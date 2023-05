Marketing Digital în 2023-2024: idei practice și eficiente pentru orice tip de business

Cunoașterea tendințelor din Marketingul Digital ne permite să ne folosim resursele în mod înțelept și să ne concentrăm atenția și timpul pe canalele și activitățile care ne vor aduce cele mai multe recompense. Avem la dispoziție o multitudine de canale de marketing digital și tehnici de marketing, dar timpul și bugetul sunt limitate și, în plus, nu toate sunt potrivite pentru publicul nostru țintă.

1. Videoclipuri scurte – Instagram, Tik Tok, Youtube

2. Content Marketing și Chat GPT

3. Comunități online

4. SMS Marketing

poți opta pentru un număr scurt de pe care să trimiți SMS-uri către clienți sau poți alege ca utilizatorii să primească mesaje cu numele brand-ului tău la expeditor, pentru a crește încrederea și rata de conversie;

poți apela la un programator pentru a automatiza comunicarea prin SMS API, cu scopul de a se trimite automat mementouri pentru întâlniri, notificări privind comenzile și livrarea, notificări privind promoții, alerte și avertizări, coduri unice pentru autentificarea în 2 pași ș.a.m.d.

5. Chatbots în Marketing

6. Automatizarea marketingului

De câte ori adaugi un video într-un folder în Google Drive, platforma de automatizări și integrări îl postează automat pe canalul Youtube.

Cu 30 minute înainte de începerea unui webinar, invitații primesc un reminder prin SMS.

Când o comandă e aprobată în site, clientul primește un SMS de confirmare.

Când un coș de cumpărături este abandonat în site, clientul primește un mesaj SMS cu un cupon de reducere, valabil dacă finalizează comanda într-un anumit interval de timp.

Detaliile clienților care rezervă un zbor sau o vacanță sunt importate automat de într-un fișier Excel în Google Drive și apoi transformate în grafice segmentate pe diferite criterii.

