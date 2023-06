Lindström obține certificatul EcoVadis Gold pentru sustenabilitate

Lindstrom, lider global in domeniul serviciilor textile profesionale, a obtinut certificatul EcoVadis Gold pentru eforturile depuse in sustinerea sustenabilitatii. Astfel, compania se situeaza in primele 5% din cele peste 100.000 de companii evaluate, obtinand un scor impresionant de 90/100 in protejarea si reducerea impactului asupra mediului.

O viziune holistica asupra sustenabilitatii

EcoVadis ofera o platforma comuna pentru evaluarea performantelor de sustenabilitate pentru companiile care au finalizat procesul de evaluare EcoVadis. Companiile trebuie sa demonstreze un sistem de management care abordeaza criterii specifice de sustenabilitate conform metodologiei EcoVadis.Sustinerea sustenabilitatii nu este usoara, in special pentru companiile care au operatiuni extinse si standardizari industriale diferite. Prin obtinerea acestei certificari, Lindstrom reitereaza angajamentul ferm in sustinerea sustenabilitatii si protectiei mediului prin reducerea impactului la fiecare nivel al organizatiei. Evaluarile efectuate de terti sunt o modalitate excelenta de a obtine o perspectiva externa impartiala iar EcoVadis ajuta companiile sa isi evalueze performantele in materie de sustenabilitate si sa aduca imbunatatiri inca din 2007."Sustenabilitatea este un factor esential pentru compania noastra in permanenta expansiune globala. In ultimul an, am luat masuri ferme pentru a implementa strategia noastra de sustenabilitate. Prioritatea noastra a fost construirea unui model operational integrat pentru a proba si monitoriza un set cuprinzator de indicatori cheie de performanta in domeniul sustenabilitatii. Este un motiv de mandrie imensa pentru intreaga organizatie ca ambitiile si actiunile noastre au fost recunoscute si validate prin certificatul EcoVadis Gold", spune Inari Laveri, Manager, Calitate si Conformitate la Lindstrom Group.Metodologia EcoVadis evalueaza companiile in functie de actiunile lor in patru domenii-cheie: etica, mediu, munca si drepturile omului, precum si achizitii durabile. Lindstrom a luat masuri concrete pentru a-si imbunatati rating-ul de sustenabilitate, cum ar fi aderarea la initiativa "UN Global Compact", extinderea certificarilor sistemului sau de management prin adaugarea unor noi certificari si imbunatatirea documentatiei privind etica, munca si drepturile omului.Kirsi Wilenius-Isotalo, Senior Key Account Manager, spune: "Obtinerea certificarii EcoVadis ne ajuta enorm in ceea ce priveste achizitiile si faciliteaza o mai buna gestionare a relatiilor cu furnizorii atat pentru clientii nostri, cat si pentru noi. Ne ajuta sa plecam de la o intelegere comuna a celor mai importante aspecte ale sustenabilitatii cu clientii si furnizorii, eliminand complexitatile geografice sau cele legate de standardele specifice industriei."Kirsi detaliaza in continuare ca demersul de a depune eforturi pentru a obtine un rating EcoVadis a inceput cu o cerere din partea unuia dintre clientii nostri valorosi, Compania Orion.Jussi Lindholm, managerul de Achizitii de la Orion, ne-a declarat: "Avem o vasta retea de furnizori in peste 50 de tari. Baza noastra de furnizori ne trimite ambalaje si materii primeprecum ingrediente active farmaceutice si produse. In plus, ne bazam pe parteneri externi pentru a furniza servicii si materiale pentru a sprijini activitatile noastre de baza (achizitii indirecte). Activitatile proprii Orion acopera doar o parte din lantul valoric al produselor noastre si recunoastem importanta asigurarii si dezvoltarii unui management sustenabil al lantului de aprovizionare. De asemenea, este important pentru noi ca furnizorii nostri sa dea dovada de un efort continuu pentru a-si imbunatati performanta in domeniile general recunoscute ale responsabilitatii corporative. Suntem impresionati de angajamentul si activitatile de imbunatatire continua ale Lindstrom in directia sustenabilitatii operatiunilor."Inari adauga: "Certificatul EcoVadis sustine obiectivele noastre de sustenabilitate si strategia la nivel global. Programul ne ajuta sa dezvoltam sistematic activitatile noastre si sa abordam proactiv aprovizionarea responsabila, egalitatea de sanse si bunastarea la locul de munca crescand in acelasi timp aportul pozitiv pentru comunitatile locale si mediul inconjurator. In viitor, intentionam sa ne concentram in special pe raportarea privind drepturile muncii si drepturile omului."Certificarea EcoVadis faciliteaza procesul de selectare si evaluare a partenerilor, reducand complexitatea specifica fiecarui proces si contribuind la construirea unei directii comune in ceea ce priveste sustenabilitatea. Lindstrom este mandru de recunoasterea sa si ramane dedicat cresterii continue in ceea ce priveste sustenabilitatea, imbunatatind astfel impactul sau asupra mediului si contribuind la un viitor sustenabil.