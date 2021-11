Partajarea documentației confidențiale cu Virtual Data Room

Virtual Data Room, sau VDR, a fost până de curând o soluție folosită în principal de marile corporații în timpul fuziunilor și achizițiilor. Acum această soluție este aleasă și de companiile mai mici pentru care securitatea datelor este o prioritate.

Cel mai înalt nivel de securitate cu VDR

Activarea partajării securizate a documentelor

Când merită partajarea documentelor prin VDR?

Virtual Data Room - nu este vorba doar de securitate

Documentele companiei conțin adesea date confidențiale care nu ar trebui să fie accesate de persoane din afară și, uneori, și de angajați. Acesta este motivul pentru care proprietarii de afaceri caută modalități de a păstra documentația în siguranță. Virtual Data Room elimină în mod eficient riscul abuzurilor și spargeri date de către hackeri. Ce merită să știți despre acest instrument?Virtual Data Room este un depozit electronic de documente online. Teoretic, stocarea documentelor într-un VDR poate fi comparată cu stocarea lor într-un cloud public precum Dropbox, dar în practică există multe diferențe. În primul rând, VDR nu este un instrument public dedicat utilizatorilor obișnuiți - utilizarea sa vizează menținerea celei mai înalte securități și confidențialitate în procesele de afaceri. În plus, are o securitate mult mai bună, care include o criptare excelentă - exact aceleași măsuri de securitate sunt folosite în banca electronică. Acest lucru este pentru a vă asigura că toate documentele companiei vor fi protejate la cel mai înalt nivel.Partajarea documentelor în VDR este ușoară. Putem păstra în ea toate documentele companiei: brevete, rețete, planuri de investiții, situații financiare, acte de proprietate și multealtele. Datele pot fi organizate în cataloage, ceea ce face structura lor clară și ușor accesibilă. În calitate de administratori, depinde exclusiv de noi ce fișiere vor fi partajate și cui. Mai mult decât atât, suntem capabili să acordăm persoanelor individuale permisiuni care le permit să vizualizeze, să imprime sau să editeze documente individuale. În același timp, aceste persoane nu vor avea acces la alte date conținute în VDR. Interesant, nu numai că decidem cine va putea vizualiza documentele, dar și stabilim cu ușurință când și cum a fost operat fiecare fișier datorită utilizării funcțiilor avansate. În Virtual Data Room, administratorul poate genera rapoarte detaliate, care includ o listă a tuturor activităților utilizatorilor invitați în sistem.VDR este încă folosit în fuziuni și achiziții. Documentația companiei poate fi pusă la dispoziție rapid și în siguranță, ceea ce permite o mai bună estimare a profitabilității investițiilor online, mai ales în perioada instabilă post-covid-19. Datorită VDR, companiile pot efectua Due Diligence mult mai rapid. Virtual Data Room permite comunicarea și transferul rapid de informații între părți, indiferent de mărimea tranzacției, într-un mod confortabil și organizat de la distanță. În plus, această soluție funcționează bine în firmele de avocatură, în industriile tehnologiei și științelor vieții, unde există o mulțime de documente confidențiale care trebuie păzite. Dar nu exclusiv. În practică, este o soluție accesibilă fiecărei companii, iar resursele acesteia pot fi adaptate nevoilor acestora. FORDATA , principalul furnizor de VDR din regiunea Europei Centrale și de Est, este cunoscut printre profesioniștii pieței pentru oferta sa flexibilă. Soluția lor este folosită de firmele IMM-uri și de marile corporații.În timp ce securitatea este cel mai mare avantaj al VDR, există alte câteva avantaje ale acestui instrument. În primul rând, este foarte comod de utilizat, mai ales dacă negocierile cu clienții și investitorii, sau un proiect de companie se desfășoară cu mai multe entități online. Oricine are dreptul de a vedea documentele în orice moment și de oriunde în lume printr-o aplicație sau un browser cu doar un link. Lucrul de la distanță este apreciat tot mai mult, iar Virtual Data Room este unul dintre tool-urile pentru a face acest lucru mai ușor.