Noile sancțiuni împotriva Rusiei au efecte nebănuite: O țară prietenă cu Putin profită masiv

După ce a interzis importurile de țiței din Rusia în Europa, UE a stopat și livrările de produse rafinate ale Moscovei începând cu 5 februarie 2023, impunând și un plafon al prețurilor acestora. Acum în noua situație, o țară, India, va profita din plin de aceste restricții, cumpărând cantități mari de petrol din Rusia la un cost scăzut și apoi exportând combustibilul obținut către Occident.

India va deveni un jucător important pe piața livrărilor de produse rafinate din petrol, New Delhi trimițând acești combustibili atât în Statele Unite, cât și în țări din Europa, potrivit unei analize din Bloomberg.India joacă un rol din ce în ce mai important pe piețele globale de petrol, cumpărând din ce în ce mai mult petrol rusesc ieftin și rafinându-l în combustibil pentru Europa și SUA.Un raport neașteptat de la Washington: Occidentul ar trebui să schimbe cursul în UcrainaCu toate acestea, New Delhi s-a confruntat cu puține reacții publice, deoarece îndeplinește dublul obiectiv al Occidentului de a reduce veniturile din energie ale Moscovei, prevenind în același timp un șoc al aprovizionării cu petrol.Pe măsură ce Europa își intensifică sancțiunile, India va deveni tot mai importantă pe harta globală a petrolului, care a fost redesenată de războiul de un an din Ucraina purtat de Vladimir Putin."Oficialii trezoreriei americane au două obiective principale: să mențină piața bine aprovizionată și să priveze Rusia de veniturile din petrol", a declarat Ben Cahill, membru senior al Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale, un think tank din Washington. "Ei sunt conștienți de faptul că rafinăriile indiene și chineze pot obține marje mai mari cumpărând țiței rusesc la preț redus și exportând produse la prețul pieței. Ei sunt de acord cu asta".Luna trecută, India a livrat aproximativ 89.000 de barili pe zi de benzină și motorină la New York, cel mai mult în aproape patru ani, potrivit firmei de informații de date Kpler. Fluxurile zilnice de motorină cu conținut scăzut de sulf către Europa au fost de 172.000 de barili în ianuarie, cel mai mult din octombrie 2021.Efectul de bumerang declanșat de Putin ajută Ucraina: Cum se repară greșeala NATO de la BucureștiAcest lucru va face ca petrolul rusesc ieftin de tip Ural (40 de dolari pe baril, preț din ianuarie) să fie și mai atractiv pentru India, care se bazează pe impo ...citeste mai departe despre " Noile sancțiuni împotriva Rusiei au efecte nebănuite: O țară prietenă cu Putin profită masiv " pe Ziare.com