Restaurantul din Viena al omului de afaceri Ștefan Mandachi se închide. Angajații acuză că au de primit salarii restante

Restaurantul "Spartan", deschis în Viena de omul de afaceri Ștefan Mandachi, se închide. Angajații au luat legătură cu presa din România și s-au plâns de felul în care au fost tratați, susținând că sunt neplătiți pe ultimele luni.

Pe 20 decembrie 2021, Restaurantul Spartan a deschis un sediu în Viena, Austria. Locația a fost mall-ul Donauzentrum Westfield, în nord vestul orașului, aproape de Dunăre, scrie Libertatea.ro.Angajații spun că intenția a fost cea a unui local cu specific românesc, de aceea personalul a fost ales din rândul românilor stabiliți în Austria, însă afacerea n-a funcționat.La rândul lor, liderii afacerii Spartan au dat vina pe "ostilitatea austriecilor".Un angajat al restaurantului, sub protecția anonimatului, a povestit cum de la început, modul în care a funcționat restaurantul i-a nemulțumit, de la orele de muncă la condiții.Din luna august, personalul a fost înjumătățit și-au mai rămas angajați doar nouă români.„Am discutat personal cu firma de contabilitate din Austria, care se ocupa și de partea de HR, și ne-a confirmat că li s-au plătit toate drepturile. Au avut și ore suplimentare, dar orele suplimentare s-au plătit cu spor. Dacă au lucrat ore suplimentare și au fost înregistrate, n-aveau cum să încalce legea. E o firmă austriacă reputată care a urmărit aspectul acesta", a explicat managerul Spartan, Gabriel Melniciuc.Cum preparau mâncareaAngajații spun că existau probleme și la prepararea alimentelor.„Cei din România mă obligau să pun cioate, însemnând carnea pe care nu o terminăm în prima zi. O băgăm în congelator și o puneam a doua zi din nou. Erau dăți în care puneam aceeași carne și trei zile la rând. I-am anunțat că așa ceva nu există în Austria", susține un angajat.Răspunsul lor a fost „dacă nu o punem, pierdem banii, e business!"„Pot să vă spun că noi am supravegheat locația video, iar departamentul de control al calității ne-ar fi semnalat dacă sunt abateri. Nici clienții n-au avut reclamații. E prima oară când aud", a spus Melniciuc, într-o conversație cu Libertatea.Paul Neacșu l-a completat: „Bucățile de carne erau de 10-20 de kilograme tocmai pentru a nu rămâne de pe o zi pe alta".Spartan are 79 de restaurante proprii și în franciză, deschise în Capitală și în 44 de localități din țară. Cel din Austria a fost primul deschis în afara României.