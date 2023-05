Gomag MeetUp Cluj: conferință & networking pentru antreprenori pe 16 mai 2023

Antreprenorii din nord-vestul țării sunt invitați la o noua conferință regională organizată de echipa Gomag, una dintre cele mai iubite platforme eCommerce din România.

Motive pentru care să participi la Gomag MeetUp Cluj

Care e programul evenimentului

Gomag MeetUp Cluj este un eveniment organizat de echipa Gomag și sponsorizat de BaseLinker.

Organizatori

Evenimentul are loc pe 16 mai 2023, la Grand Hotel Napoca, Sala Atena, iar numărul total de locuri este limitat la 200 de participanți. Biletele de participare s-au pus deja în vânzare cu oferta Early Bird, la 29 de euro.În momentul rezervării biletului, invitații primesc automat acces la o colecție de materiale bonus, în valoare totală de 1289 de lei, formată din cursuri online și checklist-uri PDF in Academia de eCommerce Gomag.Înscrierile sunt deschise până luni, 15 mai 2023, sau până se ocupă toate locurile (scenariul cel mai probabil, având în vedere istoricul evenimentelor Gomag organizate până acum).Așadar, antreprenorii sunt invitați să își rezerve biletele cât mai din timp, pentru a se bucura de +3 ore de conținut extraordinar pe scena conferinței, dar si oportunități de networking cu oameni pasionați de aceeași industrie.Ceea ce înveți din cărți și cursuri va fi întotdeauna întrecut de experiență și interacțiunile pe care le ai cu oameni ce activează zi de zi pe piață.Gomag MeetUp Cluj îți pune la dispoziție cadrul pentru a crea noi relații profesionale, deoarece aici poți găsi potențiali parteneri pentru afacerea ta, dar și informații care să te inspire pentru ajustarea strategiei tale la trendurile, datele și noutățile din industrie.Conferință & oportunitate de networking, evenimentul aduce împreună mai mulți speakeri din diverse zone de legate de business, cum ar fi infrastructura tehnică necesară pentru succes, marketing, business antreprenorial și instrumente de eCommerce.Gomag MeetUp Cluj este un eveniment dedicat antreprenorilor din nord-vestul țării, așadar dacă ești din Cluj, Sălaj, Bistrița, Maramureș, Satu Mare, Alba Iulia, Hunedoara sau alte zone apropiate, acum ai ocazia să te întâlnești față în față cu reprezentanții Gomag, dar și cu alți 200 de participanți cu varii experiențe de la care să descoperi răspunsuri pentru întrebările tale de business.Gomag MeetUp Cluj are loc în ziua de marți, 16 mai 2023, Grand Hotel Napoca, Sala Atena, și începe de la ora 15:00 cu recepția participanților.Conferința propriu-zisă ia startul la ora 16:00 și e formată din sesiuni de prezentare concentrate, un panel și workshop încorporat pentru cei interesați să participe.Printre speakerii care vor urca pe scena evenimentului se numără Cosmin Dărăban (CEO Gomag), Radu Dascălul (Co-Founder DAR Media), Tatiana Șen (Co-CEO Baselinker), Călin Biriș (Founder Online Mastery România), Călin Buciuta (Founder SelectSOFT), Anabela Luca (CEO AdLemonade), dar și clienți Gomag care vor fi intervievați în cadrul unui panel moderat de Andreea Rusz (Team Leader Gomag).Doritorii sunt invitați să se înscrie și să profite de oferta Early Bird, valabilă până pe 8 mai 2023. La achiziția biletului, participanții primesc acces instant la o suită de materiale bonus în valoare de 1289 de lei, în Academia de eCommerce Gomag.Biletul de participare la eveniment include pauzele de cafea asigurate de locație.- numărul locurilor disponibile scade repede!Gomag este una dintre cele mai populare platforme eCommerce autohtone, pe care vând peste 3000 de magazine online din toate industriile. Printre clienții acesteia se numără MindBlower, ProduseCosmetice.ro, Sanco Grup, AFiSport, DualStore, BeautyBee, Aqualine, Boromir Market, Photosetup, E-acumulatori și mulți alții.Platforma se diferențiază de concurență prin funcționalități native exclusive pentru piața românească, precum servicii dedicate de plată și livrare prin GPayments și GShipments, modulul de creare landing page & blog direct în platformă, pop-up-uri, GoBots (automatizare), CRM, configurator temă și 160+ de aplicații presetate.