Meta titlu si meta descrierea: doua elemente SEO extrem de importante

Printr-o definitie scurta, meta titlul si meta descrierea reprezinta elementele esentiale ale unei campanii SEO. Practic, acestea doua meta tags reprezinta titlul si descrierea unei pagini sau ale unui produs care sunt afisate in rezultatele cautarilor din SERP.

Meta Titlul

Creeaza meta titlul pe baza cuvintelor cheie - asa cum spuneam, meta titlul este un factor extrem de important de ranking pentru Google. Din acest motiv, el trebuie sa fie construit in jurul cuvintelor cheie pe care pagina le targeteaza.

Lungimea corecta a meta titlului - Google a pus la dispozitie un spatiu limitat in pagina de rezultate, aproximativ 60 de caractere. Astfel, este foarte important sa te incadrezi in intervalul precizat pentru a-ti fi afisat tot textul.

Unicitatea meta titlului - este recomandat si vital pentru o optimizare ca la carte sa folosesti meta titluri unice pentru fiecare pagina. In cazul in care folosesti acelasi meta titlu pentru toate paginile, Google va intelege ca paginile respective sunt identice si le va indexa partial sau deloc. Din acest motiv este important ca site-ul sa aiba un meta titlu unic, creativ si optimizat.

Meta Descrierea

Creeaza meta descrieri creative - care sa capteze atentia utilizatorilor.

Realizeaza meta descrieri unice - din acelasi motiv pentru care trebuie sa creezi si meta titluri unice.

Compune meta descrieri manuale - mai ales pentru cele mai importante pagini ale site-ului. Sabloanele sau meta descrierile generate automat sunt recomandate pentru paginile care nu au potential organic.

Respecta lungimea meta descrierii - meta descrierea trebuie sa contina maxim 200 de caractere si sa aiba incluse mai multe emoji care sa atraga atentia.

Meta titlu si meta descriere indeplineste functiile a doua roluri extrem de importante: in primul rand influenteaza modul in care Google iti indexeaza pagina, iar in al doilea rand conving utilizatorul sa dea click pe pagina ta. Astfel, este foarte important sa oferi un text extrem de bun care sa caracterizeze in doar cateva cuvinte magazinul tau, asigurand astfel cresterea CTR-ului.E bine sa stii ca meta titlul si meta descrierea sunt primele elemente cu care interactioneaza un utilizator, si dupa cum stii deja, prima impresie conteaza intotdeauna.Astfel, pentru a fii relevant in doar 75, respectiv 200 de caractere, iata la ce trebuie sa fii atent:Meta Titlu este un tag HTML existent in sectiunea unei pagini si reprezinta titlul pe care Google il afiseaza in SERP (Search Engine Result Page) pentru rezultatul unei cautari. De asemenea, meta titlul este extrem de vizibil si ti-am spus deja care este importanta lui.Iata cateva recomandari pentru a avea un Meta Titlu perfect optimizat:Meta Descrierea este tot un tag HTML plasat in sectiunea unei pagini si indica descrierea pe care Google o afiseaza in SERP pentru un anumit rezultat. Practic, meta descrierea se afla sub meta titlu.Meta descrierea nu este un factor de ranking, insa are puterea de a influenta CTR (rata de click). Iata cum trebuie sa o creezi:Pentru un site bine optimizat si pagini cu texte atractive, atat pentru Google cat si pentru utilizatori, iti recomandam servicii SEO de calitate de la Doctor SEO