Suma uriașă investită în România de un important producător german de echipamente electrice. De ce a ales Oradea

Unul dintre cei mai cunoscuti producatori de echipamente electrice din Germania deschide o linie de productie in Romania.

Este una dintre cele mai mari investitii din tara noastra, spun autoritatile. Suma se ridica la 125 milioane de euro, iar fabrica va fi amplasata intr-unul din parcurile industriale din Oradea, pe o suprafata de teren de 147.000 mp, potrivit ZF.ro.Investitia pe care compania Andreas STIHL Power Tools SRL, companie subsidiara a holdingului Andreas STIHL AG&Co. KG. din Germania, o face in Romania se va realiza etapizat si a rezultat in urma unor negocieri directe.Contractul a fost semnat miercuri, 28 iunie, de catre reprezentantii Primariei Municipiului Oradea, reprezentantii Societatii ADLO SA., respectiv reprezentantii Societatii Andreas STIHL Power Tools SRL.Potrivit primarului Oradei, Florin Birta, episcopul romano-catolic a acceptat sa vanda ADLO terenuri, astfel incat s-a putut pune la dispozitie suprafata necesara investitiei, potrivit Bihon.ro.Locuri de munca pentru romaniCompania preconizeaza inceperea productiei in Oradea la jumatatea anului 2024, urmand sa genereze pentru inceput un numar de 150 de locuri de munca."Aceasta reprezinta o investitie strategica pentru municipiul Oradea. Conceptul de business promovat, facilitatile oferite investitorilor, dar si buna colaborare dintre mediul public si cel privat au avut un rol esential in evolutia si dezvoltarea economica a municipiului Oradea. ADLO s-a dovedit a fi un model de succes, respectiv un catalizator al dezvoltarii economice al judetului Bihor, atingand un total de investitii atrase pana in prezent de 0,55 miliarde Euro", a declarat primarul municipiului Oradea Florin Birta.Reprezentantii companiei STIHL au ales Oradea datorita pozitionarii geografice."STIHL realizeaza o mare parte din vanzarile sale de baterii in regiunea europeana. Orasul Oradea ne-a convins nu doar prin conectarea optima la pietele care sunt importante pentru noi, ci si prin infrastructura dezvoltata corect si conditiile economice bune", a declarat Martin Schwarz, reprezentant STIHL. ...citeste mai departe despre " Suma uriasa investita in Romania de un important producator german de echipamente electrice. De ce a ales Oradea " pe Ziare.com