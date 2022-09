Fii stăpânul propriilor conturi de publicitate și profile de companie

Ce fel de acces ai la conturile de business?

In momentul dinaintea lansarii campaniilor si a comunicarii online, uneori

"Nu mai pot sa intru pe pagina de Facebook sa postez, zice ca nu am acces."

"Colegul care se ocupa de contul de Google Ads nu mai lucreaza la noi, deci nu va pot da acces in cont, ca doar el avea acces acolo."

"Hai sa vorbim sau sa vorbiti la Google/Facebook/LinkedIn/TikTok sa ajute ei sa recuperam accesul la pagina/profil/ad account, pentru ca persoana care cunostea parola este in concediu si nu putem sa deranjam sau asteptam."

Ce inseamna sa ai ownership asupra conturilor de digital?

Facebook si Instagram

Google Ads si suita de produse Google

In concluzie, care sunt cele mai importante avantaje de a avea ownership asupra conturilor de publicitate?

Control - tu controlezi cine are acces asupra contului, ce si cand se publica, cu ce buget si catre ce public-tinta.

Istoric campanii - tu si persoanele desemnate de tine puteti accesa campanii din trecut, rezultate obtinute si bugete folosite.

Audiente proprii - in timp devin foarte valoroase in optimizarea si targetarea campaniilor.

Rezultate mai bune - campaniile se bazeaza pe istoric si algoritmi AI care invata, nu vrei sa pierzi acest istoric.

In viata unei afaceri, fie ea de familie sau business multinational, prezenta in mediul digital este obligatorie. Aceasta prezenta poate insemna campanii platite in Google Adwords, ad-uri pe canalele de social media, clipuri video pe Youtube si nu numai. Indiferent de platforma sau tip de promovare digital, crearea unui profil de companie este indispensabila.Intr-o lume normala, persoana responsabila de conturile online cunoaste username-ul si parola pentru fiecare platforma in parte. In realitate, lucrurile stau putin diferit. Agentia de digital media, Digital Climbers , cu o experienta vasta in a lucra cu clienti din domenii variate, subliniaza importanta ownership-ului asupra conturilor de publicitate si profile de companie.nervii sunt intinsi la maxim din cauza ca datele de logare in diferitele platforme de publicitate sau la diferitele pagini de companie nu se mai gasesc.Indiferent de echipa din care faci parte, agentia de digital media sau clientul, exista cateva fraze pe care nu vrei sa le auzi inainte de a lansa o campanie in mediul online, cum ar fi:Majoritatea marilor platforme de promovare, care consuma undeva intre 75-85% din bugetul de digital media in Romania, adica Google, Meta, Tiktok etc. sunt platforme self-service de promovare. Tu sau reprezentatul business-ului tau (angajatul companiei sau agentia de digital media) puteti administra campanii de promovare direct in aceste platforme fara intermediari. Asta inseamna ca trebuie sa ai acces permanent in aceste conturi si profile de companie pentru a avea vizibilitate si control atat asupra indicatorilor de performanta, continutului media, cat si a costurilor.Ownership inseamna proprietate si asupra conturilor si profilurilor de publicitate. In functie de platforma, acest acces poate permite diferite actiuni despre care vorbim mai jos, in pasi concreti.Platformele de social media reprezinta un canal de comunicare si se aleg in functie de publicul tinta al business-ului. Pagina de profil a companiei, respectiv un profil de brand sau de business pe aceste platforme, este diferita si se creeaza intr-un alt mod fata de profilul de utilizator obisnuit, individual.Pentru a promova continutul acestor pagini sau pentru a seta alte tipuri de campanii ai nevoie de acces la contul de publicitate (ad account-ul) dedicat business-ului. Toate aceste proprietati, pagina de Facebook, contul de publicitate, audientele, feed-ul de produse etc. sunt reunite sau create direct in platforma denumita Business Manager. Aceasta este centrul tuturor operatiunilor ce se vor desfasura pe pagina de companie, de aceea este important sa ai acces de admin. Ideal este ca macar inca o persoana de incredere sa aiba acces de admin astfel incat daca apare vreo urgenta, sa existe acest backup - iar acest lucru e important si pentru restul platformelor mentionate mai jos.Apoi, in Business Manager, vei putea da acces si altor persoane din companie sau agentiei de digital media, in functie de necesitati.Asemenea platformelor de social media, e nevoie sa verifici tipul de acces pe care il ai in Google Ads, sa te asiguri ca esti owner si admin. Mai departe, ai optiunea de a oferi acces tertilor."Este important ca acest cont sa fie al companiei tale, pentru ca istoricul campaniilor si datele despre audiente care se strang in cont sunt de maxima relevanta pentru bunul mers al campaniilor digitale pe termen lung." spune Loredana Neagu, Head of Paid Media Digital ClimbersProcedura este asemanatoare pentru multe alte platforme digitale. Pentru toate platformele, asigura-te ca ai activat optiunea double verify pentru toti utilizatorii cu drept de acces, astfel incat conturile business-ului tau sa nu poata fi accesate intr-un mod fraudulos.Gandeste-te de doua ori inainte de a lasa pe altcineva sa fie owner asupra conturilor de business. Ownership-ul iti ofera:Ai in vedere aceste lucruri atunci cand ai in plan adaugarea campaniilor si a comunicarii de digital in planul de promovare al afacerii tale., agentie de digital media reinventata, te ajuta sa obtii o crestere a business-ului printr-o combinatie echilibrata de tehnologie, teste si imbunatatire continua.Fara a se plafona intr-o abordare standardizata, echipa Digital Climbers lucreaza deja cu peste 15 companii din diverse domenii precum automotive, oil & gas, laundry & home care, ecommerce, startup investment, pharma, healthcare, insurance, financial services.