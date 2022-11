Metodele la care pot apela firmele ca să își motiveze angajații

Un randament crescut in randul personalului asigura o mai mare productivitate, ceea ce duce la un profit pe masura. De aceea, firmele pot implementa anumite masuri cu ajutorul carora sa isi motiveze angajatii, astfel incat sa munceasca la capacitate maxima. Drept urmare, iata care ar fi o parte dintre metodele la care pot apela businessurile, in functie de strategiile individuale, ca sa aiba succes pe termen lung.

Masuri care duc la evolutia profesionala a angajatilor

Beneficii extra salariale

Automatizarea sau externalizarea anumitor procese

In primul rand, antreprenorii trebuie sa se asigure ca salariatii sunt la curent cu ultimele tehnologii de pe piata, indiferent de departamentul in care activeaza. De aceea, ca sa isi faca treaba cat mai bine, angajatii pot merge la cursuri de specializare si traininguri in cadrul companiei. Totodata, firmele si companiile le pot pune la dispozitie cele mai performante instrumente precum tool-uri de ultima generatie, tablete sau. Indiferent de industria in care activeaza, e necesar ca personalul sa fie mereu pregatit, ca sa faca fata cerintelor de pe piata si sa rezolve cat mai eficient activitatile de zi cu zi de la birou. Plus ca, prin intermediul cursurilor, salariatii au posibilitatea sa avanseze in cariera, deci, sa primeasca o functie mai bine platita.Pe langa pregatirea profesionala suplimentara, companiile le mai pot oferi si alte beneficii propriilor salariati. De exemplu, sa le recunoasca meritele cu ajutorul unor bonusuri de performanta, acolo unde este cazul. In plus, o alta varianta ar fi sa le puna la dispozitie tichete de masa sau carduri cadou, sa le deconteze transportul sau sa le plateasca parcarea.Pe de alta parte, o alta optiune ar fi sa le acorde zile suplimentare de concediu, mai ales dupa o perioada in care volumul de munca a fost unul considerabil. In acelasi mod, un program de lucru flexibil poate sa fie o idee buna, mai ales pentru subalternii care au copii. Astfel, se poate apela la un program hibrid, unde se imbina munca de acasa cu cea de la birou, in functie de obiectivele fiecarui business. De asemenea, personalul mai poate beneficia de diverse abonamente, precum cele la clinici private de sanatate, librarii online sau sali de fitness.Uneori, angajatii pierd timp pretios cu sarcini repetitive, din cauza carora motivatia lor scade, implicit si randamentul. De aceea, businessurile pot lua in calcul sa isi automatizeze anumite procese, astfel incat personalul sa se ocupe de alte proiecte mai importante. De asemenea, atunci cand volumul de munca este prea mare, iar deadline-ul este urgent, antreprenorii pot sa apeleze la ajutor extern, adica la profesionisti specializati intr-un anumit domeniu. Astfel, se diminueaza nivelul de presiune in randul salariatilor. Asadar, orice afacere poate lua in calcul asemenea variante, atat timp cat obiectivele nu sunt afectate.In plus, pe langa deciziile de mai sus, antreprenorii se mai pot gandi si la altfel de masuri. De exemplu, sa intareasca relatiile socio-profesionale dintre angajati cu ajutorul unui team building. De asemenea, angajatorul poate investi in propriul sediu astfel incat sa le ofere salariatilor cele mai bune conditii de munca si de relaxare, asadar sa lucreze la capacitate maxima, iar gradul de stres sa fie la minimum. Acum, depinde si de planurile fiecarei afaceri si bugetul de investitii alocat acestor beneficii.Important e ca la sfarsitul zilei ambele parti sa aiba de castigat odata cu implementarea masurilor. Totusi, motivatia personalul ar trebui sa primeze daca se doreste un randament maxim. Pe de alta parte, atat timp cat exista o strategie coerenta, structurata pe termen lung, cu siguranta productivitatea va spori, iar afacerea se va dezvolta corespunzator.