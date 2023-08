Furnissa: prin PNRR contribuim la modernizarea educatiei din Romania

Furnissa, firmă inovatoare, producatoare de mobilier școlar cu sediul în Cluj, s-a angajat să contribuie la modernizarea și îmbunătățirea mediului educațional din România prin participarea activă în Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Furnissa este partener in modernizarea educației

Angajament către sustenabilitate

Cu o experiență de peste 15 ani în producția și furnizarea de mobilier școlar de cea mai buna calitate, Furnissa a devenit un brand de încredere în industria specifica – mobilier scolar. Compania are în centrul activității sale misiunea de a contribui la crearea unui mediu educațional modern, confortabil și inspirațional pentru elevi și profesori.PNRR este un program guvernamental amplu, creat pentru a sprijini modernizarea infrastructurii și dotărilor din diverse domenii cheie, inclusiv educația, în România. Obiectivul principal al PNRR este acela de a dezvolta și îmbunătăți resursele necesare pentru creșterea economică și socială sustenabilă a țării.Furnissa se mândrește cu faptul că este un participant activ în PNRR, aducându-și contribuția esențială la eforturile naționale de modernizare a dotărilor instituțiilor de învățământ din România. Cu o gamă variată de produse in oferta PNRR : mobilier sala de clasa, mobilier pentru gradinite, mobilier pentru laboratoare scolare, toate adaptate nevoilor diferitelor niveluri de învățământ, Furnissa poate echipa institutiile de invatamant cu mobilier de calitate și inovator. De asemenea, toate modelele de banci scolare, scaune scolare, dulapuri si catedre profesori, sunt proiectate si concepute conform normelor europene in vigoare.Firma dispune de o echipă de specialiști în design specific, producție si montaj, care, lucrand în strânsă colaborare cu clienții, ofera soluții personalizate și adecvate nevoilor lor specifice. Prin utilizarea materialelor durabile și a tehnologiilor avansate de producție, mobilierul Furnissa nu doar că îmbunătățește estetica spațiilor educaționale, dar asigură și siguranța și confortul utilizatorilor săi.“Credem că un mediu educațional adecvat poate stimula curiozitatea și creativitatea elevilor și poate încuraja învățarea activă. Prin mobilierul nostru innovator, ergonomic si modular, dorim să contribuim la crearea unor spații educaționale inspiraționale, în care elevii să se simtă motivați să exploreze și să învețe în mod activ” – considera reprezentatii companiei. Furnissa are în vedere importanța protejării mediului înconjurător și a resurselor naturale. În acest sens, asumă responsabilitatea de a produce mobilier durabil, reciclabil și prietenos cu mediul. Alegând Furnissa ca partener în modernizarea instituțiilor de învățământ, clienții companiei contribuie, de asemenea, la promovarea unei abordări sustenabile în domeniul mobilierului școlar.Prin participarea activă în Programul Național de Redresare și Reziliență, Furnissa își consolidează angajamentul de a sprijini modernizarea educației din România. Echipând instituțiile de învățământ cu mobilierul de calitate, inovator și prietenos cu mediul, Furnissa contribuie la crearea unui mediu educațional inspirațional, care să încurajeze dezvoltarea armonioasă și performanța elevilor.Un viitor mai bun pentru educația din România începe cu Furnissa - partenerul tău de încredere în modernizarea dotărilor școlare!