Licitația pentru modernizarea Gării de Nord contestată de Construcții Erbașu. Contractul, atribuit unei asocieri de firme din Baia Mare

Construcții Erbașu, liderul uneia dintre cele trei asocieri care au ofertat modernizarea Gării de Nord București a depus zilele trecute contestație privind atribuirea contractului către un SRL obscur și o firmă de apartament.

Construcții Erbașu este singura firmă menționată la categoria firme mari în licitație însă a pierdut contractul în favoarea asocierii conduse de GDO MOV Impex SRL o firmă din Baia Mare cu câteva zeci de angajați.Depunerea contestației împotriva deciziei CFR SA, Regionala București, a fost anunțată pe pagina Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, dar nu și pe cea a licitației propriu-zise, scrie clubferoviar.ro.GDO MOV Impex a fost asociată în procedură cu Omega Cert Sistem SRL o firmă cu doi patroni și un angajat.Oferta depusă de asocierea de firme românești SC Gdo Mov Impex SRL – SC Omega Cert Sistem SRL a avut o valoare de 419.854.213,32 (fără TVA). Durata aferentă proiectării și execuției lucrărilor este de 55 de luni – nouă luni pentru proiectare și 46 de luni pentru execuție. Etapa I a programului de modernizare a celei mai mari gări din România – Gara de Nord București – include reabilitarea spațiilor existente în cele trei corpuri ale clădirii, unde se desfășoară activitatea feroviară, sunt asigurate servicii destinate călătorilor și activități comerciale: Corp A (clădiri B-dul Dinicu Golescu), Corp B (central, coloane, casele de bilete clasa I), Corp C (casele de bilete clasa a II-a, Calea Giviței).De la afaceri hoteliere, la contract feroviarPotrivit ZF, GDO MOV Impex este o companie înregistrată în Baia Mare, judeţul Maramureş, deţinută integral de Delia Goie. Firma, care nu are un site propriu de prezentare, a înregistrat în 2022 o cifră de afaceri de 35,2 milioane de lei, în creştere cu 71% faţă de anul precedent.Conform datelor de la Ministerul Finanțelor, firma are ca obiect principal de activitate "Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale". Gdo Mov Impex s-a mai ocupat şi de modernizarea podurilor de cale ferată de pe raza Sucursalei Regionale de Cale Ferată Cluj.Doi patroni și un singur angajatDe cealaltă parte, Omega Cert Sistem are doi patroni și un singur angajat. Firma a avut anul trecut o cifră de afaceri de doar 442.000 de lei și un profit de 106.000 de lei. Valoarea datoriilor, de 111.995 de lei, este mai mare decât cea a profitului.Nici această firmă nu are un site de prezentare cu informaţii despre portofoliul său.Domeniul principal de activitate este "Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea", arată sursa citată.Ce presupune modernizarea Gării de NordLucrările presupun:– modernizarea/consolidarea/reabilitarea clădirilor din stația de călători București Nord;– reabilitarea construcțiilor monument cu valoare istorică;– crearea unor spații verzi centrale, cu zonă de așteptare pentru publicul aflat în tranzit;– regenerarea zonei aferente stației de călători Gara de Nord pe principiile de smart city/creative city/green city;– modernizarea spațiilor destinate publicului călător, inclusiv facilități pentru persoanele cu dizabilități;– asigurarea elementelor de siguranță și confort pentru călători – balustrade, rampe pentru persoane cu dizabilități, lifturi, sisteme de control acces;– sisteme noi de ventilație/încălzire;– modernizarea sistemului de iluminat și a instalațiilor electrice, sanitare, termice etc;– modernizarea sistemului de informare a publicului călător și a echipamentului de telecomunicații etc