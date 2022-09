Vor reuși Rusia și China să doboare dolarul american sau nu: Cât de mult domină bancnota verde a SUA lumea

Rusia, dupa inceperea razboiului din Ucraina si a impunerii sanctiunilor economice occidentale asupra regimului lui Putin, incearca impreuna cu China sa loveasca in dominatia dolarului american de pe pietele financiare internationale.

Bancnota verde continua sa fie moneda predominata, de rezerva, din intreaga lume, cu aproape 60% pondere pe glob.Dupa inghetarea a 300 de miliarde de dolari, rezervele valutare ale Bancii Centrale din Rusia si la eliminarea tarii din sistemul de plati SWIFT international, Moscova a cautat sa se bazeze pe sistemele de plati in alte monede decat dolarul, in schimburile sale cu alte state, precum China, India sau Iran, potrivit War on the Rocks.Aceste sanctiuni istorice la adresa Rusiei ar putea declansa sfarsitul dominatiei dolarului american din lume? Expertii financiari au raspuns ca acest lucru nu este posibil, cel putin pe termen scurt si mediu.In mod paradoxal, evenimentele recente ar putea chiar sa fi sustinut dependenta de dolar si sa-i evidentieze atractiile: pietele de capital, tranzactionabilitatea si convertibilitatea.Economia lui Putin primeste o alta lovitura: Asia incepe sa-i inchida usa RusieiAnaliza dominatiei dolarului din lume arata ca el a scazut ca moneda de rezerva internationala de la 70% la aproape 60% (59% mai exact), din anul 2000 si pana in 2022, adica in peste 22 de ani. Datele FMI arata ca un sfert din scaderea dominatiei dolarului este datorata monedei Chinei, renminbi.La sfarsitul anului 2021, existau rezerve de monede netraditionale in lume, de aproximativ 10%. Doi factori au dus la erodarea dominatiei dolarului in lume. In primul rand este cresterea lichiditatii in mai multe valute din afara celor patru dominante (dolar, lira stelina, yen si euro).Al doilea factor este o impingere a adminstratorilor de valuta de rezerva catre gestionarea activa a rezervelor, datorita delimitarii "transei de investitii" de "transa de lichiditate".Putin construieste o noua axa a lumii: Un puternic bloc antioccidental ameninta SUAExista trei motive pentru care dolarul american isi va pastra in mare masura dominatia mondiala. Primul este lichiditatea, fiind dificil sa gasesti alternative adevarate la rezervele denominate in dolari, avand in vedere profunzimea si lichiditatea pietei din SUA.Al doilea motiv este faptul ca monedele de rezer ...citeste mai departe despre " Vor reusi Rusia si China sa doboare dolarul american sau nu: Cat de mult domina bancnota verde a SUA lumea " pe Ziare.com