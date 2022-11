Magda din România este protagonista campaniei globale #ProudToBeJYSK

Magda din România este unul dintre cei trei protagoniști ai noii campanii globale de Employer Branding lansată de JYSK la începutul lunii noiembrie, #ProudToBeJYSK. Scopul campaniei este de a arăta cum este să lucrezi la JYSK și de a le mulțumi tuturor celor peste 30.000 de angajați ai companiei.

POVESTEA FILMĂRII

PROMISIUNI ÎNDEPLINITE

Campania #ProudToBeJYSK se va desfășura pe parcursul a trei săptămâni în toate țările în care JYSK activează, iar povestea Magdei va ajunge astfel în 48 de țări.#ProudToBeJYSK își propune să le mulțumească angajaților JYSK pentru munca lor, dar și să atragă mai mulți candidați, care pot găsi posturile disponibile în România pe site-ul de cariere, https://cariere.jysk.ro Magda Groza este Director de magazin în pregătire (Store Manager Trainee) și lucrează în magazinul din Pașcani. În clipul video al campaniei, povestește cum se desfășoară o zi din viața ei, iar camera de filmat o surprinde în diverse momente: când se pregătește să plece la serviciu, realizând diverse sarcini în magazin, alături de echipa ei și acasă, cu soțul și cele două fetițe ale ei, de 5, respectiv 3 ani.“Filmarea clipului video a fost o experiență unică, aveam emoții mari, dar mi-a depășit orice așteptare modul de a lucra a echipei de filmare venită din Danemarca, felul în care au implicat copii și în care s-au purtat cu familia. Au fost foarte prietenoși! Și soțul, și copiii, au fost încântați, iar acum fetele mele întreabă mereu când mai vin cei din Danemarca să le filmeze. Au povestit tuturor celor de la grădiniță că au venit cei din Danemarca să le filmeze”, spune Magda.Ceilalți doi protagoniști ai campaniei sunt Svante Krook, Director de magazin în Suedia, și Marianna Sequeda, Asistent de vânzări în Spania.Fiecare protagonist reprezintă un exemplu al faptului că promisiunile JYSK către angajați devin realitate.Magda este dovada că, în JYSK, colegii sunt încurajați și sprijiniți să crească în carieră („When you grow, we grow”). Svante ne transmite că atunci când tye implici, găsești o mulțime de posibilități (“Bring dedication, meet possibilities”). Marianne ne arată că echipele puternice sunt cele în care și implicarea este mare (Strong teams. Great engagement”).„Cred că în urma filmulețului vor fi mult mai mulți colegi motivați să își dorească să avanseze, să aibă mai multe așteptări de la ei. Dacă cineva intră într-o stare de monotonie, cred că povestea mea îi poate motiva, să gândească pozitiv și să vrea mai mult de la ei. Extern, cred că va atrage mai mulți candidați, atunci când vor vedea cum e viața la JYSK și cum îmbinăm utilul cu plăcutul”, spune Magda.JYSK România are 1000 de angajați care se implică în fiecare zi pentru a obține rezultatele dorite și pentru a deveni mai buni decât au fost în ziua anterioară. În cadrul campaniei, JYSK și-a propus să le transmite tuturor că este mândră de fiecare coleg.Cele trei videoclipuri #ProudToBeJYSK vor rula pe Facebook, LinkedIn și Youtube.