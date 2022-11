ICDL – The Digital Skills Standard, cel mai răspândit program de certificare IT internațional este potrivit oricărui candidat sau companie care dorește să evolueze din punct de vedere digital. Este și cazul celor care pornesc deja cu o bază tehnologică solidă, dar și a celor care își doresc ca tehnologia să nu le mai fie străină în viața de zi cu zi.

"Românii devin mai conștienți de impactul pe care îl poate avea tehnologia în viața lor, fiind mult mai deschiși să învețe și să înțeleagă că lucrurile evoluează mult mai rapid față de alte perioade, iar dezvoltarea unor competențe digitale devine esențială."

De ce ICDL este soluția pentru obținerea unor competențe digitale de bază sau avansate?

Din experiența cu absolvenții, în ce context s-au dovedit a fi utile / necesare modulele ICDL?

Care este principalul motiv pentru care oamenii aleg să se înscrie la cursuri?

Cum vezi România în următorii 5 ani din punct de vedere al digitalizării?

Există interes din partea oamenilor să se înscrie la cursuri?

Cum arată CV-ul candidatului ideal?

Poate ICDL să aducă schimbări semnificative în rândul societății? Dacă da, ce impact poate avea o astfel de pregătire specializată sau de bază în societate?

Motivul pentru care Irinuca Văduva, General Manager ECDL Romania, își dorește să aducă acest certificat digital în atenția românilor este simplu: România merită șansa să devină o țară civilizată din punct de vedere digital, pentru că un viitor în care tehnologia își pune amprenta în mai multe domenii și arii de activitate nu ar trebui să îi sperie pe oameni:, susține Irinuca.ICDL vine în ajutorul românilor cu module personalizate. Fie că vorbim despre dezvoltarea unor competențe de bază sau avansate, ICDL include în portofoliul său module noi și potrivite nevoilor din parcursul academic sau profesional al fiecăruia. În funcție de natura fiecărui modul, cursanții pot regăsi diferite specializări și niveluri conforme cu așteptările lor.Programele și cadrele de referință internaționale pentru competențe digitale sunt, în primul rând, cele mai eficiente, mai ales pentru că sunt dezvoltate de profesioniști IT din întreaga lume și sunt actualizate în permanență, ținând pasul cu noile tehnologii și condițiile de studiu și de lucru la zi.În ultimii ani, certificarea ICDL a devenit flexibilă, oferind posibilitatea fiecărui candidat sau organizații să dezvolte Profiluri ICDL personalizate, potrivite nevoilor din parcursul academic sau profesional al fiecăruia. În plus, portofoliul a fost permanent actualizat cu module noi, conform evoluției tech: Computing cu introducere în programare Python, Digital Marketing, Online Collaboration, Cyber Security, Information Literacy, care ne apără de Fake news, 3D Printing sau Insights cu introducere în AI, Cloud, IoT, etc.ICDL, cunoscut local doar ca ECDL până recent, este cel mai răspândit program de certificare digital skills, fiind aplicat și recunoscut mondial, pe toate continentele lumii. Un standard de certificare cum e ICDL se bazează pe o evaluare exemplară și oferă unica garanție pentru orice program de formare, cum că acele cursuri nu s-au parcurs fără impact, ci „pe bune”, cu rezultate reale.Utilitatea, la fel ca și necesitatea modulelor ICDL este una absolut generală, pentru că acum tehnologia este peste tot: în viața de zi cu zi, la școală, în gimnaziu sau liceu, în studenție, atunci când accesăm burse sau programe de studii în străinătate, la job sau pentru job-uri mai bune.Absolvenții ICDL sunt extrem de diverși.Românii devin mai conștienți de impactul pe care îl poate avea tehnologia în viața lor, fiind mult mai deschiși să învețe și să înțeleagă că lucrurile evoluează mult mai rapid față de alte perioade, iar dezvoltarea unor competențe digitale devine esențială: 84% dintre respondenții studiului local pe care l-am derulat anul acesta cu cei de la Cult Market Research atestă că știu de existența cursurilor de utilizare a calculatorului, iar 55% dintre ei intenționează să se înscrie la astfel de cursuri. Conform rezultatelor aceleiași cercetări, din perspectiva a 76% dintre respondenți, principala abilitate profesională căutată de angajatori în viitor este abilitatea de utilizare a calculatorului.Deci, se conștientizează tot mai mult nevoia, dar am ajuns și în punctul în care se și cere un nivel obligatoriu de competente digitale de lucru, aproape indiferent de domeniul în care vrem să activăm.Altfel, mai sunt și măsurile pe care statul le ia astfel încât să se eficientizeze starea și să trecem printr-un proces real de transformare digitală: proba obligatorie de competențe digitale la BAC, sperăm noi că profilul de competențe al cadrelor didactice să includă obligatoriu digital skills, funcționari publici cu aptitudini digitale obligatorii etc.Rămân optimistă, cred că pandemia a venit ca o mare oportunitate pentru digitalizare, sper să se treacă dincolo de buzzword, mă încurajează existența fondurilor pentru digitalizare și faptul că vom fi obligați, vrem nu vrem, să ne aliniem Europei digitalizate.Cum spuneam mai devreme, inclusiv studiul recent ICDL cu Cult Market Research ne-a arătat că românii devin mai conștienți și mult mai interesați să se înscrie în programe de digital skills, iar un program internațional așa cum este ICDL, care și-a dovedit eficiența de foarte mult timp, sperăm să fie între primele opțiuni.Trebuie să nu mai fugim de evaluare, trebuie să devenim realiști și sinceri cu noi înșine: un examen ne poate da valoarea și rezultatul investiției pe care o facem în noi înșine.Deja am depășit faza în care ideal un CV ar trebui să includă certificate de competențe digitale, este obligatoriu acum ca orice CV să acopere capitolul digital skills și singurul mod în care iți poți dovedi cu încredere tipul și nivelul aptitudinilor IT este printr-o certificare la nivel internațional.Ne dorim ca alfabetizarea digitală să fie, mai întâi, înțeleasă cu adevărat, și apoi conștientizată de oameni ca fiind o prioritate, și nu doar o obligație. Românii pot urca în clasamentul digitalizării în UE. Putem scăpa de acel DEȘI de care auzim constant și care ne plasează la fel de constant pe ultimul loc la indicele de digitalizare. Competențele digitale certificate sunt soluția pentru eliminarea decalajului. Un standard european și internațional ne poate aduce pe harta digitalizării, reușind astfel să comparăm în mod real aptitudinile românilor cu ale oricărui european, unitatea de măsură fiind aceeași.ICDL Foundation își propune să dezvolte în continuare programe de certificare a competențelor digitale relevante pentru timpurile noastre, în care tehnologiile se extind și se modifică mai repede decât oricând. Introducerea conceptului ICDL în Europa marchează nu numai extinderea globală a numelui standardului de certificare ECDL, ci și o nouă etapă în dezvoltarea certificărilor din portofoliu, lansarea de noi module și o nouă structură de programe.Toate aceste noutăți vor fi disponibile treptat și în România, în completarea portofoliului curent de certificări ECDL, și vor contribui la asigurarea nevoilor de competențe digitale ale studenților, angajaților și profesioniștilor din întreaga Europă, într-un moment în care tehnologiile se dezvoltă mai rapid decât oricând.