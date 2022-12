Global Sport marchează un an reușit după inaugurarea primei baze sportive tip 1 de la Bucecea și multe alte proiecte de construcții sportive în lucru

Global Sport, specialiști în construcții sportive, alături de un colectiv cu experiență și parteneri profesioniști, marchează un an reușit, fiind o companie din România care se ocupă și cu construcția bazelor sportive de tip 1 din proiectul CNI, prima bază finalizată din România fiind inaugurată în 2021 la Bucecea construită în colaborare cu firma de construcții Simion Tehnoconstruct SRL.

Bază Sportivă Tip 1 Bucecea

Global Sport, cu peste 650 de terenuri sportive construite în România

Cu Global Sport proiectul dumneavoastră se află pe mâini bune!

GLOBAL SPORT (brand al SC HATTRICK SPORT SRL) este singurul membru din România din cadrul Consiliului European al Gazonului Sintetic (ESTC). Firmă profesionistă de încredere clasată printre cei mai buni producători și montatori de gazon artificial din Europa.Baza sportivă include un teren de fotbal cu gazon artificial omologat FIFA (8.833 de metri pătraţi) și tribune cu 500 de locuri, o clădire multifuncțională şi un teren multisport pentru handbal, baschet, volei și tenis cu suprafața din tartan. Toate terenurile beneficiază de instalații de nocturnă. De asemenea, baza sportivă are o parcare cu 60 de locuri. Investiția de la Bucecea a fost realizată în timp record, cinci luni, faţă de zece luni, câte erau prevăzute în contract. Primarul Angel Gheorghiu a declarat că de această bază se vor bucura toţi copiii şi tinerii din zonă. Potrivit edilului, în clădirea multifuncțională va fi amenajată şi o zonă de fitness. Valoarea investiţiei este de aproximativ un milion de euro.Echipa Global Sport a executat în cadrul bazei sportive, amenajarea unui teren de fotbal cu gazon artificial de 50 mm înălțimea firului de iarbă, omologat Fifa. Terenul pentru fotbal are dimensiunea suprafeței utile de evoluție 75,50m x 117,00m= 8.833,5mp și cele ale suprafeței utile de joc 68,00m x 105,00m= 7.140 mp.Pe lângă terenul de fotbal a fost amenajat și un teren de sport multifuncțional cu pardoseală din tartan turnat CONICA CONIPUR SP de 13 mm. Terenul multisport permite jocurile de handbal, baschet, volei și tenis. Terenul multifuncțional are dimensiunile suprafeței utile de evoluție 25,00 x 44,00 m=1.100 mp și cele ale suprafeței utile de joc 40,00 m x 20,00m=800 mp. Zona de protecție perimetrală are lățimea de 2,00m pe cele două laturi scurte și pe lungimea unei laturi, iar lungimea celeilalte laturi se va face lățimea de 3,00m.Marcajele terenului sunt conforme cu cerințele Regulamentului de organizare a activității fotbalistice din 2018 al Federației Române de Fotbal.Compania impreuna cu Casrep SRL a mai finalizat in anul 2022 Baza Sportivă Tip 1 de la Țibănești, județul Iași. Baza sportivă este formată dintr-un teren de fotbal cu gazon artificial cu inaltimea firului de 50mm omologat FIFA, un teren multifuncțional cu suprafata din tartan Conica Conipur SP și o clădire pentru vestiare cu regimul de înălțime P+1si parcare. Suprafața construită a cladirii a fost de 400 metri pătrați.Compania specializată pe amenajarea de terenuri sportive cu gazon artificial a construit peste 650 de terenuri la nivel național din 2008 până în prezent. Global Sport se ocupă cu proiectarea și execuția de baze sportive cu gazon artificial sportiv, dar și cu alte tipuri de suprafețe (tartan, PVC, vopsea acrilică).Aceasta a apărut odată cu dorința de a oferi siguranța pe terenul de sport prin montarea unor suprafețe de joc profesionale. Bucuria primei reușite i-a inspirat să se dezvolte și să-și extindă activitatea pe întreg teritoriul României.Astfel, din 2008, contribuie la creșterea calității și siguranței pe terenurile de sport, construind spații sigure, special amenajate pentru practicarea jocurilor sportive, pentru petrecerea timpului în aer liber, precum și pentru activitățile copiilor.Acum compania oferă pe lângă terenurile sportive și locuri de joacă pentru copii pentru exterior precum și aparate de fitness de exterior pentru parcuri.