În cele ce urmează, îți vom prezenta cele mai eficiente și accesibile canale de Digital Marketing pentru 2023 și 2024. Și îți vom oferi sugestii pentru a-ți maximiza conversiile și returul asupra investiției.A rămâne relevant în Social Media înseamnă a acorda o atenție specială conținutului video. Cum atenția este limitată, conținutul video de scurtă durată pare a fi cartea câștigătoare și în 2023, și în anii ce vor urma. Se pot folosi diverse tipuri de videoclipuri pentru a menține ridicată implicarea publicului: mărturii ale clienților, ghiduri de utilizare și demonstrații, conținut amuzant, informații despre tendințele din domeniu, răspunsuri la întrebări frecvente, interviuri cu experți.Alegerea tipurilor de videoclipuri și a platformelor potrivite depinde de caracteristicile publicului țintă. Gândit strategic, același conținut video poate fi folosit pe multiple canale Social Media - de exemplu, se pot selecta segmente diferite dintr-un videoclip mai lung pentru Facebook, Linkedin, Tik Tok.Videoclipurile scurte nu mai sunt urmărite doar de publicul tânăr. Prin urmare, YouTube Shorts, Instagram/Facebook Stories/Reels, Tik Tok au devenit o investiție utilă pentru majoritatea afacerilor.Dacă îți este dificil să dezvolți conținut video pe cont propriu, poți externaliza către influenceri. Marketingul prin influenceri oferă, în plus, avantajul de a intra în legătură cu un public care este deja implicat și de nișă. Evident, acest tip de marketing are succes atunci când există o aliniere puternică între brandul tău, publicul tău țintă și imaginea și publicul influencerului.Prea complicat? Deții un business mic sau mediu? Într-adevăr, să creezi conținut relevant, persuasiv, amuzant, interesant, “share-uibil” consumă mult timp și mulți bani. Îți poți permite din când în când, dar secretul succesului implică adesea o strategie pe termen lung, constanță și frecvență adecvate. Prin urmare, afacerile mici sau medii pot investi acești bani în alte canale de marketing. Cu aceeași investiție, poți să vinzi foarte bine și să ai profit cu Google Ads. De asemenea, o soluție foarte rentabilă este Marketingul prin SMS. De exemplu, cu 700 euro trimiți 20.000 de SMS-uri comerciale către baza de clienți sau către baza segmentată a unui operator GSM, celor care și-au dat acordul să primească reclame de la terți (vezi serviciul Mobile Advertising oferit de sendSMS ). Dacă incluzi o promoție sau o reducere, vei crește substanțial rata de conversie.Conținutul evergreen îți poate aduce lead-uri pe termen lung. Articolele de tipul “cum să”, “ce înseamnă”, “ce este”, “cele mai eficiente”, “cele mai bune”, “cele mai ieftine” informează, educă publicul și generează vânzări. De asemenea, poți posta frecvent informații, noutăți pe Social Media sau îți poți informa și educa abonații la Newsletter.Totuși, să creezi conținut relevant, persuasiv, interesant, util, “share-uibil” consumă mult timp și poate costa destul de mult.Marketerii pot folosi acum Chat GPT pentru articole, răspunsuri la întrebări frecvente, postări pe Social Media. Totuși, este nevoie de atenție pentru a te asigura că textele generate de aplicație sunt corecte. Și Chat GPT nu face minuni! Nu poate înlocui un content writer sau un copywriter. Conținutul generat de Chat GPT trebuie editat, atât pentru claritate, cât și la capitolele persuasiune, creativitate.Pentru unele domenii de activitate, content marketingul nu este (foarte) rentabil. Cheia succesului unei strategii de marketing, atât în 2023, cât și în anii ce vin, pare a fi construirea unei comunități în jurul brandului. De exemplu, să identifici o problemă, o nevoie și să creezi o platformă educațională în jurul acesteia.De asemenea, Whatsapp Business este una dintre cele mai eficiente soluții prin care să-ți construiești o comunitate și să o ții la curent cu noutăți, evenimente, webinarii.Unele tehnici și canale de digital marketing sunt mult mai promovate decât altele. Toată lumea a auzit de promovare pe Social Media, pe Google (Ads sau SEO) sau de E-mail Marketing. Sunt aceste canale de marketing digital eficiente, rentabile? De cele mai multe ori, da! Dar concurența online este foarte mare pe Google și pe rețelele sociale, iar căsuțele de e-mail sunt foarte pline, astfel că s-ar putea să-ți pierzi vocea în mulțime. În plus, costurile publicității online au crescut destul de mult.Mai puțini proprietari de afaceri sunt familiarizați cu Marketingul prin SMS . Printr-un mesaj clasic prin SMS sau prin Chat, captezi atenția publicului țintă fără efort și cu o investiție financiară foarte mică. SMS-urile au o rată de deschidere de 99%, în timp e-mailul are o rată de deschidere de doar 20%. Peste 90% din SMS-uri sunt citite în cel mult 3 minute de la primire. În medie, SMS-urile comerciale au o rată de conversie cu 200% mai mare decât alte strategii de marketing digital.Poți să activezi în sectorul marketingului mobil, fără să apelezi la personal specializat. Tot ce trebuie să faci este să utilizezi o platformă de SMS Marketing intuitivă, fiabilă. Printr-o platformă online specializată, trimiți SMS-uri în masă, către mii sau sute de mii de clienți, din doar câteva click-uri. Prețurile pentru expedierea de mesaje în masă sunt mici; de exemplu, 20 euro pentru 500 SMS-uri, 190 euro pentru 5000 de SMS-uri clasice (prețuri fără TVA, practicate de sendSMS ).Plătești doar SMS-urile consumate, nimic altceva. Totuși, anumite costuri suplimentare pot apărea dacă vrei să faci Marketing prin SMS la un nivel avansat:Prin implementarea SMS Api (e mai simplu decât sună), prin instalarea unui plugin de chat pe site-ul web sau setarea mesageriilor sociale - cum ar fi Facebook Messenger, Whatsapp, Instagram Direct - interacționezi mai ușor și mai repede cu clienții.Chatboții sunt deosebit de utili pentru companiile care primesc solicitări de asistență de mare volum, dar și pentru afacerile mici. De la acțiuni simple, precum setarea unor răspunsuri automate pe Facebook Messenger sau Whatsapp Business, până la acțiuni mai complicate, cu multipli triggeri și multiple răspunsuri personalizate automatizate, chatboții îți permit să răspunzi clienților la orice oră, non-stop și te ajută să economisești timp și bani. Când poți oferi răspunsuri rapide și directe la întrebări simple sau poți ajuta clienții să găsească resursele adecvate, echipa ta de asistență se poate concentra pe situații mai complexe.Este timpul ca afacerile să înceapă să-și concentreze atenția asupra modului în care folosesc aplicațiile de mesagerie privată pentru smartphone-uri precum Facebook Messenger, WhatsApp, Viber, dar și asupra grupurilor private de mesagerie, în special WhatsApp, care are peste 7 milioane de utilizatori în România.Este un termen folosit pentru a descrie, în general, utilizarea unei platforme al cărei scop principal este automatizarea activităților pe canalele Inbound Marketing. În general, automatizarea țintește sarcini repetitive, dar esențiale, cum ar fi trimiterea de SMS-uri, e-mailuri, postări pe rețelele sociale și gestionarea bazei de date de clienți.Când este utilizată corect, automatizarea îți permite să generezi în mod eficient lead-uri, în fiecare etapă a „călătoriei” clienților, generând, astfel, mai multe venituri și maximizând rentabilitatea investiției, totul fără a fi nevoie să sacrifici calitatea muncii tale. Prin implementarea fluxurilor de lucru optimizate, automatizarea marketingului te poate ajută să obții mai mult, mai rapid!Poți face acest lucru cu ajutorul unui integrator, precum Integromat sau Integrately, a căror utilizare nu necesită cunoștințe de programare, totul funcționând pe bază de drag&drop sau setarea unor reguli de tipul “dacă-atunci”.Câteva exemple:Nu numai că aceste platforme intuitive pot automatiza anumite sarcini repetitive, oferind marketerilor timp să investească în activități mai creative sau de stimulare a profitului, dar unele platforme oferă și date valoroase privind implicarea și comportamentul clienților. Prin urmare, implementarea automatizării poate duce la creșterea productivității și la o eficiență mai bună pentru afacerea ta.Acestea sunt principalele strategii și canale de marketing digital pe care ar trebui să pui accentul în 2023-2024. Sunt printre cele mai eficiente și accesibile strategii de digital marketing, cu care îți poți maximiza vânzările și obține un retur bun asupra investiției.