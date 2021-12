Mihaela Petrescu este noul Business Development Director al Workspace Studio. Bugetul amenajării per post de lucru a crescut cu 30% față de perioada pre-pandemie

Mihaela Petrescu este noul Business Development Director al Workspace Studio. Bugetul amenajarii per post de lucru a crescut cu 30% fata de perioada pre-pandemie

Noua paradigma a birourilor: abordare 360 grade centrata pe utilizator

Despre Workspace Studio

Cu o experienta de aproape 10 ani pe piata birourilor, atat in zona de consultanta in real estate, cat si in cea de amenajari interioare, Mihaela Petrescu preia functia de Business Development Director in cadrul Workspace Studio, companie specializata in solutii ergonomice de amenajare a birourilor si partener unic acreditat al Herman Miller in Romania. Din aceasta pozitie, Mihaela faciliteaza interactiunea dintre chiriasi si proprietari, avand in vedere expunerea anterioara, astfel incat schimbarile profunde din piata muncii sa fie asimilate rapid si eficient, iar birourile locale sa se dezvolte la noi standarde."Piata noastra este marcata de transformari profunde, paradigma muncii schimbandu-se complet in contextul adoptiei accentuate a muncii hibrid. Mihaela Petrescu are experienta atat in amenajarile office, cat si in zona de consultanta de real estate, iar misiunea asumata de echipa noastra este sa activeze dialogul cu principalii jucatori de pe piata si sa acceleram implementarea solutiilor de inalta calitate care ne diferentiaza de competitori, aducand in acelasi timp plusvaloare clientilor nostri" - spune Horatiu Didea, Managing Partner Workspace Studio.Studiile arata ca munca hibrid este preferata de aproape 75% dintre romanii care isi defasurau activitatea in birouri anterior pandemiei, astfel ca organizatiile locale adopta un sistem de munca hibrid pentru procente ce variaza intre 20% si 100% dintre angajati. In acest context, amenajarile si reamenajarile de birouri vizeaza adaptarea spatiului companiei la acest sistem, punand accent pe zonele de socializare, colaborare si schimb de idei, precum si pe solutiile de conectare intre colegii care lucreaza din birou si cei care lucreaza remote.Astfel, ponderea zonelor comune din proiectele Workspace Studio - zone de socializare si munca in echipa - a urcat la aproape 50% din valoarea proiectului, fata de 20-25% cat reprezentau pre-pandemie. Acestea sunt spatii cu design relaxat, intime, adaptate mult mai precis unor activitati specifice, dar si flexibile si integrate natural cu zonele de munca individuala. Majoritatea salilor de conferinta si birourile individuale au disparut, ele fiind inlocuite de cabine acustice, care acomodeaza pana la 4-6 persoane, zone dedicate pentru munca individuala sau cele multifunctionale de lucru in echipa, mentorat, sau prezentari.Nevoia ocazionala pentru sali de conferinta de mari dimensiuni, amfiteatre sau sali dedicate prezentarilor este adresata de proiectele de amenajare demarate de proprietarii de birouri de top, companiile din cladire avand acces la cerere la aceste zone.Inca de anul trecut exista o tendinta de reorganizare a spatiului de lucru, care acum se contureaza din ce in ce mai vizibil si concret in actualele amenajari, fie ele spatii noi sau reamenajari. Zonele de open space se transforma din ce in ce mai mult in zone de tip informal, astfel ca mobilierul traditional este partial inlocuit si/sau dublat de mobilier dedicat lucrului interactiv."Conceptul hibrid preferat in acest moment impune o reorganizare a spatiului de lucru pentru a acomoda un mediu sigur de interactiune, integrarea tehnologiilor care sa permita cu usurinta utilizarea sistemelor de conferinta precum si locuri de socializare si co-working - precum birouri electrice, phone booths, panouri acustice sau pereti peisageri. Designul biroului si al cladirii au o importanta majora si sunt analizate in detaliu pentru a asigura o calitate superioara a mediului de lucru. Acest trend este la fel de important atat pentru chirias, cat si pentru proprietar, caci in final are ca scop principal cresterea productivitatii", declara Mihaela Petrescu, Business Development Director Workspace Studio.Concomitent cu schimbarea abordarii la nivel de piata, companiile investesc in amenajarea sau reamenajarea spatiilor de lucru pentru a atrage angajatii inapoi la birou.90% dintre proiectele de amenajare sau reamenajare realizate de Workspace Studio in 2021 au fost proiecte de dimensiuni mici si medii, adaptate pentru echipe de 50-200 persoane. Acestea s-au remarcat prin design centrat pe utilizator, ergonomie si o calitate superioara a solutiilor de mobilier integrate, care asigura un confort sporit angajatilor. Cele mai multe proiecte au fost pentru spatii cu suprafete intre 300 si 1000 de mp, bugetul total alocat per proiect fiind intre 100.000 si 500.000 euro.Designul in ansamblu sustine distantarea, de care la nivel psihologic au nevoie majoritatea celor care revin la birou dupa aproape 2 ani de lucru remote, dar permite in acelasi timp conectarea si colaborarea, acestea reprezentand principalele motive pentru care se doreste revenirea la birou.Bugetul mediu alocat per angajat in proiectele desfasurate de Workspace Studio a crescut fata de 2019, anul dinainte de pandemie. Astfel, organizatiile investesc in medie peste 2500 euro/post de lucru.Workspace Studio este distribuitor de mobilier de birou de inalta calitate si ergonomie si Dealer Partner Autorizat unic al Herman Miller in Romania.Solutiile de amenajari interioare propuse de Workspaces sunt personalizate si integrate, la cheie, cu accent pe ergonomie, sustenabilitate din punct de vedere financiar si design centrat pe oameni si activitatile si interactiunile acestora.Fiind unul dintre putinii jucatori din piata orientat catre design human -centric, Workspace Studio este Dealer Partner Autorizat al Herman Miller in Romania.