Metode prin care afacera ta poate depasi o criza

Orice afacere, indiferent de domeniu, va trece la un moment dat printr-o criza. Fie ca ne referim la pandemii, crize financiare sau poate chiar o mai putin relevanta criza de personal, diferenta se va face nu prin magnitudinea pericolului, ci prin modul in care-l vei gestiona. Daca vrei ca afacerea ta sa supravietuiasca oricarui tip de provocare, trebuie sa te pregatesti temeinic. Nu exista un ghid pus la punct despre cum sa gestionezi o criza economica, dar iti putem oferi cateva sfaturi despre cum sa-ti ajuti afacerea in acest sens.

Pastreaza-ti flexibilitatea

Prioritizeaza

Multumeste pe cine trebuie

Pe masura ce activitatea ta progreseaza, mentalitatea ta trebuie sa tina pasul cu ea. Ce daca la inceput ai avut magazin fizic si plateai chiria si utilitatile? Cand asta nu mai functioneaza, vine timpul sa te muti in online si sa investesti in servicii de IT , de exemplu. Nu te crampona de felul in care faceai lucurile sau de strategiile care mergeau anul trecut, ci incearca sa descoperi mereu noi moduri de a avea succes.In acest sens ar putea fi folositor sa aduci in firma oameni cu o mentalitate orientata catre gasirea solutilor si mai putin catre gasirea celor vinovati. Incearca sa ramai deschis la orice tip de feedback si nu te teme sa aplici si strategii cu care nu ai intrat in contact pana la acest punct.Da-ti timp de gandireDaca in viata de zi cu zi merita sa-ti asculti primul instinct, in afaceri o decizie pripita s-ar putea sa te coste mai mult decat realizezi pe moment. Mai ales in situatii de criza, atunci cand emotiile cantaresc mult mai mult decat logica, vei fi expus in fata unor pericole care ar putea fi evitate intr-o situatie normala.Renunta la impulsivitate si ai grija sa treci fiecare decizie prin filtrul gandirii, chiar daca asta va insemna ca nu poti da un rapsuns pe loc. Panica de moment va trece cu siguranta, dar o decizie poate avea consecinte durabile. Acorda-ti zece minute de gandire daca simti cum te cuprind emotiile.Cand incerci sa rezolvi toate problemele simultan nu vei reusi decat sa te obosesti si sa le tratezi pe fiecare in parte superficial. In general, atunci cand te simti coplesit de evenimentele curente ai tendinta de a te ocupa de sarcinile mai usoare la inceput si sa amani proiectele neplacute.In afaceri lucrurile stau exact pe dos, deoarece situatiile pe care nu le rezolvi la timp au tendita de a te bantui multa vreme. Asadar, stabileste foarte clar o ierarhie a problemelor de care trebuie sa te ocupi si incepe cu cele mai stresante. Nu te descurci singur? Nu-ti fie teama sa delegi, doar de asta ai adus angajati competenti pe langa tine, nu?Dar, pentru ca acestia sa te poata ajuta, trebuie sa cunoasca indeaproape directia in care se indreapta compania. Asadar, ai grija ca planul tau sa fie cat mai clar si mai transparent.Cand lucrurile incep sa mearga prost, aminteste-ti care sunt pilonii pe care se sprijina compania: angajatii si clientii. Da, chiar in aceasta ordine. Vei fi tentat sa crezi ca afacerea ta poate sa se descurce si fara angajti competenti, din moment ce banii vin de la clienti. Gresit!Clientii au optiuni si nu vor ezita sa plece daca vei scadea calitatea serviciilor. Si calitatea este direct proportionala cu multumirea angajatilor. Asadar, pune angajatul pe primul loc, asculta-i temerile, gasiti solutii impreuna si acesta nu te va parasi. Angajatii fericiti iti vor asigura si clienti fericiti, crede-ne pe cuvant.Aplica aceste sugestii si afacerea ta va avea mult mai multe sanse decat firmele de rand.