mai mică. Asigură-te că locația este una cu suficiente locuri de parcare, are boxe de calitate pentru muzică, poate asigura confort termic și este curată.4. Contacteaza furnizorii de servicii! Este timpul să contractezi toate serviciile de care ai nevoie. Vei avea nevoie de o firmă de catering (dacă mâncarea nu este asigurată în cadrul locației), de muzică, aranjamente florale, lumini și diverse alte echipamente. Este un pas destul de complex, pentru care trebuie să îți iei destul de mult timp.5. Realizează un program al evenimentului. După ce ai rezolvat problema locației, a invitaților și a furnizorilor de servicii, este timpul pentru realizarea unui program cu ceea ce se va întâmpla de-a lungul evenimentului. Programul poate să fie făcut public sau poate să fie știut doar de organizatori, pentru a fi surpriză pentru invitați.1. Încearcă să dai o notă personală evenimentului! Indiferent că este un eveniment personal sau unul de business, este bine să îl personalizezi cu motive ce au legătură cu motivul organizării.2. Notează-ți toate detaliile din cadrul organizării! Nu te baza pe faptul că ții minte. Dacă vrei un eveniment de care toată lumea să își amintească plăcut, încearcă să fii organizat și să notezi fiecare detaliu: numere de telefon de la organizatori, prețuri, program etc..3. Acordă atenție maximă invitaților! Scopul principal este acela de a le oferi invitaților momente perfecte. Asigură-te că aceștia sunt mulțumiți de mâncare, muzică și atmosferă. Este bine ca în timpul evenimentului să vorbești cu ei sau să ai persoane desemnate care pot întreține atmosfera.4. Oferă un mic cadou la plecare! O mică mărturie oferită la plecare poate să ancoreze evenimentul în memoria invitaților.