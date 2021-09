Gestiunea restaurantelor in vremuri de digitalizare masiva - solutia de la Rsistems

Pandemia a fost palma rece pentru toata lumea. Cei din industria Horeca au simtit din plin efectele negative ale acelei perioade. Cine a mizat pe online, pe food delivery a avut de castigat din acest punct de vedere. Insa nu este de ajuns. Pentru a te mentine eficient in munca depusa, pentru a gestiona cat mai bine un restaurant este nevoie de automatizarea unor procese. Iar aici Rsistems are si o solutie!

Sistem profesional pentru gestiunea unui restaurant, o necesitate

Iiko face si mai mult de atat

Acum cand avem un impact major al digitalizarii, cand se simte nevoia de a face totul mai bine si mai eficient, un sistem profesional de gestiune restaurante este o necesitate. Rsistems pune la dispozitie pentru cei din aceasta industrie un sistem complet ce permite automatizarea proceselor. Si poate fi adaptat la locatii mici sau la chiar si la o retea de restaurante.Peste 3000 de astfel de locatii, din 29 de tari folosesc deja un astfel de sistem. Se numeste iiko si vine la pachet cu o serie de avantaje. Spre exemplu, prin iiko veti putea gestiona rezervarile. Chiar daca vin mai putini clienti la locatia fizica, tocmai ca o fac mai rar fata de alti ani, atunci cand aleg asta isi doresc anumite preferinte. Informatii personalizate pot fi stocate in sistem, pentru ca experienta clientilor sa fie una desavarsita. Si toata lumea stie, clientii fericiti sunt cei care tin astfel de afaceri pe roate.Tot iiko de la www.rsistems.ro permite un management eficient al clientilor. Nu doar ca puteti mentine aprovizionarea in functie de preferintele publicului, insa cunoscand aceste detalii puteti gestiona un program de fidelitate.Nu doar in relatia restaurant-client iiko face o mare diferenta. Putini stiu ca in spatele unei afaceri de acest gen este o munca titanica. Nici cand vorbim de restaurante care functioneaza doar pe baza de food delivery nu se poate spune ca este mai usor. Aprovizionari, gestionari de stoc sunt aspecte cruciale si constante. Acestea pot fi mentinute sub control cu un sistem inteligent. Concret, pot fi estimate perioadele de varf, pot fi prevazute tranzactiile, vanzarile, tipurile de comenzi. Evitati sa fiti luati prin surprindere pe rush hours. Fiti pregatiti sa aveti flux mare de clienti si sa onorati cu succes toate comenzile.Gestiunea unui restaurant presupune cost control al stocului si nu numai. Presupune alegeri corecte pentru a minimaliza pierderile si a maximiza profitul. Iiko este acel sistem care inregistreaza date si permite acces imediat la un click distanta a unor analize, rapoarte, date care sa indice ce volum de vanzari exista, ce pontaje au angajatii si tot ce presupune managementul din bucatarie.In vremuri moderne in care clientii suna la restaurante si isi doresc sa rezolve rapid cu o comanda, a avea un sistem precum iiko este o necesitate. Aceasta poate face o diferenta reala de competitivitate in domeniu.Pentru cei interesati Rsistems poate oferi un demo al acestui soft. Detalii in pagina oficiala.Contact:0759 430 777str. Petru Rares 13, biroul 3welcome@rsistems.ro