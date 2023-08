Implicarea echipei Profi în proiecte pentru mediul înconjurător

Mediul înconjurător este o preocupare majoră în societatea actuală, iar implicarea companiilor în protejarea acestuia devine tot mai importantă. Profi, una dintre cele mai cunoscute companii din România, se implică activ în proiecte de mediu . Responsabilitatea față de mediul înconjurător și grija pentru comunitatea în care își desfășoară activitatea sunt prioritățile principale ale echipei Profi, conștientă că fără eforturi susținute nu se va putea asigura un mediu propice unei vieți sănătoase în viitor.

Colaborarea cu organizații non-guvernamentale și autorități locale în proiecte de mediu

Organizarea campaniilor de conștientizare și educație ecologică

Strategii de dezvoltare sustenabilă și responsabilitate socială corporativă

Contribuția la dezvoltarea comunității și implicarea angajaților

Impactul pozitiv al implicării echipei Profi asupra comunității și mediului înconjurător

Află în continuare despre inițiativele ecologice ale echipei Profi în protejarea mediului, colaborările cu organizații non-guvernamentale și autorități locale, precum și despre impactul pozitiv al acestor acțiuni asupra comunității și mediului înconjurător!Parteneriatele dintre Profi și organizațiile non-guvernamentale (ONG-uri) reprezintă o modalitate eficientă de a colabora pentru a proteja mediul înconjurător și a sprijini comunitățile locale. Un exemplu de colaborare de succes este parteneriatul dintre Profi și Reciclad’OR, alături de care Profi a dat tonul reciclării pentru o planetă mai frumoasă și sănătoasă. Echipa Profi s-a distrat alături de copiii de la Școala Gimnazială nr. 19 Avram Iancu din Timișoara, cu diverse activități dedicate celor mici. În timpul desfășurării proiectului de mediu, cei mici au învățat prin Competiția Reciclării cum să colecteze separat deșeurile și s-au bucurat de o mulțime de ateliere creative.Rolul autorităților locale este, de asemenea, crucial în sprijinirea inițiativelor Profi pentru protejarea mediului. Prin colaborarea cu autoritățile locale, Profi poate obține permisiuni, finanțări și suport logistic în derularea unor proiecte de mediu. De exemplu, în cadrul campaniei „Râuri de cristal”, un proiect ecologic sponsorizat de Profi și organizat de Asociația Națională de Combatere a Braconajului și Poluării, a fost ecologizată o suprafață cu o lățime de 150 metri a albiei râului Timiș.Profi a implementat și continuă să implementeze diferite proiecte de mediu prin colaborarea cu diverse organizații și instituții, cum ar fi campanii de conștientizare și educație ecologică. Prin acestea, Profi continuă să-și asume un rol important în protejarea mediului înconjurător și susținerea comunităților locale.Un eveniment de responsabilizare și cu impact pe termen lung a avut loc la Școala Nr. 24 din Timișoara, unde elevii au beneficiat de informații valoroase, pline de conținut relevant pentru protecția mediului, în cadrul proiectului „Ora de educație ecologică”, organizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, în parteneriat cu Profi. Pe parcursul evenimentului, elevii au învățat lucruri importante despre dezvoltarea și consolidarea unor comportamente responsabile și prietenoase cu mediul.Mai mult decât atât, Profi promovează un comportament ecologic responsabil și în cadrul companiei, printr-o politică internă de mediu. Aceasta include elaborarea și promovarea unor reguli și proceduri clare în cadrul companiei, care să încurajeze angajații să adopte practici ecologice în activitățile lor zilnice, cum ar fi reciclarea, economisirea energiei și utilizarea resurselor în mod eficient. Profi este de părere că această politică poate fi inclusă în manualul de angajat și poate fi prezentată în cadrul programelor de formare și conștientizare ecologică.Profi a implementat o serie de strategii pentru dezvoltarea sustenabilă și responsabilitatea socială corporativă. De pildă, în 2022, Profi România, cu sprijinul Eco Positive, a demarat o campanie de mediu prin care și-a propus să încurajeze