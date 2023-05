Momente pline de gust acasă, cu capsulele de cafea ce au primit recunoașterea Votat Produsul Anului 2023

Calitate și gust intens, savuros într-un ambalaj care nu dăunează mediului înconjurător! Descoperă sortimentele de capsule de cafea Julius Meinl, premiate pentru inovație în competiția Votat Produsul Anului 2023*, în categoria Cafea Capsule.

Capsulele, compatibile cu sistemul Nespresso®**, sunt 100% biodegradabile și compostabile domestic și pot fi aruncate la coșul de gunoi sau în compost imediat după utilizare, fără nicio vină! Ambalajul inovator din care sunt confecționate capsulele nu produce deșeuri, fiind realizat dintr-un material din celuloză 100% vegetală și ulei vegetal. În plus, capsulele sunt echipate cu o barieră specială de oxigen, care menține aroma cafelei timp îndelungat.Gama de capsule de cafea Julius Meinl a mai primit și certificarea OK biobased de 4 stele, precum și certificări Fairtrade și ecologice pentru o parte dintre sortimente. Cele 6 sortimente sunt obținute din cafea de calitate superioară și promit o experiență unică, cu arome fine și delicate.Alege acum sortimentul tău preferat și oferă-ți un moment de tihnă în fiecare dimineață! Espresso Crema este alegerea ideală dacă preferi o cafea cu gust echilibrat, aromă plină și dulce, iar Lungo Classico îți oferă o cafea aromată din boabe 100% Arabica, cu o cremă ușoară și fină. Ristretto Intenso va deveni preferatul celor care iubesc gustul intens și puternic al unui espresso. Gama mai cuprinde și sortimentele Espresso Delizioso, Lungo Forte și Espresso Decaffeinato.Cele 6 sortimente de capsule de cafea sunt disponibile în marile lanțuri de magazine și online. Mai multe detalii pot fi citite aici *Studiu realizat online, de Exact Business Solutions pe 36 de categorii. Eșantionul total al studiului a fost de 6447 respondeți din mediul urban, utilizatori de internet, între 18-65 de ani. În categoria “Cafea capsule”, eşantionul a fost de 505 respondenți. Eroarea maximă de eşantionare în categorie este +/- 4.4%. Studiul a avut loc în perioada 15 Martie – 03 Mai 2023. Criteriile de evaluare au fost: inovaţie, atractivitate, intenţie de cumpărare. Criteriile de evaluare nu au avut în vedere calitatea, compoziția, disponibilitatea ori alte caracteristici ale produsului în afara celor anterior indicate. Produsele câştigătoare au fost votate de către consumatori dintre produse similare în categorie. Detalii pe www.produsulanului.com . VOTAT PRODUSUL ANULUI este cea mai mare competiție a bunurilor de larg consum din lume, înfiintață în Franța în 1987. Competiția funcționează în 44 de țări.**Această marcă aparține unei terțe părți care nu are legătură și nu este asociată cu Julius Meinl Group