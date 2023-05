Ghid de antreprenor: de ce ai nevoie la început de drum pentru afacerea ta

Antreprenoriatul este un drum care vine cu multe provocari pentru cine isi doreste sa aiba o afacere pe cont propriu. Pentru a te bucura de un profit satisfacator, la inceput trebuie sa faci pasi mici si bine calculati, dar si sa ai toate instrumentele necesare acestei calatorii.

Ai nevoie de un spatiu al tau

Gandeste-te la transport

Investeste intr-o strategie de marketing

Cum vei acoperi nevoile pietei cu afacerea lansata?

Cum te vei diferentia de competitori?

Ce beneficii va aduce afacerea ta consumatorilor?

Carui public te adresezi?

Administreaza eficient finantele

marja bruta;

costurile fixe vs cele variabile;

cheltuielile de capital si investitiile;

gradul de concentrare;

costul de achizitie per client si valoarea unui client.

Prin urmare, daca vrei ca afacerea ta sa fie profitabila, ai nevoie de un plan bine stabilit. Ia in calcul aspectele prezentate in acest articol si porneste drumul in antreprenoriat cu o strategie bine gandita.

Daca te pregatesti sa iti lansezi o afacere sau ai ganduri de viitor in acest sens, descopera cateva aspecte de care sa tii cont, indiferent de industrie.Cand te decizi sa iti deschizi o cafenea sau un local mai mic, este de la sine inteles ca vei avea nevoie de un spatiu unde afacerea ta sa prinda viata. La fel se intampla si pentru un magazin online de haine, spre exemplu. Vei avea nevoie de un loc de depozitare pentru produse, chiar daca restul echipei va lucra remote.Bineinteles, inainte de a inchiria spatiul, va trebui sa platesti chiria in avans pentru macar trei luni. Asadar, vei avea nevoie de mai multe economii. In cazul afacerii online, nu va fi o problema prea mare legata de zona sau dimensiune. Orienteaza-te catre un loc potrivit surselor tale de venit la inceput de drum.Pentru o cafenea, atunci trebuie sa iei in calcul mai multe aspecte, legate de loc, daca este sau nu populat, daca ar merita investitia intr-un loc unde mai sunt cafenele sau daca mergi catre unul mai putin cunoscut.Cand iti doresti sa iti transformi pasiunea in afacere, aceea de a-i ajuta si pe altii sa manance sanatos, o bacanie cu produse naturale ti se potriveste de minune. Dupa ce te-ai ocupat de toate formalitatile legale si ti-ai gasit locul, urmeaza sa aprovizionezi bacania cu produse in cauza. Pentru ca sunt alimente, conditiile de transport trebuie sa fie optime.La inceput de drum, un autoturism model Sprinter este tot ce ai nevoie pentru mica ta afacere. Ai mai multe modele din care poti alege, potrivite atat pentru transportul alimentelor, dar si pentru confortul tau la drum lung.Intr-o piata competitiva, trebuie sa ai acel element diferentiator pentru a atrage consumatorii. Toate astea sunt posibile daca de la bun inceput investesti intr-o strategie de marketing, pentru promovarea serviciilor.Imaginea afacerii tale este foarte importanta, de aceea gaseste persoane specializate sau o agentie de marketing care sa te ajute sa iti promovezi ideile intr-un mod eficient si profitabil. Afacerea ta trebuie sa raspunda la urmatoarele intrebari:Aceste intrebari fac parte din etapa de cercetare, un pas important pentru cresterea brandului. Dupa ce ai raspunsurile si ai construit o strategie de marketing, poti trece la etapa urmatoare, adica prezenta pe retelele sociale.Una dintre cele mai provocatoare etape la deschiderea unei afaceri este legata de administrarea finantelor. Ce furnizori alegi? Cum faci platile? Cum monitorizezi veniturile?Pentru a raspunde in termeni exacti la aceste intrebari, afacerea ta are nevoie de un contabil bun, pentru ca la final de luna actele sa fie conform normelor.Ca antreprenor, mai trebuie sa tii cont si de urmatorii indici financiari: