Patru tendinţe care definesc mediul de afaceri

În contextul crizei sanitare, urmate de schimbări accelerate pe plan economic, atât la nivel naţional, cât şi internaţional, multe companii îşi redefinesc strategiile de business, încercând să facă faţă noilor provocări sau chiar să profite de noi oportunităţi.

1. O atenţie sporită pentru mediul de lucru

2. Inteligenţa artificială şi realitatea augmentată

3. Înţelegerea Generației Y

4. Dezvoltarea culturii corporate

În aceste circumstanţe, noi tendinţe s-au conturat din ce în ce mai proeminent în mediul de afaceri. Avangardiste sau recente, aceste tendinţe au un lucru în comun: modelează lumea de astăzi.Acest lucru poate însemna că, în curând, este posibil să nu îţi mai poţi gestiona compania sau afacerea fără a ține cont de aceste tendințe. Iată care sunt patru dintre ele.După o perioadă în care numeroşi angajaţi au lucrat în sistemul de telemuncă, foarte multe companii au privilegiat întoarcerea la birou, punând accent pe prezenţa fizică, dar acordând, în acelaşi timp, o atenţie mai mare mediului de lucru şi amenajării spațiilor de birouri.De exemplu, atunci când caută noisau în alte oraşe mari din ţară, multe companii iau în calcul sinergia dintre amenajările interioare şi felul în care funcţionează şi interacţionează diferite echipe.Pe de altă parte, dincolo de aspectele funcţionale, spaţiile sunt, mai nou, alese şi cu gândul la sănătatea emoțională a angajaților. Din ce în ce mai multe companii se gândesc la amenajarea unor spaţii de relaxare pentru echipele lor, pentru momentele când acestea simt nevoia să ia o pauză sau să se destindă câteva minute.Inteligența artificială, sau „AI”, se bazează pe noile tehnologii care fac posibilă creșterea performanței, în locul sau în plus față de oameni. AI este acum peste tot, pe internet, la televizor și în uzinele de producție și nu există nicio îndoială că dezvoltarea sa nu se va opri aici.La rândul său, realitatea augmentată este un proces tehnologic care oferă o imersiune totală în lumi virtuale, care a început să ofere un avantaj competitiv companiilor care o folosesc.În unele sectoare, utilizarea AI sau a realității augmentate va face posibilă câștigarea de noi clienți prin adaptarea la piață și la modelul de dezvoltare a societăţii. Desigur, acest lucru poate prezenta și riscuri, în special pentru gestionarea datelor online şi a resurselor umane. Cu toate acestea, faptele sunt clare: noile tehnologii ne modelează lumea de astăzi și creează viitorul.În ultimii ani, circulă din ce în ce mai mult un termen folosit pentru a defini generațiile celor născuţi între anii 1980 și 1994: Generaţia Y sau Millennials. Generaţia Y are numeroase abilități și se adaptează rapid în diferite situaţii, chiar și în perioade de criză.Totuşi, aceștia sunt în căutare permanentă de noi provocări, începând cu locul de muncă. Pentru a atrage noi talente, pentru a valorifica abilităţile extraordinare ale celor care fac parte din Generaţia Y, trebuie să le înțelegi mentalitatea, ambiţiile și să oferi condiții de muncă satisfăcătoare.Cultura corporate se află în centrul nevoilor companiei și trebuie să constituie o bază pentru recrutări și strategia de brand. Majoritatea tinerilor cu vârste sub 30 de ani, cu cel puțin o diplomă de licenţă în buzunar, caută, înainte de toate, o companie în care să se dezvolte și să aibă oportunități de promovare mai degrabă decât un prim post bine plătit. Companiile pot fi atractive nu numai pentru serviciile sau produsele pe care le oferă, ci și pentru mediul de lucru pe care îl asigură echipelor lor.Prin urmare, dezvoltarea unei culturi corporate este o modalitate indispensabilă de a-ţi menţine o reputaţie excelentă ca angajator, dar şi pentru a atrage talente care vor duce compania la nivelul următor.De la noile tehnologii, la schimbările culturii corporate, aceste patru tendințe modelează lumea noastră de astăzi. Depinde de tine să le integrezi, pentru a participa activ la construirea unui viitor mai bun pentru compania ta.