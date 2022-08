Ioana Arsenie - Trusted Advisor: Antreprenorii mici si freelancerii pierd avantajul competitiv dat de preț

Ioana Arsenie - strateg financiar, fondatoarea Trusted Advisor: "Antreprenorii mici si freelancerii pierd avantajul competitiv dat de preț, acestia fiind nevoiți să reconsidere tarifele și ofertele pentru a supravietui și putea plăti taxele majorate. Modelul de business bazat pe subcontractare va trebui atent analizat din punct de vedere financiar."

Planificarea fiscală – o nouă „corvoadă” pentru antreprenorii mici

Afacerile cu profitabilitate mare – între 500k-1mEuro – sunt primele afectate din 2023 de schimbarea regimului de impozitare de la 1% micro (impozit pe venit) la 16% impozit pe profit. Ulterior, pragul de impozitare 16% va scădea la 300 kEuro, respectiv 100 kEuro.

(*Exemplificare pentru SRL cu cifra de afaceri 1mEuro si profitabilitate bruta 30%)

Soluție temporară: mai multe microîntreprinderi pentru menținerea impozitării de 1% pe venituri

Alternativa:

C că este important să limităm artificiile de optimizare care ne afectează modul natural de organizare a business-ului. În fond condițiile sunt aceleași pentru toți jucătorii din piață.

Recomandări:

Din punct de vedere strategic, planificarea fiscală este o axă de acțiune, însă, pentru a ieși din zona afacerilor mici trebuie să învățăm să ne concentrăm atenția pe marje, optimizare operațională prin automatizări și digitalizare, și mai ales pe dezvoltare / scalare. Avand in vedere scaderea limitei de incadrare la microintreprinderi prevazută pentru anii urmatori, practic orice plan de business trebuie să țină cont de impozitare în regim 16%.

Într-un context economic marcat de provocări, creșterea sarcinii fiscale este o nouă provocare pentru antreprenori.Firmele sub 1 mEuro trebuie să înțeleagă noi principii și concepte fiscale și să aloce mai multă atenție fiscalității.E nevoie și din acest punct de vedere de creșterea profesionalizării departamentelor financiar-contabile și antreprenorii au nevoie de parteneri de business care să îi sprijine la acest nivel.Tentația de a optimiza situația, prin multiplicarea numărului de microîntreprinderi trebuie atent analizată prin prisma complexității administrative, logistice, de trezorerie, și există riscul ca energia antreprenorului să se irosească în operațional, în loc să dezvolte business-ul, pe lângă alte costuri suplimentare.Recomand un calcul simplu, aproximativ, care să răspundă la aceasta întrebare – Cât pierd și ce creștere de cifră de afaceri e necesară pentru a compensa? – o nouă variabilă cu impact in preturile de transport ale micilor transportatori?• Analiza cheltuielilor prin filtrul criteriului de deductibilitate: servicii terți, protocol, sponsorizări, dobânzi, etc.• Revizuirea prețurilor și realizarea unui simulator de business care să proiecteze rezultatul financiar și să ajute antreprenorul sa ia cele mai bune decizii in business.Trusted Advisor Strategy & Finance ofera servicii integrate de contabilitate si management financiar si ajuta companiile sa aiba strategii financiare sanatoase si clare.Ioana Arsenie este profesionist in finante cu experienta de peste 20 de ani in roluri strategice, board advisor si fondatoarea Trusted Advisor & Trusted App- aplicatia de raportare financiara si bugetare digitalizata pentru IMM-urile care vor sa depaseasca un milion de euro.Mai multe info https://trustedadvisor.ro/