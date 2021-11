Protejeaza-ti afacerea si iarna! Transforma terasa intr-un spatiu perfect si pentru sezonul rece

Pandemia a lovit puternic in antreprenorii din domeniul HoReCa si chiar daca restrictiile s-au mai "inmuiat" si restaurantele, barurile si terasele au ramas deschise, ele functioneaza la capacitate redusa. In exterior masurile sunt ceva mai relaxate decat in interior, asa ca investitia in amenajarea unei terase pe care clientii sa se simta bine si in sezonul rece poate fi solutia salvatoare pentru afacerea ta.

Terasele adaptabile la orice conditii meteorologice

Solutiile Sun Leader sunt bazate pe cele mai noi tehnologii in domeniu

Terase cu pereti din sticla, moderne si elegante

O terasa "inteligenta", care poate gazdui clienti la masa si pe vreme rea, nu doar pe vreme buna, poate fi mana cereasca pentru un local, nu doar in pandemie, ci si cand situatia va reveni la mult asteptata normalitate. Ce inseamna o terasa inteligenta? O terasa care poate fi deschisa si care sa permita celor care iti trec pragul sa se bucure de aer curat, semideschisa atunci cand vrei, sa spunem, sa separi zona de fumatori de cea pentru nefumatori, sau inchisa, atunci cand conditiile meteorologice o cer. Cum obtii o astfel de terasa 3 in 1? Cu ajutorul celor de la Sun Leader , firma specializata in amenajare de terase rezidentiale si pentru localuri elegante, sigure, moderne si bine izolate.In portofoliul Sun Leader se regasesc proiecte impresionante, realizate de oameni cu viziune care au transformat terase banale in locatii de poveste.Fie ca vrei sa reamenjezi o terasa, fie ca vrei sa o construiesti de la zero astfel incat sa atragi si sa primesti cat mai multi clienti care sa se simta ca acasa in localul tau, Sun Leader are cele mai bune solutii, potrivite pentru orice anotimp. Adaptabile, motorizate sau manuale, sigure si foarte usor de folosit, sistemele de inchidere a teraselor sunt o investitie pe termen lung.Daca ai deja o terasa pe care vrei doar sa o acoperi, astfel incat clientii sa fie feriti de ploi si ninsori, pergolele retractabile Sun Leader sunt solutia ideala. Pentru terasele de vara, o pergola retractabila cu membrana PVC este o solutie ideala; datorita stratului de carbon cu care sunt acoperite panourile clientii nu vor resimti disconfortul efectului de sera care se poate crea sub acoperisuri in zilele toride. Pergola bioclimatica este o tehnologie tot mai populara deoarece lamelele din aluminiu nu sunt doar elegante si eficiente, dar ele pot fi si rotite astfel incat umbra sa fie asigurata, dar si aerisirea; o astfel de pergola este ideala si pe timp de iarna, mai ales in zonele in care ninge de obicei abundent, intrucat suporta o incarcatura de pana la 200 kg zapada/mp.Pentru o terasa inchisa complet sau semideschisa optiunea ideala o reprezinta inchiderile laterale din sticla glisanta . Foile de sticla securizata, amplasate pe verticala sau orizontala, actionate manual sau automatizate gliseaza stanga-dreapta sau de sus in jos (tip balustrada sau tip trecere) pe sine individuale; ele pot servi si ca pereti exteriori ai terasei, meniti sa protejeze clientii in sezonul rece, dar si ca pereti interiori, ce pot delimita, spre exemplu, zonele de fumatori de cele de nefumatori.Avantajul major al teraselor inchise cu panouri glisante, glisant batante si/sau pergole retractabile este ca oricand pot redeveni deschise sau semideschise. In plus, ofera clientilor o priveliste placuta a imprejurimilor, astfel ca, indiferent de anotimp, sunt o solutie excelenta in special pentru localuri si pensiuni din zona litoralului sau din cea montana, unde poti cuprinde cu privirea si cu mintea imagini si momente de neuitat.