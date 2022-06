Peste 30% dintre manageri din Europa estimează scăderea afacerilor în 2023. "Sunt mai îngrijoraţi decât omologii lor de la nivel global"

Peste o treime dintre directorii executivi din Europa Centrala si de Est (ECE), inclusiv din Romania, estimeaza scaderea afacerilor in anul urmator din cauza riscurilor geopolitice, de securitate cibernetica sau a modelului de business.

"Directorii executivi din Europa Centrala si de Est (ECE), inclusiv din Romania, sunt mai ingrijorati decat omologii lor de la nivel global de riscurile cu care se confrunta companiile in prezent, precum competitia, modelul operational, securitatea cibernetica sau contextul geopolitic, dar, in acelasi timp, actioneaza si cheltuiesc mai putin pentru a le reduce", sustin autorii raportului Global Risk Survey 2022 realizat de PwC.Conform sursei citate, preocuparea fata de impactul riscurilor se poate observa din unul dintre principalele rezultate ale sondajului: 36% dintre respondentii din regiune cred ca veniturile lor vor scadea in urmatorul an din cauza riscurilor, in comparatie cu doar 15% la nivel global."Pandemia a perturbat piata muncii si lanturile de aprovizionare, iar acum mediul geopolitic volatil exacerbeaza constrangerile legate de aprovizionare, sporeste riscurile cibernetice, introduce sanctiuni care evolueaza rapid si pune siguranta in prim-planul tuturor deciziilor. In acest context, instabilitatea cauzata de razboiul din Ucraina este unul dintre motivele pentru care directorii din ECE, si in special din Romania si Polonia, sunt mai ingrijorati decat colegii lor de la nivel global, iar organizatiile trebuie sa-si adapteze strategiile de management al riscului pentru a-si atinge obiectivele de dezvoltare a afacerilor", a declarat Mircea Bozga, Partener Auditul Riscului, PwC Romania.Studiul mai arata ca liderii de afaceri la nivel global intentioneaza sa creasca cheltuielile pentru tehnologia de gestionare a riscurilor intr-o masura mai mare decat cei din Europa Centrala si de Est, posibile explicatii pentru aceasta situatie fiind, pe de o parte, lipsa imputernicirii pentru a actiona, din cauza structurilor corporative in care lucreaza, dar si lipsa unei imagini complete a riscurilor la care sunt expuse companiile.Spre comparatie, 18% dintre directorii executivi din ECE intentioneaza sa majoreze investitiile in automatizarea proceselor de detectare a riscurilor, fata de 31% la nivel global. In acelasi timp, 21% vor sa aloce mai multi bani pentru tehnologii de detectie si monitorizare a riscurilor, fa ...citeste mai departe despre " Peste 30% dintre manageri din Europa estimeaza scaderea afacerilor in 2023. "Sunt mai ingrijorati decat omologii lor de la nivel global" " pe Ziare.com