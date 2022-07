Portul Constanța în pragul blocajului total. Ministerul Transporturilor se încăpățânează să îl administreze cu sinecuriști

Recent, discutam cu Marius Cae, președintele Uniunii Societăților de Expediții din România (USER), despre problemele din Portul Constanța.

Portul Constanța, principala cale de intrare și de ieșire a mărfurilor din România, a început să clacheze. Proasta organizare și lipsa de investiții în infrastructură îngreunează procesul de tranzit al bunurilor.Linii blocateIar de când ucrainenii nu-și mai pot folosi porturile lor și ocolesc exportul grânelor prin Constanța, blocajul este total.Acum, România se află în plină campanie agricolă de recoltare a cerealelor. Iar agricultorii români năvălesc și ei să-și exporte grânele.Dar, ca de obicei, am fost luați pe nepregătite, iar timpii de așteptare la descărcarea mărfurilor în port s-au înzecit.Pe lângă aceasta, șinele erau blocate de vagoane de marfă abandonate de către CFR. Acestea au fost mutate, blocând bineînțeles alte zone, dar au lăsat în urmă o infrastructură impracticabilă.Abia în această lună CFR a început repararea liniilor de cale ferată din Portul Constanța.Așa s-a ajuns ca Portul Constanța să fie un coșmar pentru toată lumea, mai puțin pentru cei care îl administrează pe salarii sigure de la stat.Porturile Constanța, Mangalia și Tomis se află în proprietatea statului român, care asigura reglementarea si funcționarea lor.Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, administrează aceste porturi.SinecuriștiiCa la mai toate companiile de stat, și Administrația Porturilor Maritime are un Consiliu de Administrație ales pe sprânceană și provizoriu. De ce provizoriu? Pentru că, la nevoie, mandatul membrilor poate fi prelungit, dar mai ales pentru că aceștia pot fi schimbați mai ușor, în funcție de cum bate vântul politic.Iar guvernanții nu sunt ei chiar nebuni și să numească în aceste funcții bine remunerate specialiști. Ei își baga în CA-uri clientela politică dispusă să răspundă la ordine.La fel se întâmplă și la Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA (CN APM) care hrănește un Consiliu de Administrație format din șapte sinecuriști.Adrian Daniel Gavruță a fost numit președintele consiliului de administrație în luna aprilie. El este genul de om care toată viața s-a învârtit numai în posturi de conducere la stat. A lucrat