Invata la un curs de project management cum sa nu mai fii tras inapoi de greseli si schimbari!

Nu exista plan care sa decurga snur, tocmai de aceea, in orice proiect vei remarca o rubrica rezervata pentru "Diverse si neprevazute". Orice modificare inopinata intervenita pe traseul atingerii obiectivelor trebuie abordata cu tact si mult calm. Adaptabilitatea este cheia unui lider pentru a putea conduce o echipa, chiar si pe timp de furtuna. Tocmai de aceea, tehnicile prezentate la un curs de project management se axeaza pe cizelarea inteligentei intra si interpersonale, increderii de sine si flexibilitatii de opinie.

Fii pregatit de schimbari!

Exista si posibilitatea de a gresi!

O vorba veche spune ca "socoteala de acasa nu se potriveste cu cea din targ". Oricat de plastica ar parea formularea, contine un adevar demonstrabil in majoritatea cazurilor. Este foarte important, ca odata plecat pe calea antreprenoriatului sau chiar si la demararea unor proiecte personale, sa iei in calcul si varianta unui plan B. In acest fel, orice surpriza ai avea pe drumul tau, te vei putea reorienta rapid, regrupandu-ti resursele in directia corecta.Lucrurile nu decurg intotdeauna asa cum ti-ai dori, iar acest lucru este perfect normal, insa trebuie sa ai pregatite noi solutii la problemele care se ivesc pe parcurs. In cadrul unui curs project management vei invata cum sa fii pregatit pentru schimbari. Vei intelege, astfel, cat de prejudicios este sa fii rigid in decizii, refuzand schimbarile de tactica. Vei invata ca, uneori, este mai profitabil sa renunti la o anumita idee sau plan, in favoarea unei alteia care iti poate aduce beneficii cu mult mai mari.Puterea de a te adapta necesita, de asemenea, intuitie, perspicacitate, inteligenta si viziune. In cadrul orelor de curs de project management vei dobandi skill-uri ce te vor sustine pe viitor. Lasand la o parte increderea de sine, fara de care nu se poate porni la drum in niciun proiect, profesional sau personal, capacitatea de a vedea cu un pas inaintea celorlalti te va ajuta enorm in rolul de lider. Practic, acest lucru va face diferenta dintre tine si restul, aducandu-ti avantaje uriase, nu doar in cariera.Pentru aceasta vei avea nevoie de o pregatire solida, mai ales daca este vorba de un proiect profesional. Va trebui sa cunosti la un nivel avansat tehnologiile si tehnicile clasice si moderne, sa determini corect care sunt resursele implicate, sa studiezi concurenta si sa iti faci o analiza SWOT rapida, prin care sa identifici punctele tari, slabe, oportunitatile si amenintarile. La un curs de project management te vei familiariza cu etapele de pregatire pentru a finaliza orice proiect cu brio.Poti calcula eronat anumite date, poti omite detalii, poti interpreta incorect unele statistici, insa indiferent de caz, este esential sa iti indrepti greselile cat mai repede, fara a continua sa te afunzi in abisul esecului. Sa gresesti este firesc, mai ales atunci cand experimentezi pentru prima data anumite situatii, insa nu mai ai nicio scuza atunci cand refuzi sa iti accepti culpa si sa indrepti lucrurile. Cei mai de succes oameni de afaceri au invatat cel mai mult din greseli, asadar, considera-le cel mai iscusit profesor pentru a te duce in varful piramidei.Oricare ar fi proiectul tau, nu pleca niciodata la drum fara a stabili clar obiectivele pe care vrei sa le atingi. Trebuie sa specifici de la bun inceput ce iti doresti sa obtii pentru a te asigura ca parcurgi toti pasii necesari. In cadrul unui curs project management, te vei familiariza cu Project Planning Pyramid, un instrument extrem de util in acest sens. Cu siguranta, de acum incolo, nu vei mai fi tras inapoi de greseli si schimbari!