Giganții Exxon Mobil şi Chevron ascund plăţi efectuate către unele guverne, potrivit unei autorităţi de supraveghere

Producătorii americani de petrol Exxon Mobil şi Chevron ascund plăţi efectuate către unele guverne, potrivit unei autorităţi de supraveghere, nerespectând un standard major referitor la transparenţă stabilit de Extractive Industries Transparency Initiative (EITI), un organism global anti-corupţie în care companiile deţin locuri în consiliul de administraţie, a anunţat miercuri EITI, transmite Reuters.

Exxon şi Chevron au refuzat să dezvăluie public taxele şi alte plăţi pe care le-au făcut guvernelor din ţările în care îşi desfăşoară activitatea care nu sunt membre EITI, a declarat grupul într-un raport care detaliază aderarea companiilor membre la standardele sale.EITI, cu sediul în Norvegia, care a fost fondată acum două decenii şi are aproximativ 55 de ţări membre, implementează standarde globale voluntare pentru a promova gestionarea deschisă şi responsabilă a resurselor de petrol, gaze şi minerale, în vederea prevenirii corupţiei în toate ţările bogate în resurse.Ţările în care Exxon desfăşoară activităţi şi care nu sunt membre EITI includ Qatar, Pakistan şi India, potrivit site-ului companiei.Ţările din afara EITI în care este prezentă Chevron includ China şi Angola.ConocoPhillips, care nu face parte din consiliul EITI, este un alt membru care nu dezvăluie plăţile către ţările care nu se află în EITI, a spus grupul. Compania are operaţiuni în ţări precum Libia, Malaezia şi China.Purtătorul de cuvânt al Exxon, Casey Norton, a declarat că Exxon respectă toate legile care sunt în vigoare. Celelalte companii americane nu au răspuns imediat la solicitările de comentarii.Raportul EITI, bazat pe informaţii disponibile publicului, ar putea presa şi mai mult companiile, aflate deja sub presiunea acţionarilor, activiştilor şi parlamentarilor pentru emisiile de gaze cu efect de seră care determină schimbările climatice.De asemenea, raportul evidenţiază o ruptură de guvernanţă tot mai mare între principalele companii petroliere din SUA şi cele din Europa, care se pare că se descurcă mai bine în ceea ce priveşte clima şi transparenţa.Companiile europene BP, Shell şi Total îşi dezvăluie public impozitele şi plăţile către ţări care nu fac parte din EITI, a spus grupul.EITI a publicat datele pentru prima dată de când au fost introduse standardele în 2018, la presiunile grupurilor societăţii civile, inclusiv