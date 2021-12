Orange și sendSMS.ro schimbă felul în care brandurile comunică prin SMS printr-un proiect pilot Chat Messages

Orange România și SendSMS.ro au implementat cu succes prima campanie Chat Messages, care permite brandurilor să trimită clienților SMS-uri interactive cu funcționalități multimedia. Serviciul Chat Messages utilizează standardul Rich Communication Services în SMS-uri, care, spre deosebire de alte tipuri de servicii de mesagerie, este preinstalat pe telefoanele cu sisteme de operare Android ale clienților. Astfel, poate genera un nivel mai mare de implicare a clienților în comunicarea cu brandurile.

Ce este standardul Rich Communication Services (RCS)?

Despre sendSMS.ro

SMS-urile de tip Chat Messages permit companiilor să iasă în evidență prin mesaje captivante, interactive, memorabile, în care consumatorii pot avea încredere, dat fiind că expeditorul este verificat de către operatorul telecom partener.Orange România este printre primii operatori de telecomunicații care au adus pe piața locală serviciul Chat Messages destinat, inițial, clienților persoane fizice. Astăzi, datorită proiectului-pilot desfășurat cu SendSMS.ro , serviciul Chat Messages va fi deschis și altor companii interesate să deruleze campanii de comunicare.“Lumea în care trăim astăzi este digitală și mobilă, iar consumatorii folosesc în mod curent simboluri grafice și imagini în mesajele către prieteni ori familie. Companiile sunt interesate în aceeași măsura să urmeze acest trend în comunicarea directă cu clienții și să transforme SMS-urile tradiționale în mesaje interactive și captivante cu un plus de conținut. Serviciul Chat Messages a fost creat pentru a oferi brandurilor din România un nivel sporit de performanță în campaniile lor de digital marketing. Prin parteneriatul cu sendSMS.ro am reușit să obținem rezultate foarte bune, care ne demonstrează că serviciul va fi apreciat de companii.” Dorin Odiațiu, Public Affairs, Partnerships & Wholesale Director Orange România.Rich Communication Services este un standard pentru o generație avansată de SMS-uri. Datorită acestui standard mesajele SMS pot cuprinde funcționalități multimedia și experiențe interactive de tip foto, video și audio high-definition, imagini în format carusel, butoane configurabile, distribuire unor hărți etc. În plus, aceste tipuri de SMS-uri permit texte mai lungi, de până la 8000 caractere.Conform datelor sendSMS.ro, Chat Messages înregistrează un engagement de până la 20 de ori mai mare pentru branduri, în relație cu clienții lor, față de SMS-urile clasice. De asemenea, spre deosebire de alte tipuri de mesagerii, standardul RCS vine nativ pe telefoanele Android ale clienților și nu ca aplicații individuale care trebuie descărcate.Totodată, Chat Messages asigură brandurilor acces la statistici în timp real privind interacțiunea utilizatorilor cu mesajul trimis – rata de deschidere, accesarea unor linkuri etc.“Companiile care vor să folosească serviciul Chat Messages și să trimită mesaje tip RCS către zeci sau sute de mii de clienți o pot face acum dintr-un singur click, prin intermediul platformei sendSMS.ro. Vivre , magazinul de mobilier și decorațiuni interioare, este un early adopter al acestui serviciu, dovedind aplecarea spre inovație și rezultate. Astfel, pentru campania de Black Friday de anul acesta, clienții Vivre au vizualizat 67% dintre SMS-urile interactive de tip RCS. Această campanie a fost doar un prim pas, integrând o parte dintre opțiunile Chat Messages - mesaje mai lungi, cu un conținut media îmbogățit (fotografii, videoclipuri, audio și carusele), butoane configurabile, chatbots. Când companiile deschise către noile tehnologii își unesc forțele, inovația și performanța nu întârzie să apară.” spune Liviu Băltoi, Fondator sendSMS.ro.sendSMS.ro este o platformă de notificări prin SMS și prin aplicații tip Chat Messages (RCS și altele). În cei peste 13 ani de activitate, sendSMS.ro a ajutat mii de companii să comunice cu clienții lor și să se promoveze prin notificări de tip SMS, iar acum prin RCS - Chat Messages. Soluția de notificări SMS poate fi ușor integrată datorită modulelor native dezvoltate pe principiul “No Code – Low Code”, pentru diferite tipuri de sisteme software: CMS, SaaS, marketplace-uri, CRM, ERP, RPA, integratoare ori platforme pentru automatizarea proceselor robotizate. Modulele permit realizarea de campanii de marketing prin SMS și trimiterea de notificări cu privire la actualizări, comenzi, rezervări, întâlniri, facturi, mesaje OTP – one-time pin și 2FA – autentificare în 2 pași.