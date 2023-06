Cea mai mare fraudă bancară din istoria recentă a României. Directoarea care a lăsat 196 de clienți fără 8,4 milioane de euro

Otilia Argentina Negrilă, director operațiuni în cadrul Credit Europe Bank Brasov, considerată creierul cele mai mari fraude bancare din istoria recentă a României, cu un prejudiciu de peste 7 milioane de euro, scapă de închisoare.

Curtea de Apel Brașov a decis încetarea procesului penal împotriva directoarei filialei bancare ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale. Inițial, Negrilă a fost condamnată de Tribunalul Brașov la 7 ani de închisoare cu executare în regim de detenție, fiind găsită vinovată de delapidare în formă continuată cu consecințe deosebit de grave.Oameni de afaceri și medici pe lista păgubițilorPeste 190 de clienți ai băncii respective au fost victimele Otiliei Negrilă care le-a cheltuit banii din conturi după bunul plac. Pe lista celor care au rămas fără bani se află oameni de afaceri, medici, cetățeni străini, sumele raportate ca dispărute din conturi fiind uriașe: 13.098.401,87 lei, 4.682.690,10 euro, 658.932,31 USD şi 6475 CHF.Ancheta în acest caz a început în 2010, atunci când banca s-a confruntat cu o lungă serie de plângeri venită din partea clienților care raportau dispariția unor sume de bani din conturile personale. Ancheta internă a descoperit o fraudă uriașă coordonată de Otilia Negrilă, în calitate de coordonator/director al Departamentului Operațiuni al băncii.Timp de șapte ani femeia a beneficiat de banii oamenilor, profitând de faptul că avea acces la întreaga activitate operațională a băncii.”În perioada 2003-19.07.2010, în mod repetat, în baza aceleiași rezoluţii infracţionale, a efectuat fără drept, în scopul însușirii pentru sine sau pentru alţii, cu încălcarea atribuțiilor de serviciu din fişa postului, potrivit cu care aceasta conducea şi urmărea întreaga activitate operațională a sucursalei bancare, asigurând supervizarea tuturor operaţiunilor bancare, fiind totodată, superiorul ierarhic al funcţionarilor bancari, a efectuat operațiuni neautorizate pe conturile deschise la bancă de către 200 clienţi. (…) a înregistrat în sistemul informatic diferite operaţiuni pe conturile deschise la bancă, neautorizate de către titularii de cont, a încheiat convenţii de depozit pe care nu le-a înregistrat la bancă şi nu a depus în casierie sumele de bani cuvenite băncii, ci şi-a însuşit aceste sume de bani, nu a înregistrat chitanţele, a eliberat extrase de cont false emise de pe calculatorul său, a inițiat şi/sau avizat retrageri în numerar, transferurile unor sume de bani din conturile unor clienţi în conturile altora ori schimburi valutare frauduloase, utilizând parola şi codurile de acces personale alocate de către bancă, operațiuni care au avut ca urmare crearea unui prejudiciu inițial în suma de 17.206.536,67 RON, 428.723,79 USD, 4.148.067,29 EUR”, se arată în rechizitoriul.Potrivit documentului citat, directoarea avea un scenariu bine pus la punct. Își alegea clienții înstăriți cărora le acorda un tratament preferențial de VIP. Le spunea că ea se va ocupa personal de banii și de tranzacțiile lor, fără să-i lase să aibă contact cu ceilalți angajați ai filialei bancare despre care spunea că sunt slab pregătiți. Clienții care beneficiau de tratament preferențial mergeau direct în biroul directoarei și acolo făceau depunerile în conturi. În multe cazuri banii nu mai ajungeau în conturile băncii, ci erau însușiți de directoare. Clienților le elibera acte falsificate de ea în calculatorul personal.