clienții, membri ai aplicației Profi, să se debaraseze într-un mod responsabil de deșeurile electrice. Astfel, orice membru înrolat în aplicația Profi, care a predat spre reciclare un aparat electrocasnic, a primit un bonus în aplicație. Acest bonus a fost încărcat în conturile clienților din aplicația de loialitate Profi în termen de 10 zile lucrătoare de la ridicarea deșeului de la o adresă de pe raza județului Timiș, având perioadă de valabilitate nedeterminată și putând fi folosit pentru cumpărături în orice magazin Profi.De asemenea, în luna aprilie a anului 2023, Profi a dat startul proiectului „Hainele uzate primesc o nouă viață”, în parteneriat cu Federația Filantropia. Acest proiect este dedicat unei campanii de colectare de îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării și accesorii, prin amplasarea unor containere special amenajate în incinta parcărilor magazinelor Profi, unde fiecare cetățean poate dona articole de îmbrăcăminte pentru comunitățile vulnerabile. Momentan se poate dona doar în magazinele Profi selectate din Timiș, Arad și Hunedoara, urmând ca, în curând, Profi să dezvolte acest proiect la nivel național.Profi are o serie de programe și acțiuni prin care susține dezvoltarea comunităților locale și implică angajații în proiecte de voluntariat pentru protejarea mediului. De exemplu, au fost organizate acțiuni de plantare de copaci, curățare a spațiilor verzi și susținere a cauzelor ecologice. Profi a sponsorizat în 2021 proiectul „Viitor cu păduri, fără viituri” al Asociației Viitor Plus care plantează, cu ajutorul voluntarilor și zilierilor „Adoptă un Copac”, de peste 12 ani, peste 112 hectare în sudul României, păduri care altfel nu ar fi existat.Profi a finanțat și programul „Pădurea Mea”, o campanie amplă care urmărește creșterea gradului de implicare a copiilor și voluntarilor în acțiuni de protecție a mediului prin plantare de copaci, precum și creșterea gradului de împădurire la nivelul fiecărei localități din România. Totul începe prin excursii la pădure și colectare de semințe, continuă apoi construind mici pepiniere acasă, iar când copăceii au crescut vor fi plantați în „Pădurea Mea”.Despre impactul pozitiv al implicării echipei Profi în proiecte pentru mediul înconjurător, putem spune că este unul semnificativ. Participarea activă la aceste proiecte contribuie la un mediu mai curat pentru a duce o viață mai sănătoasă și pentru promisiunea unui loc mai bun pentru generațiile viitoare. De asemenea, implicarea echipei Profi în proiecte de mediu poate crește gradul de conștientizare a comunității în privința importanței protejării mediului și a adoptării unui comportament responsabil.Implicarea companiilor în proiecte de mediu poate avea un impact pozitiv asupra calității vieții în comunități. De exemplu, proiectele de plantare de copaci sau curățare a zonelor verzi pot contribui la îmbunătățirea calității aerului și la reducerea poluării, ceea ce poate avea un efect pozitiv asupra sănătății și bunăstării locuitorilor.De asemenea, implicarea echipei Profi în proiecte pentru mediul înconjurător poate duce la stabilirea de parteneriate și colaborări cu autoritățile locale, organizațiile non-guvernamentale și alte companii, ceea ce poate contribui la dezvoltarea unor noi proiecte și inițiative de mediu în viitor. În plus, angajarea echipei Profi în astfel de proiecte poate avea un impact pozitiv asupra imaginii companiei și poate atrage atenția clienților și investitorilor interesați de aspecte legate de responsabilitatea socială corporativă și dezvoltarea durabilă.Implicarea echipei Profi în proiecte pentru mediul înconjurător demonstrează angajamentul companiei față de protecția mediului și dezvoltarea sustenabilă. Prin inițiativele de mediu, participarea angajaților, colaborarea cu organizații non-guvernamentale și autorități locale, impactul pozitiv asupra comunității și promovarea educației ecologice, Profi contribuie activ la îmbunătățirea mediului înconjurător și la creșterea responsabilității sociale corporative. Implică-te și tu în protejarea mediului, căci fiecare gest contează în lupta pentru un viitor mai verde și sustenabil!