Interviu cu Laurențiu Antone, fondator eBagaje.ro. Învață de la experți cum să alegi bagajul perfect pentru călătorie

Pregătirile pentru călătorii, fie că sunt în interes de afaceri sau de plăcere, reprezintă o adevărată provocare pentru multe persoane în momentul în care vine vorba de alegerea bagajelor. Iar pentru cei care călătoresc cu avionul, acestea reprezintă o grijă în plus.

Reporter: Cum și de unde a pornit ideea de a crea eBagaje.ro?

Laurențiu Antone:

Rep: De unde ați pornit pentru a ajunge la cifrele impresionante din prezent? Un magazin online dedicat bagajelor cu peste 10.000 de produse în portofoliu și branduri unice în România, reprezintă cifre uimitoare.

Laurențiu Antone:

Rep: Care sunt geamantanele perfecte pentru o călătorie cu avionul? Cum alegem bagajul pentru cală și ce dimensiuni trebuie să aibă bagajul de mână?

Laurențiu Antone:

Rep: Ce recomandări aveți pentru alegerea bagajului pentru o călătorie cu mașina, dacă vorbim despre o familie cu doi copii?

Laurențiu Antone:

Rep: Care sunt produsele cele mai cerute de către consumatori, de pe eBagaje.ro?

Laurențiu Antone:

Rep: Spre ce tipuri de produse își îndreaptă atenția persoanele care călătoresc des în interes de afaceri?

Laurențiu Antone:

Rep: Ce recomandări aveți pentru familiile care călătoresc împreună, în materie de bagaje?

Laurențiu Antone:

Am stat de vorbă cu Laurențiu Antone, administratorul și managerul fondator al eBagaje.ro, pentru a afla mai multe detalii despre alegerea bagajului perfect pentru călătoriile sau nevoile tale. Pe eBagaje.ro găsești peste 10.000 de produse și accesorii de călătorie, din care poți alege ceea ce ți se potrivește. Iată ce am aflat.eBagaje a fost continuarea firească și adaptată contextului comerțului actual a business-ului cu bagaje pe care l-am început în anul 2006. Inițial, ne ocupam cu distribuția produselor noastre în magazinele de profil din țară. În anul 2010, ne-am adaptat la tendințele momentului și am lansat magazinul online eBagaje.ro pentru a ne adresa direct cumpărătorului final.Firma noastră importă și vinde pe piața din România peste 20 de branduri europene de bagaje și accesorii de călătorie în regim de exclusivitate. Prin crearea unor parteneriate solide, am ajuns la notorietatea și cifrele din ziua de astăzi. În același timp eBagaje se dorește a fi platforma pe care să se vândă majoritatea brandurilor de bagaje prezente pe piața din România. La momentul actual, comercializăm 15 branduri de renume, altele decât cele importate și reprezentate de noi.Putem spune că pe eBagaje în prezent se vând peste 10.000 de produse ce aparțin celor peste 35 branduri prezente pe platforma noastră. Este evident faptul că ne propunem dezvoltarea continuă și, implicit, să atragem și alte mărci importante.Fiecare companie aeriană are reglementate propriile dimensiuni pentru bagajul de mână, cel ce poate fi luat în cabina avionului. La fel și pentru cele de cală.Pentru majoritatea companiilor de zbor bagajul de cabină trebuie să se încadreze, de principiu, în dimensiunile 55x40x20 cm. În categoria bagaj de cabină de pe eBagaje găsiți varianta noastră oferită pentru acest tip de bagaj.Pentru cală sunt recomandate bagajele mai voluminoase și implicit mai încăpătoare, dar preferințele clienților noștri sunt extrem de diverse.Și în acest caz, preferințele clienților noștri sunt variate și depind de natura și lungimea călătoriei, respectiv de tipul autoturismului și de generozitatea portbagajului acestuia. 😊Sigur că în categoria bagaje pentru copii, clienții noștri pot găsi o mulțime de produse potrivite pentru orice călătorie.Procentual, produsele de călătorie sunt cele mai vândute ( trolere , genți de voiaj și rucsacuri), dar clienții noștri preferă destul de des și produsele pentru job (serviete pentru laptop și documente, rucsacuri), pentru aventuri în aer liber și picnic. De asemenea, și accesoriile prezintă un interes, spre exemplu pernele de călătorie, borsetele, sacii de dormit, cântarele și organizatoarele de bagaj. O creștere importantă au avut în ultima perioadă cărucioarele de cumpărături de toate tipurile și modelele.În această situație sunt preferate gențile și bagajele business, respectiv cele care au compartiment pentru transportul laptopului sau documentelor.Pentru familiile care călătoresc împreună, recomandăm seturile de trolere, alcătuite din câte două, trei sau patru piese, care au același design, dar diferă dimensiunile, în funcție de nevoi. Astfel, familiile își pot asorta și bagajele, nu doar hainele. 😊 De asemenea, categoria dedicată copiilor poate fi un real ajutor în ceea ce privește alegerea unui cadou perfect de călătorie pentru cei mici.