Șapte ani de ”boierie”Uriașa fraudă a fost depistată atunci când unul dintre clienți a avut nevoie de o sumă mare de bani pentru că intenționa să-și cumpere un apartament în Statele Unite ale Americii. Omul a avut un șoc atunci când a aflat că nu mai are bani în cont. După acest prim client a început un tăvălug al plângerilor venite din partea altor clienți păgubiți.”În perioada 20 iulie - 24 noiembrie 2010 au fost depuse de către clienţii sucursalei un număr de 196 reclamaţii, iar totalul sumelor a căror rambursare a fost solicitată de clienţi a fost de 8.404.086,60 EUR (în echivalent la data de 25 octombrie 2010)”, se arată în actul de acuzare.Directoarea a negat comiterea faptelor, precizând că nu a scris sau semnat documentele bancare pe baza cărora s-au efectuat operaţiunile frauduloase pe conturile clienţilor păgubiţi (chitanţe ridicare sau depunere de numerar, convenţii depozit, ordine de plată) sau care reflectă aceste tranzacţii (extrase de cont), susţinând că scrisul sau semnătura sa au fost executate de alte persoane. În cursul anchetei care a durat zece ani s-a dispus efectuarea unei constatări tehnico-ştiinţifice de natura grafică de către specialişti din cadrul IPJ Brașov, Serviciul Criminalistic, raportul indicând contrariul celor susținute de directoare care insista că nu are nicio legătură cu dispariția banilor din conturi.Directoarea de bancă a fost arestată în data de 12.08.2010 iar în data de 7.02.2011 a fost lăsată în libertate. A fost trimisă în judecată opt ani mai târziu.Ce au găsit polițiștii la perchezițiiLa percheziții, polițiștii n-au găsit mare lucru, oricum nu valori care să se apropie de uriașul prejudiciu de milioane de euro. Au fost confiscate bijuteriile din aur găsit în casa femeii, dar valoarea lor este aproape nesemnificativă:O bucată cruce din aur galben de 14 karate, dimensiuni de 3X4 cm în greutate de 3,42 grame şi valoare de 449 lei;- o bucată lanţ din aur galben de 18 karate cu lungimea de 63 cm în greutate de 4,33 grame şi valoare de 569 lei;- 2 bucăţi cercei din aur galben de 14 karate în greutate de 3,09 grame şi valoare de 406 lei;- 2 bucăţi cercei din aur galben de 14 karate cu piatră dreptunghiulară de culoare mov în greutate de 6,64 grame şi valoare de 872 lei;- o bucată de inel damă din aur galben de 14 karate cu piatră dreptunghiulară de culoare mov în greutate de 5,53 grame şi valoare de 726 lei;- o bucată inel damă din aur galben de 18 karate, cu piatră sferică, în greutate de 5,29 grame şi valoare de 695 lei;- o bucată inel damă din aur galben de 14 karate, cu pietre de culoare verde şi incolore în greutate de 1,90 grame şi valoare de 249 lei;- o bucată inel damă din aur galben de 14 karate cu pietre de culoare neagră şi incoloră în greutate de 1,79 grame şi valoare de 235 lei;- o bucată medalion sub formă de trifoi din aur galben de 14 karate, cu pietre incolore în greutate de 2,54 grame şi valoare de 333 lei;- o bucată inel damă din aur galben de 14 karate cu formă ondulată şi pietre incolore în greutate de 5,30 grame şi valoare de 696 lei;- o bucată inel damă din aur galben de 14 karate, cu formă model paralel în greutate de 3,38 grame şi valoare de 444 lei; *sumele de 15.396 lei şi 140 euro), potrivit portalului instanțelor de judecată.S-a pus sechestru pe cele două mașini aflate în proprietatea Otiliei Negrilă, una în valoare de 4300 de euro, iar a doua de 7000 de euro, câteva terenuri mai valoroase, dar departe și ele să acopere prejudiciul....citeste mai departe despre " Cea mai mare fraudă bancară din istoria recentă a României. 