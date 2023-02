Cum a ajuns un salam unguresc să fie mai scump acasă decât în străinătate. Explicațiile producătorului

Cazul unui salam unguresc care a ajuns, în unele situații, să coste în Ungaria mai mult decât în Germania a stârnit controverse în Ungaria.

Potrivit publicației penzcentrum.hu, în octombrie 2022, în timp ce prețul salamului Pick pe kilogram într-un magazin din Germania era de 6.800 HUF, în Ungaria era de 9.700 HUF.Recent, un cetățean maghiar stabilit în Germania a declarat pentru RTL Fókusz că un salam Pick în Ungaria e de două ori mai scump decât în Ungaria.Producătorul salamului Pick a explicat pentru publicația penzcentrum.hu că „în primul rând, trebuie să subliniem că pe piață există multe tipuri de salam sub marca Pick, așa că putem face cu ușurință greșeala de a încerca să comparăm prețurile diferitelor tipuri și diferitelor produse de calitate".„Există și salamuri Pick mai ieftine în Ungaria și altele mai scumpe în funcție de compoziție, timpul de învechire și conținutul de carne", a explicat producătorul.O altă diferență vine din diferența de TVA. În prezent, TVA-ul la salam este de 7% în Germania, 10% în Austria și 27% în Ungaria.În plus, mai spune producătorul de salam, diferența de preț poate fi cauzată de practicile diferite de prețuri ale partenerilor comerciali individuali. „Există țări în care comercianții pot vinde produse sub prețul de achiziție pentru a atrage consumatorii în magazine, în timp ce această practică este interzisă prin lege în Ungaria", mai arată sursa citată.„Pick Szeged Zrt. nu are nicio influență asupra marjei aplicate de partenerii săi comerciali asupra unor produse Pick, așa că nici Pick nu are nicio influență asupra prețurilor de consum stabilite de comercianții cu amănuntul", a mai transmis producătorul de salam.